الإثنين, مارس 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنافيما يلي تقييم مفصل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل بلد في العالم
حياتنا

فيما يلي تقييم مفصل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل بلد في العالم

"في أجزاء أخرى من العالم، أدى تحسين إدارة الأراضي وإعادة التحريج إلى انخفاض تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي..."

كتب معالي بن عمر
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون watanserb.com
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
- Advertisement -

وطن-في الحقيقة، إن قوائم الجرد الوطنية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست دائمًا الأكثر موثوقية. لذلك، سعى باحثون إلى تقديم حلّ مستقلّ، يكشف بشكل دقيق عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل بلد.

وفي سياق تغير المناخ، أصبح القياس الدقيق لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل عام وثاني أكسيد الكربون (CO2) على وجه الخصوص أمرًا بالغ الأهمية. كما أنه في مواجهة أوجه القصور في الأساليب التقليدية، اقترح فريق دولي متكوّن من حوالي ستين باحثًا الاعتماد بشكل خاص على ساتل ناسا لرصد الأرض”OCO-2“، الذي تم إطلاقه في عام 2014 لرسم خريطة لتركيزات ثاني أكسيد الكربون، وهو شبكة مراقبة سطحية تعمل على تحديد تركيزات ثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي، بحسب ما نشره موقع “فوتورا إي سيونس” الفرنسي.

ولقد كشف الباحثون أن طريقتهم سمحت لهم بتتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأكثر من 100 دولة حول العالم. نتيجة جاءت في الوقت المناسب كأول تقييم عالمي لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال بعد اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، ومن المقرر إجراؤها هذا العام. وقالت كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في ناسا، في بيان: “تركز وكالة ناسا على تقديم بيانات علوم الأرض التي تعالج تحديات المناخ في العالم الحقيقي – مثل مساعدة الحكومات في جميع أنحاء العالم على قياس تأثير جهود التخفيف من انبعاثات الكربون. وهذا مثال على كيفية تطوير ناسا وتعزيز الجهود لقياس انبعاثات الكربون بطريقة تلبي احتياجات المستخدم”.

خريطة تُظهر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم
خريطة تُظهر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم

يُذكر أن الأساليب التقليدية تعتمد على تقدير كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من كل قطاع من قطاعات الاقتصاد أو النقل أو الزراعة، على سبيل المثال. وهذه القوائم ضرورية لتقييم التقدم المحرز في جهود خفض الانبعاثات. لكن، لسوء الحظ، فهي تتطلب تنفيذ الموارد والخبرة والمعرفة الدقيقة لنطاق الأنشطة ذات الصلة في هذه المسألة.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الخرائط لا تكشف عن الانبعاثات فحسب، بل تكشف أيضًا عن متوسط ​​الامتصاص الصافي لثاني أكسيد الكربون من 2015 إلى 2020. وهي قياسات مأخوذة من القمر الصناعي OCO-2 التابع لناسا. فالبلدان المُشار إليها باللون الأخضر، هي البلدان التي تم فيها التخلص من ثاني أكسيد الكربون أكثر من الانبعاثات. أما الدول باللون البني، هي من أطلقت المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر من إزالته.

أوروبا تشهد أسوأ ارتفاع بدرجات الحرارة مقارنة بأي بقعة أخرى على الأرض

البصمة الكربونية الكاملة لكل بلد

إن الطريقة المقترحة، بالإضافة إلى كونها مستقلة، يمكن أن تثبت أنها مفيدة بشكل خاصة بالنسبة لجميع البلدان التي تفتقر إلى البيانات. كما قدمت الاستنتاجات الأولى للباحثين نتائج لأكثر من 50 دولة لم تعلن عن انبعاثاتها لمدة عشر سنوات.وتساعد المعلومات أيضا في تتبع تقلبات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بتغير الغطاء الأرضي.

متوسط ​​عمليات امتصاص ثاني أكسيد الكربون من 2015 إلى 2020.
متوسط ​​عمليات امتصاص ثاني أكسيد الكربون من 2015 إلى 2020.
- Advertisement -

خاصة وأن الباحثين لاحظوا نقطة ضعف أخرى في قوائم الجرد الوطنية، التي تم تصميمها لمراقبة تأثير السياسات الخاصة بإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعمليات الإزالة. فضلاً عن أن الطريقة الجديدة تجعل من الممكن الذهاب أبعد من ذلك، لتتبع كل التغييرات في البصمة الكربونية، بما في ذلك التطورات الطبيعية، على الرغم من أن بعضها يحتوي أيضًا على مصادر بشرية المنشأ. تلك الناجمة عن حرائق الغابات، على سبيل المثال.

ويُذكر أ، الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وحدها تشكّل حجما كبيرا من إجمالي ناتج الكربون في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، بينما تُظهر البيانات أن إعادة التحريج (عملية إعادة تشجير الغابات من أجل تحسين نوعية الحياة البشرية من خلال امتصاص التلوث والغبار من الجو) في أجزاء أخرى من العالم ساعدت على تقليل الكربون في الغلاف الجوي.

دراسة حديثة تحذر..لهذا السبب سيكون التنفس أكثر صعوبة في المستقبل!

مخزون الكربون في التربة والمناطق الخضراء حسب دول العالم
مخزون الكربون في التربة والمناطق الخضراء حسب دول العالم

من جانبهم، أعلن العلماء بالفعل أن نتائجهم ستكون قابلة للتنقيح بفضل البيانات التي يمنحها القمر الصناعي OCO-2 ومواقع المراقبة السطحية الأخرى. بالإضافة إلى البعثات الدولية المستقبلية المخصصة لرسم خرائط تركيزات ثاني أكسيد الكربون حول العالم.

عالم عربي يفاجئ الجميع ويكشف خدعة “الكائنات الفضائية” التي تراقب الأرض

المصدرفوتورا سيونس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بحجم برج بيزا..”كويكب مدمر” قد يصطدم بالأرض في عيد الحب وناسا تحذر

الهدهد

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)

الهدهد

ناسا تستعد لإسقاط محطة الفضاء الدولية إلى الأرض..هذا هو الموعد ومكان السقوط!

تقارير

“ناسا” في مهمة لإنقاذ الأرض من كويكب يفوق خطره القنابل النووية

الهدهد

صوت مرعب من الفضاء رصدته ناسا من ثقب أسود.. ما قصته؟

الهدهد

التقطها تلسكوب جيمس ويب..ناسا تنشر صورة مذهلة لكوكب المشتري

الهدهد

تليسكوب “جيمس ويب”.. ناسا تنشر صورا لم ترها البشرية من قبل وتعلن عن اكتشاف غريب

حياتنا

صورة مذهلة لفوهة بركان على كوكب المريخ! (شاهد)

الهدهد

ما سرّ ارتداء 3 رواد روس بدلات بألوان العلم الأوكراني لدى وصولهم محطة الفضاء الدولية!؟

الهدهد

خريطة مرعبة تظهر منطقة تحطم محطة الفضاء الدولية بعد تهديد روسيا بإرسالها إلى الأرض

الهدهد

عصام حجي يرد على من قال إنه يعمل “فراش” في “ناسا” وهذا رأيه في “التجنيس”

حياتنا

كيف يمكن للبشر ممارسة الجنس في الفضاء؟! نظريات غربية وضعها العلماء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

10 علامات تدل على امتلاكك لشخصية قوية وحضور كاريزمي

ماركات عالمية..تفاصيل جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح في مصر (فيديو)

“لن ينفعك من تطبل له أمام الله”.. غضب من أكاديمي إماراتي روج لزيارة البيت الإبراهيمي

فضيحة من العيال الثقيل.. ابنة مسؤول استخباري إسباني كبير جندتها المخابرات المغربية!

جورجينا رودريغيز.. شاهد الصورة التي تتمنى أن يتم اختفائها!

رسميََا..هذه المدينة في ألمانيا تسمح للنساء السباحة عاريات الصدر

الجثث تملأ الشوارع.. لقطات جوية توثق اصطياد قوات روسية بضربات أوكرانية بالغة الدقة

برشلونة يُواصل توسيع الفارق مع الريال.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

يوم الحساب قادم..موقع بريطاني: مواجهة مرتقبة بين الولايات المتحدة والإمارات لهذا السبب!

عصابة تحاول اختطاف وافد أردني في الكويت.. تمكن من الهروب عاريا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC