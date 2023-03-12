الإثنين, مارس 13, 2023
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شاكيرا تغطي القليل من جسدها في أول ظهور مباشر ليعرف بيكيه ما الذي خسره! (فيديو)

قالت شاكيرا إن الأغنية كانت "طريقة صحية للتعبير عن مشاعرها وأنه كان عليها "تحمل الكثير من الهراء والحماقة

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تغطي القليل من جسدها في أول ظهور مباشر ليعرف بيكيه ما الذي خسره! (فيديو) watanserb.com
شاكيرا
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وطن– استعرضت شاكيرا منحنياتها التي أكسبتها الشهرة، في برنامج The Tonight Show عندما ارتدت قميص شفاف وبنطلون من الجلد.

وضع الانتقام

بطريقة ماكرة، كشفت شاكيرا البالغة من العمر 46 عامًا لحبيبها السابق جيرارد بيكيه ما الذي خسره عندما أدت أغنيتها TQG ، التي تدور حوله ، في برنامج حواري أمريكي.

استهدفت شاكيرا زوجها السابق جيرارد بيكيه

مع تنشيط وضع الانتقام ، صعدت شاكيرا إلى خشبة المسرح في نيويورك لأدائها المباشر الأول للأغنية ، والتي تعد عن شريكها السابق.

وتبدأ شاكيرا بهز أردافها ومفاتنها التي غطتها بشريط صغير من القماش على صدرها للحفاظ على كل شيء في المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه.

جاذبية جنسية

في الأسفل ، كانت ترتدي شاكيرا بعض القطع الجلدية المربوطة ببعض لإضافة بعض الجاذبية الجنسية إلى مظهرها العام.

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وتركت شاكيرا خصلات شعرها الشقراء الطويلة منسدلة على طريقة الكيرلي، وتناثرت على وجهها أثناء أداء أغنيتها التي حطمت الأرقام القياسية.

ارتدت النجمة الكولومبية ملابس مثيرة باللون الأسود

وفي حديثها مع المضيف جيمي فالون ، قالت شاكيرا إن الأغنية كانت “طريقة صحية للتعبير عن مشاعرها” ، موضحة أنها كان عليها “تحمل الكثير من الهراء والحماقة”.

أغنية شاكيرا

تتشارك النجمة الكولومبية طفلين مع زوجها السابق جيرارد ، لكنهما انفصلا بعد أن زُعم أنه كان غير مخلص خلال علاقتهما.

يُعتقد أن أغنيتها TQG تشير بعدد من مقاطعها إلى جيرارد وصديقته الجديدة كلارا شيا مارتي.

تقول شاكيرا في إحدى المقاطع أنا أصنع الموسيقى فقط ، آسفة لأنها تناثرت عليك”.

قالت شاكيرا إنها مرت بالكثير من الحماقة في برنامج تونايت شو مع جيمي فالون

وتقول شاكيرا أيضاً: “أنا بعمر اثنين من 22 / لقد استبدلت فيراري مقابل توينغو / لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

14 رقم قياسي

من الواضح أن هذه الكلمات موجهة لحبيبة بيكيه الجديدة كلارا ، البالغة من العمر 23 عامًا ولكنها كانت ستبلغ 22 عامًا عندما بدأ جيرارد في مواعدتها.

إنها أيضًا إشارة إلى احتفال لاعب كرة القدم جيرارد بالأهداف ، حيث يشكل هدفين بيديه كإشارة إلى عيد ميلاده وشاكيرا في 2 فبراير.

حطمت الأغنية 14 رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية منذ صدورها.

حيث كانت الأغنية اللاتينية الأكثر استماعاً على “سبوتيفاي” في غضون 24 ساعة ، مع أكثر من 14 مليون بث.

وكانت أيضاً الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة على “يوتيوب” في 24 ساعة ، مع 63 مليون مشاهدة.

المصدرديلي ستار- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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