استغرق تصميمه 1000 ساعة.. آنا دي أرماس وإطلالة ساحرة بفستان فخم في حفل الأوسكار

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وطن- خطفت آنا دي أرماس، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والتسعين لعام 2023، الأضواء من عشرات النجوم، بإطلالة جميلة ملامح رقيقة جعلت منها حديث وسائل الإعلام الدولية.

فستان آنا دي أرماس في حفل الأوسكار

ارتدت آنا دي أرماس (34 عاما) ثوبًا مصمماً لها بشكل حصري من ماركة “لويس فويتون” في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والتسعين.

أحدث ظهور لصاحبة الجمال الساحر آنا دي أرماس من حفل الأوسكار 🤍 pic.twitter.com/bjql9aYvPN — Insider Mix (@InsiderMix1) March 12, 2023

تزينت أرماس بفستان أبيض مرصع بالكامل بقطع كريستالية صغيرة، استغرقت دار “لوي فيتون” الفرنسية العريقة العمل عليه لأكثر من 1000 ساعة.

تُذكرنا الصورة الظلية العلوية للثوب بأسلوب مارلين مونرو (وتحديداً فستان مارلين مونرو الأصيل الذي ارتدته كيم كارداشيان في Met Gala ) لكن النصف السفلي اتخذ أسلوب حورية البحر.

في حال لم ترى ابتسامة لطيفة اليوم .. آنا دي ارماس تسحر القلوب من ظهورها في حفل الأوسكار 😍❤️pic.twitter.com/X61UnaOa54 — Screen Mix (@ScreenMix) March 12, 2023

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بينما كان الثوب فاتنًا للغاية، حافظت آنا دي أرماس على شعرها ومكياجها بسيطًا نسبيًا. وقامت الممثلة الشقراء بإسدال شعرها الطويل مباشرة نحو خصرها. حافظت على مكياجها طبيعيًا جدًا باستخدام كحل خفيف وشفاه وردي فاتح اللون.

بالنسبة للإكسسوارات، واصلت آنا دي أرماس في نسق إطلالتها البسيطة، من خلال ارتداء زوج من الأطواق الماسية التي تكمل الديكور على فستانها بشكل مثالي.

Ana de Armas at the 2023 #Oscars pic.twitter.com/YDroC76awP — Film Updates (@FilmUpdates) March 12, 2023

تحضر آنا دي أرماس حفل الأوسكار لهذا العام عن دورها مارلين مونرو في فيلم Blonde. تم ترشيحها عن الدور في فئة أفضل ممثلة وهي أول ممثلة كوبية يتم ترشيحها لدور قيادي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

تم ترشيحها أيضًا في جوائز Golden Globes و BAFTAs و Screen Actors Guild لنفس الدور.