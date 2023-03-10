الجمعة, مارس 10, 2023
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تطور خطير.. ترامب يواجه اتهامات جنائية في قضية نجمة إباحية (تفاصيل مثيرة)

إذا وجهت إليه لائحة اتهام سيكون ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية

كتب خالد السعدي
ترامب يواجه اتهامات جنائية watanserb.com
ستورمي دانيلز وترامب
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وطن– كشف ممثلو الادعاء في نيويورك، أن الرئيس السابق دونالد ترامب أنه من المحتمل أن يواجه اتهامات جنائية في قضية تتعلق بأموال يُزعم أنها دفعت للنجمة الإباحية Stormy Daniels .

وأبلغ المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، محامي ترامب، 76 عامًا ، أن الرئيس السابق سيُمنح الفرصة للدفاع عن نفسه الأسبوع المقبل أمام هيئة المحلفين الكبرى بشأن الأدلة في القضية قبل صدور لائحة الاتهام.

ومن المرجح أن يرفض ترامب العرض الذي عادة ما يتم تقديمه فقط للمتهمين المحتملين عندما يكون على وشك رفع التهم الجنائية، وفق صحيفة نيويورك بوست.

وإذا وجهت إليه لائحة اتهام ، فسيكون ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية.

أخطر ألفين براج محامي دونالد ترامب بأنه سيُمنح الفرصة للدفاع عن نفسه الأسبوع المقبل أمام هيئة المحلفين الكبرى.
أخطر ألفين براج محامي دونالد ترامب بأنه سيُمنح الفرصة للدفاع عن نفسه الأسبوع المقبل أمام هيئة المحلفين الكبرى.

تفاصيل قضية ترامب مع النجمة الإباحية

وكان مكتب براغ يحقق في قضية دانيلز المالية على مدى السنوات الخمس الماضية.

تركز القضية على مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه للنجمة الإباحية خلال حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، وتزعم دانيلز ومساعد ترامب السابق مايكل كوهين أنه تم دفع المبلغ لإبقائها صامتة بشأن علاقتها مع ترامب عام 2005.

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ويقول كوهين إنه دفع لدانيلز أموال لالتزام الصمت وسدد ترامب المبلغ على أقساط شهرية.

وليس من الواضح ما هي التهم التي يعتزم براج توجيهها ضد ترامب ، لكن التقرير يشير إلى أن المدعين العامين يمكن أن يتهموا الرئيس السابق بتزوير السجلات التجارية ثم رفع هذه التهمة إلى جناية من خلال القول إنها مرتبطة بجريمة ثانية.

تلقت دانيلز 130 ألف دولار خلال حملة ترامب لعام 2016.
تلقت دانيلز 130 ألف دولار خلال حملة ترامب لعام 2016.

في هذه الحالة ، يكون هذا الصمت تبرعًا غير لائق لحملة ترامب لأنه أبقى القضية طي الكتمان واستفاد من ترشيحه.

ترامب يرد على الاتهامات الموجهة له

ورد ترامب يوم الخميس، على تقرير عن لائحة اتهام وشيكة في نيويورك، قائلا إنه “لم يرتكب أي خطأ” ووصف القضية بـ “مطاردة الساحرات”.

وكتب ترامب في منشور على موقع Truth Social: “لم أفعل شيئًا خاطئًا على الإطلاق.. لم أقم أبدًا بعلاقة مع ستورمي دانيلز ، ولا أريد أن أقوم بعلاقة مع ستورمي دانيلز“.

وجادل ترامب قائلاً: “إنها لعبة Witch-Hunt السياسية ، تحاول إسقاط المرشح الرئيسي ، إلى حد بعيد ، في الحزب الجمهوري ، بينما تتقدم في نفس الوقت أيضًا على جميع الديمقراطيين في استطلاعات الرأي” ، واصفًا ذلك بقضية “ابتزاز”.

كما اتهم الرئيس السابق، وزارة العدل بوضع “كبار المدعين العامين في وزارة العدل في مكتب المدعي العام في مانهاتن من أجل” الحصول على ترامب “.

وقال ترامب غاضبًا: “هذه ليست قضية دولة ، إنها قضية فيدرالية ، وقد نقلوها جميعًا”.

وأضاف: “حتى رئيس مانهاتن السابق ، سايروس فانس ، لم يوجه اتهامات لأنني مذنب في أي شيء باستثناء حقيقة أنني هزم جميع الجمهوريين والديمقراطيين بشدة في السباق الرئاسي” ، مدعيًا أن قانون التقادم انتهت صلاحية الرسوم في قضية hush money منذ أكثر من عام.

ترامب يواجه تدقيقا يخص محاولته إلغاء انتخابات 2020

ويواجه ترامب ، المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024 ، تدقيقًا من جانب المدعين العامين في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بشأن مزاعم بأنه حاول إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وعين المدعي العام ميريك جارلاند أيضًا مستشارًا خاصًا في نوفمبر الماضي للإشراف على التحقيقات الجنائية في إساءة تعامل ترامب مع المستندات السرية ودوره في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول.

ترامب أعلن ترشحه لرئاسيات 2024

يُشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، أعلن ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في عام 2024.

وقدم ترامب أوراق ترشحه لهيئة الانتخابات الفيدرالية، ثم تحدث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا، قائلا: “من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة”.

وكان ترامب قد انتقد بشدة نزاهة الانتخابات الأخيرة التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وهي مزاعم لم يقدم ما يدعمها.

المصدرنيويورك بوست ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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