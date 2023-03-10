الجمعة, مارس 10, 2023
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تركي الحمد يلوح مجددا لانهيار مصر بسبب “حكم العسكر”.. ماذا قال؟

تركي الحمد حذر من أن سيطرة الجيش المصري على مفاصل الدولة تأذن بتفشي الفساد وانهيار المجتمعات

كتب شيراز ماضي
انهيار مصر بسبب حكم العسكر watanserb.com
الأكاديمي السعودي الشهير تركي الحمد
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وطن – عاد الأكاديمي السعودي الشهير تركي الحمد ليثير الجدل من جديد، بتغريدة كتبها على موقع تويتر، تضمنت تلويحا بانهيار مصر جراء سيطرة العسكر على الحكم في البلاد.

وقال الحمد عبر حسابه على موقع تويتر: “تعلمنا في الصغر أن الفقر والجهل والمرض، هو الثالوث المدنس الذي يدمر المجتمعات، وهذا صحيح، ولكن ظهر بجانب هذا الثالوث،وربما بسببه ثالوث آخر،وخاصة في عالم العرب والمسلمين، وهو ثالوث إدارة العسكر للمجتمع،وهيمنة الخطاب الديني المتطرف،ومعيار الولاء دون الكفاءة.إذا سادت هذه الأوبئة”.

وأضاف تركي الحمد: “الثلاثة أو أحدها، ظهر الفساد في البر والبحر واستفحل. وإذا استفحل الفساد كان ذلك ايذانا بانهيار المجتمعات، بل وكل شيء”.

يُشار إلى أن الحمد كانت قد كتب تغريدات في شهر يناير الماضي، انتقد فيها سطوة الجيش المصري على مفاصل الحكم في مصر.

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ففي تلك التغريدات، عدد الأكاديمي السعودي ثلاثة أسباب أو عوامل، أدت في رأيه إلى تردي الأوضاع في مصر ووقوعها أسيرة للمساعدات الدولية، ومثّلت ما أسماه بداية “الصعود إلى الهاوية”

https://twitter.com/TurkiHAlhamad1/status/1618555517055688707?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال إن السبب الأول يكمن في هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وبخاصة الاقتصاد بحيث أصبحت كل المشروعات في البلاد تمرّ عن طريق مؤسسات خاضعة للقوات المسلحة، ولصالح أشخاص متنفذين داخلها، وذلك على حساب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي كانت في أقوى حالاتها قبيل عام 1952.

https://twitter.com/TurkiHAlhamad1/status/1618694157794693121?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف الحمد أن السبب الثاني هو البيروقراطية المصرية الهرِمة المقاومة للتغيير، التي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح، سواء داخلي أو خارجي، رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية.

https://twitter.com/TurkiHAlhamad1/status/1618700349661138944?ref_src=twsrc%5Etfw

وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل في الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من الأعلى، مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة.

https://twitter.com/TurkiHAlhamad1/status/1618707386533040130?ref_src=twsrc%5Etfw

وفيما كانت هذه التغريدات قد أثارت جدلا كبيرا، إلا أن تركي الحمد قد حذفها، كما أظهرت في روابط التغريدات المرفقة.

وكان الإعلامي المصري المقرّب من السلطات نشأت الديهي، قد شنّ هجومًا حادّاً على تركي الحمد، بسبب حديثه الأخير عن مصر، والذي انتقد فيه سيطرة الجيش على الاقتصاد، وتحذيره من 3 أسباب قد تقود مصر إلى الهاوية.

وقال الديهي خلال برنامجه على قناة TEN: “بقول لتركي الحمد، أنت مالك ومال مصر، هناك مجموعة من المغرضين من دول الخليج ليس لهم علاقة بدولهم الرسمية، موجودين في الكويت والسعودية والإمارات”.

وأضاف: “بقول لتركي الحمد وأمثاله، عيب، أنا لا أرد عليك بالمنطق، لأنك لا تمتلك أي منطق.. من أنت كي تتكلم عن تاريخ مصر.. مصر باقية، هذه الدولة خلقت لتبقى.. حديث تركي الحمد عبارة عن صفر كبير”.

وتابع: “ما يحدث من تركي الحمد عيب، والأكثر عيبًا بأن خونة الإخوان ينتقدون الدولة المصرية، ويتحدثون على أن الدولة المصرية تسقط.. هذه الدولة لن تقع.. هذه البلد خلقت لكي تعيش، مصر لم ولن تسقط.. مصر جاءت ثم جاء التاريخ”.

وشهدت الأسابيع الماضية، حالة من التوتر الإعلامي بين مصر والسعودية، وصلت إلى حد التراشق بين الجانبين على خلفية تقارير حول رفض السعودية دعم الاقتصاد المصري المتعثر.

فيما حاول السيسي احتواء الأزمة قائلا في خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، في فبراير الماضي، إنّه لن يتم السماح لـ”الأقلام والأفكار ومواقع التواصل الاجتماعي المغرضة” بالتأثير سلبا على “الأخوة” بين الدول العربية.

وأضاف السيسي، أن الدولة المصرية واجهت تحديات كاشفة وحاسمة وكادت أن تضيع في 2011 وتلقى نفس مصير بعض الدول العربية الذي نجت منه مصر، وتابع: “لولا دعم الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت ما وقفت مصر مرة أخرى”.

ودون أن يسميه، قال إن “أحد الكتّاب قال: نريد حذف كلمة الأشقاء العرب من القاموس العربي”، في إشارة إلى مقال في صحيفة “عكاظ” للكاتب السعودي عبد الله بن بخيت، جرى حذفه لاحقا.

واستكمل السيسي: “لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل الاجتماعي المغرضة أن تؤثر على الأخوة التي بيننا”، مذكرا بالآية الكريمة: “إنما المؤمنون إخوة”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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