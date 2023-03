رونالدو تعرض للنصب بمبلغ ضخم من قبل سيدة عمرها 53 عاماً وعدته بهذا الأمر!

- Advertisement -

وطن- كشف موقع “سبورتس مانور” عن تعرض لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو إلى عملية نصب بمبلغ تجاوز الـ 300 ألف دولار أمريكي.

وقال الموقع إن العام الماضي كان صعبًا حقًا بالنسبة لكريستيانو رونالدو ، حيث كان الأسطورة البرتغالي خارج مستواه منذ بداية هذا الموسم واضطر إلى تغيير الأندية في منتصف الموسم بعد مقابلة مثيرة مع بيرس مورغان.

وأضاف الموقع أن مهاجم ريال مدريد السابق عانى من مأساة شخصية بعد أن فقد طفله الرضيع الذي كان يتوقعه مع شريكته جورجينا رودريغيز مما أثر بالتأكيد على أداء الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات على أرض الملعب.

وبحسب الموقع، فقد بقى رونالدو على مقاعد البدلاء من قبل مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاج لعدة مباريات رئيسية في وقت سابق من الموسم الأمر الذي أحبط اللاعب وأزال كريستيانو هذا الإحباط في المقابلة التي أدت إلى إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford. #MUFC

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

وكشف الموقع أن رونالدو تعرض أيضًا لعملية احتيال ضخمة في عام 2021 حيث تم خداع الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بمبلغ يزيد عن 300 ألف دولار من قبل وكيل سفر مما جعل رونالدو يشكك في مستوى الأمان العالي الذي يتمتع به لأصوله.

وقعت عملية الاحتيال المبلغ عنها في حوالي سبتمبر 2021 عندما اتصلت وكيلة سفريات برونالدو ووعدته بطائرات خاصة والعديد من الرحلات الفاخرة حول العالم مع أصدقائه وعائلته مقابل مبلغ كبير من المال.

ولفت الموقع إلى أن رونالدو كان يثق بوكيلة السفر ، وقام بمشاركة رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقته الائتمانية مع المتهمة، لافتا لموقع إلى أن كريستيانو رونالدو لم يكن هو الضحية الوحيدة لعملية الاحتيال ، حيث تم خداع زميله في المنتخب الوطني ناني ووكيله خورخي مينديز من قبل نفس المحتال.

وكانت طريقة عمل المحتالة هي أنها اعتادت على الاتصال بالعديد من المشاهير البارزين وتقديم رحلات فاخرة لهم من خلال وكالة السفر التي عملت بها، وجعلت العملاء يحولون نفقات هذه الرحلات إلى حسابها الشخصي بدلاً من حساب الشركة المصرفي.

A travel agent scams Cristiano Ronaldo of nearly £250,000.

The 53-year-old, named in Portugal as Maria Silva, also scammed the football star’s super-agent Jorge Mendes out of more than £14,000 and former United winger Nani out of more than £1,500.

•

•

•

•#CristianoRonaldo pic.twitter.com/NFswKZ5Y6J

— GoldmyneMusic (@goldmynemusic) September 20, 2021