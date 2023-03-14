الثلاثاء, مارس 14, 2023
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رونالدو تعرض للنصب بمبلغ ضخم من قبل سيدة عمرها 53 عاماً وعدته بهذا الأمر!

تم القبض على السيدة وهي الآن تقضي عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات!

كتب باسل النجار
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- كشف موقع “سبورتس مانور” عن تعرض لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو إلى عملية نصب بمبلغ تجاوز الـ 300 ألف دولار أمريكي.

وقال الموقع إن العام الماضي كان صعبًا حقًا بالنسبة لكريستيانو رونالدو ، حيث كان الأسطورة البرتغالي خارج مستواه منذ بداية هذا الموسم واضطر إلى تغيير الأندية في منتصف الموسم بعد مقابلة مثيرة مع بيرس مورغان.

وأضاف الموقع أن مهاجم ريال مدريد السابق عانى من مأساة شخصية بعد أن فقد طفله الرضيع الذي كان يتوقعه مع شريكته جورجينا رودريغيز مما أثر بالتأكيد على أداء الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات على أرض الملعب.

وبحسب الموقع، فقد بقى رونالدو على مقاعد البدلاء من قبل مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاج لعدة مباريات رئيسية في وقت سابق من الموسم الأمر الذي أحبط اللاعب وأزال كريستيانو هذا الإحباط في المقابلة التي أدت إلى إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وكشف الموقع أن رونالدو تعرض أيضًا لعملية احتيال ضخمة في عام 2021 حيث تم خداع الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بمبلغ يزيد عن 300 ألف دولار من قبل وكيل سفر مما جعل رونالدو يشكك في مستوى الأمان العالي الذي يتمتع به لأصوله.

رونالدو تعرض للنصب بمبلغ ضخم من قبل سيدة عمرها 53 عاماً
رونالدو تعرض للنصب بمبلغ ضخم من قبل سيدة عمرها 53 عاماً

كيف خدع وكيل السفر كريستيانو رونالدو؟

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وقعت عملية الاحتيال المبلغ عنها في حوالي سبتمبر 2021 عندما اتصلت وكيلة سفريات برونالدو ووعدته بطائرات خاصة والعديد من الرحلات الفاخرة حول العالم مع أصدقائه وعائلته مقابل مبلغ كبير من المال.

ولفت الموقع إلى أن رونالدو كان يثق بوكيلة السفر ، وقام بمشاركة رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقته الائتمانية مع المتهمة، لافتا لموقع إلى أن كريستيانو رونالدو لم يكن هو الضحية الوحيدة لعملية الاحتيال ، حيث تم خداع زميله في المنتخب الوطني ناني ووكيله خورخي مينديز من قبل نفس المحتال.

وكانت طريقة عمل المحتالة هي أنها اعتادت على الاتصال بالعديد من المشاهير البارزين وتقديم رحلات فاخرة لهم من خلال وكالة السفر التي عملت بها، وجعلت العملاء يحولون نفقات هذه الرحلات إلى حسابها الشخصي بدلاً من حساب الشركة المصرفي.

الإبلاغ والقبض على المحتالة

وتم الإبلاغ عن أنها خدعت رونالدو بالمبلغ من خلال عرض حوالي 200 رحلة قام بها اللاعب بين البرتغال وحول أوروبا والتي لم يقم بها النجم في الواقع.

وتم التعرف على المتهمة على أنه ماريا سيلفا البالغة من العمر 53 عامًا والتي واجهت عواقب أفعالها بعد فترة وجيزة من انتشار عملية الاحتيال ، حيث حكمت عليها محكمة في بورتو بالسجن لمدة أربع سنوات في عام 2021 بسبب احتيالها.

المصدرتويتر، موقع سبورتس مانور، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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