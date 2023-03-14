الوقت الذي تختاره لقياس وزنك مهم لهذا السبب

- Advertisement -

وطن– سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو زيادته، لدينا جميعًا توقعات معينة عند الصعود على الميزان.

سيبدو مختلفًا عن وزنك في نهاية الليل، هذا لأنك تأكل طعامًا أقل أثناء الليل وتفقد الماء من خلال العرق والتنفس، وفقًا ل جمعية الفسيولوجيا الأمريكية إذا كان لديك ميزان، فيمكنك أن تلاحظ بسهولة أن وزنك في الصباح

مع وضع ذلك في الاعتبار، هناك أوقات محددة خلال اليوم من المحتمل أن ترى فيها نتائج أكثر دقة عند الوقوف على الميزان.

أفضل وقت لقياس الوزن



يعتبر قياس الوزن في الصباح هو أفضل وقت لمعرفة الوزن بدقة، وفقا لما أورده موقع”cnet“.



وستحصل على أدق قراءة من الميزان الخاص بك إذا كنت تزن نفسك أول شيء في الصباح بعد استخدام الحمام وقبل الإفطار.



وفقًا للخبراء، فإن الصباح هو أفضل وقت لأنك منحت جسمك وقتاً كافياً لهضم الطعام وحرق جزء منه، بشكل صحيح في اليوم السابق.

نصائح أخرى

إلى جانب اختيار الوقت المثالي لوزن نفسك، هناك مجموعة من الطرق الأخرى التي ينصح بإتباعها إذا أردت قراءة دقيقة وصحيحة لوزن الجسم، وهو أمر مهم بشكل خاص إذا أردت زيادة الوزن أو فقدانه.



قم بوزن نفسك مرة واحدة في الأسبوع في نفس الوقت من اليوم.

ضع الميزان على سطح صلب ومستقر.



قف حافي القدمين على الميزان.

عند الوقوف على الميزان، ا رتدِ ملابس خفيفة وتجنب الملابس الثقيلة مثل السترات والأحزمة الثقيلة والمعاطف من أجل دقة أفضل.



- Advertisement -

وفي سياق آخر، إذا كنت تشعر أن الميزان أثر سلبًا على حياتك، لا تتردد في التخلص منه، خاصة إذا كنت تواجه: