جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة ببكيني خفيف يترك القليل من الخيال عن شكلها المذهل!

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وطن– كشفت جورجينا رودريغيز شريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو على شخصيتها الجامحة وهي ترتدي بيكيني مطبوع عليها حيوانات قبل إطلاق مسلسلها الجديد على Netflix.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ظهرت العارضة ، التي واعدت رونالدو منذ عام 2016 ، في جلسة تصوير مذهلة حيث ارتدت بيكيني وردي رائعًا مع أنماط حيوانية مختلفة، تاركة القليل للخيال حيث أظهر الزي الخفيف شكلها المذهل.

وجاءت صورة الأرجنتينية المولودة قبل 28 عامًا قبل الموسم الثاني من برنامجها الخاص على Netflix – Soy Georgina.، حيث يقال أنها ستتابع حياتها في الشرق الأوسط ، بعد أن انضم شريكها إلى فريق النصر السعودي في يناير لمضي.

وكانت نهاية صعبة لهذا العام بالنسبة لأسرة رونالدو حيث تم فصل عقد المهاجم مع مانشستر يونايتد ووهزيمة البرتغال في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

رونالدو في السعودية وجورجينا في الإمارات

لكن الشاب البالغ من العمر 38 عامًا استعاد عافيته من خلال تأمين صفقة بقيمة 177 مليون جنيه إسترليني لبدء حياة جديدة في السعودية، وهكذا انتقلت جورجينا أيضًا إلى الإمارات العربية المتحدة الأكثر عصرية على بعد رحلة قصيرة.

وبدأت مغامرة رونالدو الجديدة بداية مثيرة ، حيث سجل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات سبعة أهداف في آخر ثماني مباريات، وشمل ذلك تسجيله مرتين في كل شوط لمساعدة النصر على الفوز على الوحدة 4-0 في مباراة الدوري السعودي للمحترفين، بعد أيام فقط من عيد ميلاده الثامن والثلاثين.

لقاء جورجينا مع رونالدو

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والتقت جورجينا ورونالدو في إسبانيا بينما كانت المرأة الجميلة تعمل في متجر غوتشي في مدريد، و بعد أن اقتربت أكثر، واصلت رحلتها معه في يوفنتوس ومانشستر والآن الشرق الأوسط.

والسمراء الرائعة هي أم لطفلين من أطفال رونالدو – ابنتيهما بيلا وألانا مارتينا، كما قامت بتربية توأمي كريستيانو إيفا وماتيو، المولودات من أم بديلة ، وكذلك ابن لاعب كرة القدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو جونيور البالغ من العمر 12 عامًا.

اكتساب جورجينا لشهرتها

بدأت جورجينا أيضًا في اكتساب الشهرة في حد ذاتها، حيث تم الكشف عنها مؤخرًا كواجهة لماركة الأزياء الفاخرة إليزابيتا فرانشي، كما ستساعد عروضها الخاصة على Netflix على تعزيز شعبيتها بشكل أكبر وإضافة 47 مليون متابع لها على Instagram.