البلوجر المصرية سارة محمد تبكي في أول ظهور بعد فقدانها البصر وريهام سعيد تفجر مفاجأة

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وطن- بكت البلوجر المصرية سارة محمد، في أول ظهور إعلامي لها، بعد فقدان البصر بالكامل، في الحادثة التي هزت مصر على مدار الأسابيع الماضية.

وقالت سارة، خلال مقطع فيديو مع الإعلامية المصرية ريهام سعيد: “سمعت الناس بيقولوا دي مضروبة 20 طلقة، واللي قالوا شالولي وشي، قالوا كلام صعب خالص فتعبلي نفسيتي أكتر”.

وأضافت: “جبت أختي وخليتها عملت سيرش قولتلها سمعيني، حتى في ناس طلعوا قالوا إني سليمة والمصاب خطيبي، وده كذب”.

وتابعت: “خطيبي سليم فيه حاجة بسيطة، بيمشي على رجله وعينه سليمة، أهلي بيشوفوه بيضحك وبينزل الشارع عندنا لكن مجاليش ودي كانت صدمة كبيرة عليا”.

وكانت ريهام سعيد قد بدأت حديثها مع سارة محمد، بالتأكيد على أن هناك أملا في استعادتها لبصرها قائلة : “الدكتور قال ان الشبكية متأثرة ونحن سمعنا ان في حاجة اسمها زراعة شبكية”.

تفاصيل حادث البلوجر سارة محمد

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وكانت البلوجر سارة كانت قد كشفت تفاصيل الحادث الذي تعرضت له والذي أدى إلى فقدان بصرها، قائلة إنها كانت مع خطيبها وقت وقوع الحادث وكان اليوم يسير بشكل طبيعي.

وأضافت: “كنا مبسوطين واحنا راجعين للبيت في طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ناحية زاوية عبد القادر، وقفنا بالعربية شوية عشان كان معانا قطة عملت صوت فبطمان عليها وفجأة ظهر أشخاص مجهولين معاهم أسلحة”.

وتابعت: “أنا بصيت كده عليهم وسرعنا ما أطلقوا علينا النار، ثم أصيبت في رأسي وقولتله بعدها لخطيبى أوعى تقف، وحسيت بصفارة في ودني ومن بعدها محستش بحاجة”.

وبعد إجراء سارة لأول عملية لها ظهرت مع الإعلامية ريهام سعيد وعلقت على عدم رجوع بصرها وقالت: “الحمدلله أنا راضية وصابرة وعندي أمل كبير فى ربنا”.

ريهام سعيد تزف الأمل للبلوجر سارة محمد

فيما قالت ريهام سعيد: “هناك حالة تواصلت معهم مثل حالة سارة وفيه أمل جديد وهيتم التواصل مع الدكتور الذي حدثتهم عنه الحالة المشابهة، وتم إرسال جميع التقارير المتعلقة بالحالة”.

خطيب سارة محمد يرد على الاتهامات

وحظيت البلوجر سارة محمد على تعاطف المصريين، خصيصا بعد ما تم تداوله عن خطيبها، إذ قيل إنه تخلى عنها ولم يسأل عنها بعد إصابتها بالعمى، واندلعت مشاحنات بينه وبين عائلتها انتهت بالاتهامات الموجهة له.

فيما أعلن مؤخرا عن عدم تخليه عنها وأنه سيتمسك بها، وأشارت صوابع الإتهام لأهلها بأنهم كانوا يحاولون التفريق بينهما.