الثلاثاء, مارس 14, 2023
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ضابط كوري شمالي يواجه عقوبة الإعدام بحث على غوغل عن رئيس الدولة

سلطات بيونغ يانغ تفرض قيوداً صارمة على الوصول إلى الإنترنت

كتب خالد الأحمد
الزعيم كيم جونغ أون watanserb.com
الزعيم كيم جونغ أون
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وطن- ألقت السلطات في كوريا الشمالية، القبض على ضابط مخابرات، استخدم امتيازات استعمال الإنترنت المتاحة له للبحث عن زعيم البلاد كيم جونغ أون على موقع غوغل الإلكتروني.

وقالت صحيفة ديلي ميل، في تقرير لها استعرض تفاصيل هذه القصة الغريبة، أن ضابط المخابرات الكوري الشمالي يواجه عقوبة الإعدام جراء ما فعله.

وذكرت الصحيفة أن السلطات اعتقلت كثيراً من الضباط بجهاز الاستخبارات الكوري الشمالي، الذي يتجسس على جميع الاتصالات الإلكترونية الداخلية والخارجية، بتهمة تصفُّح الويب دون إذن.

يواجه ضابط مخابرات كوري شمالي عقوبة الإعدام بعد أن قُبض عليه وهو يستخدم امتيازات استعمال الإنترنت المتاحة له للبحث عن زعيم البلاد «كيم جونغ أون»، على موقع جوجل
يواجه ضابط مخابرات كوري شمالي عقوبة الإعدام بعد أن قُبض عليه وهو يستخدم امتيازات استعمال الإنترنت المتاحة له للبحث عن زعيم البلاد «كيم جونغ أون»، على موقع جوجل

قيود صارمة على الإنترنت

وتفرض السلطات في كوريا الشمالية، قيوداً صارمة على الوصول إلى الإنترنت لمنع شعبها من التعرف على العالم الخارجي، حتى ضباط الاستخبارات يحتاجون إلى طلب الإذن من رؤسائهم للولوج إلى شبكة الإنترنت.

وبحسب مصدر في بيونغ يانغ، فإن ضابط بوزارة أمن الدولة أبلغ عنهم، وفُتحت تحقيقات في مخالفتهم للقيود المفروضة على عمليات البحث عبر الإنترنت في البلاد.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن السلطات في كوريا الشمالية عزلت ضباط الاستخبارات المتورطين، فيما يواجه أحد الضباط الذين بحثوا عن أخبار كيم جونغ أون عقوبةَ الإعدام.

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وأشار المصدر إلى أن الإدارات التابعة لمكتب الاستخبارات مُنحت إمكان الولوج إلى الإنترنت، فكان يسمح لضباط المكتب بإيقاف تشغيل الأجهزة المنوط بها تسجيل عمليات البحث التي يُجرونها، والبحث في الويب دون معوقات.

غير أن مديراً جديداً تولى رئاسة المكتب، قرر تحويل المخالفات التي كانت عادية في السابق إلى جرائم كبرى، ومرتكبيها إلى مذنبين يستحقون العقاب.

كوريا الشمالية..الإعدام لضابط مخابرات استخدام غوغل للبحث عن زعيم البلاد
كوريا الشمالية..الإعدام لضابط مخابرات استخدام غوغل للبحث عن زعيم البلاد

عزل الشعب الكوري الشمالي

يُمنع الشعب الكوري بشكل تام من من استخدام الإنترنت، باعتبار ذلك حقا من حقوق رئيس الدولة فقط ولا يجب المساس به أو الإقتراب منه.

وكوريا الشمالية تعتبر الدولة الأكثر انعزالا في العالم ، حيث أنها دولة منغلقة على نفسها و رئيس كوريا الشمالية يعمل دائما على إغلاق جميع المنافذ على شعبه إلى درجة أنه منع عنهم استخدام الإنترنت.

ويقول الخبراء إن البنية التحتية للإنترنت في كوريا الشمالية هشة جدا، وأي خلل أو عطب في البنيات التحتية للإنترنت يعطلها بسهولة، ولا يمتلك غالبية السكان في كوريا الشمالية إمكانية وصول إلى الإنترنت، ويُعتقد بأن هناك 4000 حاسوب فقط لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

لكن هذه الميزة ليست للناس العاديين، فهي ممنوحة للأشخاص المهمين، والعسكريين، وبعض الباحثيين الجامعيين، ويفترض من ضمنها وحدة القرصنة 121 سيئة السمعة.

ويقارن هذا العدد الضئيل بعدد المتصلين بالإنترنت في جارتها كوريا الجنوبية 112 مليون، وفي الولايات المتحدة 1.5 مليار، حتى أن مدينة لندن، أو نيويورك بها متصلون بالإنترنت أكثر بكثير من كامل كوريا الشمالية.

المصدرصحيفة ديلي ميل، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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