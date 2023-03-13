جورجينا رودريغز في أحدث جلسة تصوير.. ارتدت الحجاب لدقائق وصدرها المكشوف يفضحها (شاهد)

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وطن- شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية “جورجينا رودريغز” متابعيها عبر انستغرام آخر تحديث لها عبر صورة مثيرة لها وقد كانت جالسة في أحد سيارتها الفارهة بالمملكة السعودية، في إطلالة كشفت خلالها عن صدرها بطريقة لم يرها الجمهور من قبل.

صدر جورجينا المكشوف يهز السعودية

ونشرت جورجينا رودريغز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” صورة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام بينما كانت جالسة في المقعد الخلفي بسيارتها في أحد مناطق العاصمة السعودية الرياض.

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جورحينا رودريغز غطت طرف شعرها بقماش مزين بالألوان وقد أمسكت طرفيه بين يديها، بينما كان أظهرت مفاتنها لمتابعيها وكشفت عن جمالها.

البندانة التي ارتدتها جوردينا من تصميم دار الأزياء الفرنسية “كارتييه“، كما حملت جورجينا معها حقيبة يدوية جلدية باللون الأسود، بسعر يتجاوز 3500 يورو من تصميم سلسلة متاجر “ليوناردو” الإيطالية الفاخرة.

وارتدت جورحينا فستانا باللون البرتقالي الحيوي الذي يدل على الإشراق والجرأة والشجاعة، بينما كانت متوجهة إلى جلسة تصوير مع أحد الماركات لم تشر إليها، في المملكة العربية السعودية.

هل ارتدت جورجينا الحجاب في السعودية؟

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انتقلت جورجينا رودريغز للإقامة في السعودية رفقة صديقها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مستهل العام الجاري، رفقة أطفالهما، حيث استقروا جيمعا في جناح ملكي بفندق فاخر وسط الرياض.

وكان رونالدو قد وقع صفقة انتقال تاريخية لنادي النصر السعودي بعد فترة بقاءه لاعبا حرا لم تتجاوز الشهرين، صفقة تحاوزت بموسمين تجاوزت قيمة الموسم الواحد 200 مليون دولار.

معع انتقال جورجينا مع رونالدو وأطفالهم إلى السعودية المعروفة بقوانينها الصارمة تجاه المرأة، ترقب الكثيرون أن تقوم عارضة الأزياء الأرجنتينية بارتداء الحجاب، وهو مالم يحصل.

حيث حافظت جورجينا على نسق حياتها القديم سواء من الظهور الإعلامي أو الإطلالات المثيرة أو حتى ممارستها هواياتها اليومية من التسوق إلى صالة الرياضة وحتى الترفيه في المناطق المخصصة بالرياض.