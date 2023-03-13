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العدالة والتنمية المغربي يُهاجم التطبيع مع إسرائيل وبيان ناري من الديوان الملكي.. ما علاقة بوريطة (شاهد)

المغرب طبع علاقاته بشكل رسمي مع إسرائيل عام 2020 بمباركة من العاهل الملك محمد السادس وسط رفض شعبي كبير

كتب فهمي الورغمي
العدالة والتنمية المغربي يُهاجم التطبيع مع إسرائيل watanserb.com
العدالة والتنمية المغربي يُهاجم التطبيع مع إسرائيل
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وطن- أصدر الديوان الملكي المغربي بيانا شديد اللهجة ضد حزب العدالة والتنمية، أكد خلاله عن رفضه لموقف الحزب الذي عبر فيه قبل أيام عن مساندته للقضية الفلسطينية ورفضه التطبيع مع إسرائيل.

العدالة والتنمية المغربي يرفض التطبيع مع إسرائيل

وأصدرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” بيانا بتاريخ 04 مارس/ آذار الجاري، عبرت فيه عن استهجانها لـ «المواقف الأخيرة لوزير الخارجية (ناصر بوريطة) التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية».

وذكرت الأمانة العامة في ذات النصّ بالموقف الوطني «الذي يعتبر القضية الفلسطينية على المستوى نفسه من قضيتنا الوطنية (قضية الصحراء)، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكيات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف».

العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس

الديوان الملكي يُوبخ حزب العدالة والتنمية

أثار هذا البيان حفيظة الديوان الملكي المغربي الذي أصدر اليوم الإثنين، بلاغا في الغرض جاء في نصه “يهمنا بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باعتباره يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

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وأكد الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وأضاف: “هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وأضاف البيان أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

كما نوه الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

هذا ولفت ذات البيان إلى أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.

العدالة والتنمية يرفض التعليق على بيان الديوان الملكي

قاد حزب العدالة والتنمية المغربي، الحكومة في فترتين متتاليتين برئاسة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني من العام 2017 ولغاية العام 2021، وقد شهدت فترة حكمه تطورا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية بالمملكة.

وعبر الحزب في أكثر من مرة عن رفضه لسياسة التطبيع، لكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني القيادي في الحزب وقع أيضا على الاتفاق الثلاثي بين المغرب و الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، حيث كان رئيسا للحكومة في تلك الفترة.

وفي السياق جدير بالذكر أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد وجه بلاغا إلى كل أعضاء الحزب ومسؤوليه بعدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البيان الصادر عن الديوان الملكي، وعدم الادلاء بأي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.

المغرب ينتقد بيانا لالعدالة والتنمية بشأن إسرائيل
المغرب ينتقد بيانا لالعدالة والتنمية بشأن إسرائيل
المصدرفيسبوك، تويتر، الديوان الملكي المغربي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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