الجمعة, مارس 10, 2023
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جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة ببكيني خفيف يترك القليل من الخيال عن شكلها المذهل!

جورجينا خضعت لجلسة تصويرارتدت فيها بيكيني وردي مع أنماط حيوانية مختلفة قبيل إطلاق الجزء الثاني مسلسلها على Netflix

كتب باسل النجار
جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن– كشفت جورجينا رودريغيز شريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو على شخصيتها الجامحة وهي ترتدي بيكيني مطبوع عليها حيوانات قبل إطلاق مسلسلها الجديد على Netflix.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ظهرت العارضة ، التي واعدت رونالدو منذ عام 2016 ، في جلسة تصوير مذهلة حيث ارتدت بيكيني وردي رائعًا مع أنماط حيوانية مختلفة، تاركة القليل للخيال حيث أظهر الزي الخفيف شكلها المذهل.

جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة ببكيني
جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة ببكيني

وجاءت صورة الأرجنتينية المولودة قبل 28 عامًا قبل الموسم الثاني من برنامجها الخاص على Netflix – Soy Georgina.، حيث يقال أنها ستتابع حياتها في الشرق الأوسط ، بعد أن انضم شريكها إلى فريق النصر السعودي في يناير لمضي.

وكانت نهاية صعبة لهذا العام بالنسبة لأسرة رونالدو حيث تم فصل عقد المهاجم مع مانشستر يونايتد ووهزيمة البرتغال في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

رونالدو في السعودية وجورجينا في الإمارات

لكن الشاب البالغ من العمر 38 عامًا استعاد عافيته من خلال تأمين صفقة بقيمة 177 مليون جنيه إسترليني لبدء حياة جديدة في السعودية، وهكذا انتقلت جورجينا أيضًا إلى الإمارات العربية المتحدة الأكثر عصرية على بعد رحلة قصيرة.

جورجينا رودريغيز هي شريكة كريستيانو رونالدو على المدى الطويل
جورجينا رودريغيز هي شريكة كريستيانو رونالدو على المدى الطويل

وبدأت مغامرة رونالدو الجديدة بداية مثيرة ، حيث سجل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات سبعة أهداف في آخر ثماني مباريات، وشمل ذلك تسجيله مرتين في كل شوط لمساعدة النصر على الفوز على الوحدة 4-0 في مباراة الدوري السعودي للمحترفين، بعد أيام فقط من عيد ميلاده الثامن والثلاثين.

لقاء جورجينا مع رونالدو

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والتقت جورجينا ورونالدو في إسبانيا بينما كانت المرأة الجميلة تعمل في متجر غوتشي في مدريد، و بعد أن اقتربت أكثر، واصلت رحلتها معه في يوفنتوس ومانشستر والآن الشرق الأوسط.

دعمت جورجينا رودريغيز كريستيانو رونالدو في جميع أنحاء أوروبا والآن في الشرق الأوسط
دعمت جورجينا رودريغيز كريستيانو رونالدو في جميع أنحاء أوروبا والآن في الشرق الأوسط

والسمراء الرائعة هي أم لطفلين من أطفال رونالدو – ابنتيهما بيلا وألانا مارتينا، كما قامت بتربية توأمي كريستيانو إيفا وماتيو، المولودات من أم بديلة ، وكذلك ابن لاعب كرة القدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو جونيور البالغ من العمر 12 عامًا.

اكتساب جورجينا لشهرتها

بدأت جورجينا أيضًا في اكتساب الشهرة في حد ذاتها، حيث تم الكشف عنها مؤخرًا كواجهة لماركة الأزياء الفاخرة إليزابيتا فرانشي، كما ستساعد عروضها الخاصة على Netflix على تعزيز شعبيتها بشكل أكبر وإضافة 47 مليون متابع لها على Instagram.

من المقرر أن تلعب جورجينا رودريغيز دور البطولة في الموسم الثاني من عرضها على Netflix
من المقرر أن تلعب جورجينا رودريغيز دور البطولة في الموسم الثاني من عرضها على Netflix
المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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