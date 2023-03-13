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استغرق تصميمه 1000 ساعة.. آنا دي أرماس وإطلالة ساحرة بفستان فخم في حفل الأوسكار

إطلالة الممثلة الكوبية الشهيرة في عالم هوليوود، آنا دي أرماس، خطفت الأضواء ببساطتها وأناقتها

كتب فهمي الورغمي
آنا دي أرماس بإطلالة ساحرة watanserb.com
آنا دي أرماس بإطلالة ساحرة
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وطن- خطفت آنا دي أرماس، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والتسعين لعام 2023، الأضواء من عشرات النجوم، بإطلالة جميلة ملامح رقيقة جعلت منها حديث وسائل الإعلام الدولية.

فستان آنا دي أرماس في حفل الأوسكار

ارتدت آنا دي أرماس (34 عاما) ثوبًا مصمماً لها بشكل حصري من ماركة “لويس فويتون” في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والتسعين.

فستان آنا دي أرماس في حفل الأوسكار
فستان آنا دي أرماس في حفل الأوسكار
فستان آنا دي أرماس في حفل الأوسكار
فستان آنا دي أرماس في حفل الأوسكار

تزينت أرماس بفستان أبيض مرصع بالكامل بقطع كريستالية صغيرة، استغرقت دار “لوي فيتون” الفرنسية العريقة العمل عليه لأكثر من 1000 ساعة.

تُذكرنا الصورة الظلية العلوية للثوب بأسلوب مارلين مونرو (وتحديداً فستان مارلين مونرو الأصيل الذي ارتدته كيم كارداشيان في Met Gala ) لكن النصف السفلي اتخذ أسلوب حورية البحر.

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بينما كان الثوب فاتنًا للغاية، حافظت آنا دي أرماس على شعرها ومكياجها بسيطًا نسبيًا. وقامت الممثلة الشقراء بإسدال شعرها الطويل مباشرة نحو خصرها. حافظت على مكياجها طبيعيًا جدًا باستخدام كحل خفيف وشفاه وردي فاتح اللون.

بالنسبة للإكسسوارات، واصلت آنا دي أرماس في نسق إطلالتها البسيطة، من خلال ارتداء زوج من الأطواق الماسية التي تكمل الديكور على فستانها بشكل مثالي.

فستان آنا دي أرماس في حفل الأوسكار
فستان آنا دي أرماس في حفل الأوسكار

تحضر آنا دي أرماس حفل الأوسكار لهذا العام عن دورها مارلين مونرو في فيلم Blonde. تم ترشيحها عن الدور في فئة أفضل ممثلة وهي أول ممثلة كوبية يتم ترشيحها لدور قيادي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

تم ترشيحها أيضًا في جوائز Golden Globes و BAFTAs و Screen Actors Guild لنفس الدور.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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