الثلاثاء, مارس 14, 2023
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حياتنا

الوقت الذي تختاره لقياس وزنك مهم لهذا السبب

هناك عدة أسباب قد تؤدي لتغير وزن الجسم على مدار اليوم

كتب ايمان الباجي
الوقت الذي تختاره لقياس وزنك مهم لهذا السبب watanserb.com
يعتبر قياس الوزن في الصباح هو أفضل وقت لمعرفة الوزن بدقة.
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وطنسواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو زيادته، لدينا جميعًا توقعات معينة عند الصعود على الميزان.

إذا كان لديك ميزان، فيمكنك أن تلاحظ بسهولة أن وزنك في الصباح سيبدو مختلفًا عن وزنك في نهاية الليل، هذا لأنك تأكل طعامًا أقل أثناء الليل وتفقد الماء من خلال العرق والتنفس، وفقًا لجمعية الفسيولوجيا الأمريكية.
مع وضع ذلك في الاعتبار، هناك أوقات محددة خلال اليوم من المحتمل أن ترى فيها نتائج أكثر دقة عند الوقوف على الميزان.

أفضل وقت لقياس الوزن

يعتبر قياس الوزن في الصباح هو أفضل وقت لمعرفة الوزن بدقة، وفقا لما أورده موقع”cnet“.

وستحصل على أدق قراءة من الميزان الخاص بك إذا كنت تزن نفسك أول شيء في الصباح بعد استخدام الحمام وقبل الإفطار.

قياس الوزن في الصباح هو أفضل وقت لمعرفة الوزن

وفقًا للخبراء، فإن الصباح هو أفضل وقت لأنك منحت جسمك وقتاً كافياً لهضم الطعام وحرق جزء منه، بشكل صحيح في اليوم السابق.

نصائح أخرى

إلى جانب اختيار الوقت المثالي لوزن نفسك، هناك مجموعة من الطرق الأخرى التي ينصح بإتباعها إذا أردت قراءة دقيقة وصحيحة لوزن الجسم، وهو أمر مهم بشكل خاص إذا أردت زيادة الوزن أو فقدانه.

  • قم بوزن نفسك مرة واحدة في الأسبوع في نفس الوقت من اليوم.
  • ضع الميزان على سطح صلب ومستقر.
  • قف حافي القدمين على الميزان.
  • عند الوقوف على الميزان، ارتدِ ملابس خفيفة وتجنب الملابس الثقيلة مثل السترات والأحزمة الثقيلة والمعاطف من أجل دقة أفضل.

  • قم بوزن نفسك مرة واحدة في الأسبوع في نفس الوقت من اليوم
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وفي سياق آخر، إذا كنت تشعر أن الميزان أثر سلبًا على حياتك، لا تتردد في التخلص منه، خاصة إذا كنت تواجه:

  • أفكار سلبية ناتجة عن قياس وزنك.
  • قلق أو حزن منتظم بعد أن تزن نفسك.
  • اضطراب الأكل، سواء كنت تتطور أو تتعافى أو كنت مصابًا به سابقًا.
المصدرموقع cnet، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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