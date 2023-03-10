الجمعة, مارس 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرإيكونوميست ساخرة: الاقتصاد المصري المتعثر والمنهار لن تصلحه مراسيم تغيير الساعة!
تقارير

إيكونوميست ساخرة: الاقتصاد المصري المتعثر والمنهار لن تصلحه مراسيم تغيير الساعة!

دراسات أكدت أن البلدان الحارة مثل مصر وبسبب الميل المفرط على مكيفات الهواء، فإن هذه الخطوة ستعني ان التمديد قد يكون له نتائج عكسية!

كتب شيراز ماضي
الاقتصاد المصري المتعثر watanserb.com
انهيار الاقتصاد المصري
- Advertisement -

وطن– نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية العريقة تقريرا تحدثت فيه عن مدى تأثير قرار النظام المصري بالعودة لنظام التوقيت الصيفي بعد أن تم إلغاؤه منذ سنوات على الاقتصاد، وكيف يمكن أن يؤثر على توفير الغاز المخصص لمحطات الكهرباء على الاقتصاد المتعثر.

وقالت المجلة إنه مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته الكئيبة، يتطلع الكثير من المصريين إلى الربيع، لكنهم أقل حرصًا على متابعة موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون لإعادة التوقيت الصيفي المصمم لضمان حلول الظلام في وقت لاحق من اليوم، حيث يأمل البرلمان أن يؤدي ذلك إلى الحد من استخدام الكهرباء في البلاد وتحرير الغاز الطبيعي للتصدير، لأن الغاز يولد حوالي 60٪ من الكهرباء في مصر، وهو الامر الذي أصاب المصريين بحالة من الغضب والإنزعاج وعدم التصديق.

واستذكرت المجلة أنه تم الاستعانة بالتوقيت الصيفي لأول مرة كتدبير لتوفير الوقود في الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أنه ومنذ ذلك الحين، تغيرت الحكومات المصرية مرارًا ولم يتمكن أي منها من تحديد تأثير التغيير على استهلاك الطاقة بشكل قاطع.

وقالت المجلة أنه في عام 2014، أربك الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمور أكثر بإعلانه أن الساعة ستتغير أربع مرات في ذلك العام لتخفيف العبء على الصائمين خلال شهر رمضان وكان على المصريين اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار عن الوقت.

خسائر الحكومة من القرارات السابقة

وعلى النقيض، تجاهلت بعض فنادق البحر الأحمر هذه التغييرات لصالح ما يعرف بـ “توقيت المنتجع”، مما أدى إلى إنشاء منطقة زمنية منافسة، كما أنه في عام 2016، قبل ثلاثة أيام من من استخدام التوقيت الصيفي، قالت الحكومة فجأة إنها ستنهي العمل بهذا التوقيت للأبد، واشتكى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران من أن المهلة القصيرة ستكلف شركته مليوني دولار بسبب التأخير وفقدان الاتصالات وقد ورد أن إدارة النقل الجوي الدولية طلبت من الحكومة المصرية دفع 8 ملايين دولار لتغطية تكلفة تغيير جداول الرحلات.

وبحسب المجلة فقد تحول التوقيت الصيفي من مجرد إزعاج بسيط إلى مزحة وطنية سيئة، حيث أنه في عهد السيسي، تضاعفت صادرات الغاز الطبيعي أربع مرات تقريبًا، لكن احتياجات مصر من الطاقة ارتفعت أيضًا.

لن تحدث فرقا

- Advertisement -

وأكدت المجلة على أنه حتى لو كان إحياء التوقيت الصيفي، كما تأمل الحكومة، يقلل من استخدام الطاقة في البلاد وبالتالي يعزز صادرات الغاز، الا انه بالنظر الى حجم المشاكل الاقتصادية في مصر فأن هذه الخطوة لن تحدث فرقًا يذكر.

نتائج عكسية

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه في البلدان التي تكون فيها أيام الصيف طويلة ومعتدلة، فإن ساعة إضافية من ضوء النهار تقلل من استخدام الطاقة قليلاً فقط، إلا أنه في البلدان الحارة مثل مصر، وبسبب الميل المفرط على مكيفات الهواء، فإن هذه الخطوة ستعني ان التمديد قد يكون له نتائج عكسية.

تدابير توفير الطاقة في مصر

ولفتت المجلة إلى أن تدابير توفير الطاقة الأخرى، تشمل تعتيم أضواء الشوارع، وإنهاء الإضاءة الزخرفية للمباني الحكومية، ووضع حد اعلى لمكيفات الهواء في مراكز التسوق عند درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).

ونوهت إلى أنه في عامي 2020 و 2021، قيدت الحكومة ساعات العمل في قطاع الاعمال، وصورت الدافع وراء ذلك بشكل مختلف باعتباره محاولة لتقليل الضوضاء، أو للحد من الحشود في وقت متأخر من الليل، أو لإبطاء انتشار فيروس كورونا، ولكن ربما كانت الخطوة أيضًا محاولة لخفض تكاليف الطاقة.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول أنه مهما كانت الحقيقة، فإن المراسيم التي تستهدف تغيير الساعة لن تصلح الاقتصاد المصري المتعثر والمنهار.

المصدرالإيكونوميست ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
تقارير

صحيفة إماراتية تنقلب على السيسي: مصر أصبحت أرضاً خصبة لثورة ثالثة لفشل سياساته!

الهدهد

تركي الحمد يلوح مجددا لانهيار مصر بسبب “حكم العسكر”.. ماذا قال؟

الهدهد

“استثمارات في كل مصر وترشح للرئاسة”.. تغريدة لإيدي كوهين تثير جدلا ورد مصري

تقارير

من أسوأ لأسوأ.. تقرير صادم للسعودية والمغرب وتونس ودول أخرى ضمن القائمة

الهدهد

صادمة لمصر.. صور حديثة لسد النهضة التقطتها الأقمار الصناعية (شاهد)

اقتصاد

فير أوبزيرفر: السيسي يخدع صندوق النقد ليملأ كروش الجنرالات والاقتصاد سيواصل السقوط!

الهدهد

مفاجأة غير متوقعة بشأن “كلب أميرة شنب”.. هذا ما فعله معه مدرب خاص (فيديو)

الهدهد

مشهور كويتي يكشف حقيقة ري المحاصيل في مصر بمياه الصرف الصحي (فيديو)

حياتنا

من غرفة النوم بصدر مكشوف.. ابنة شيرين عبدالوهاب المراهقة وإطلالة فاضحة

تقارير

بعد أصول الدولة.. السيسي يبيع الجنسية المصرية بالدولار و”التقسيط” متاح

الهدهد

فيديو مروع لحادث قطار قليوب كشف سبب الكارثة التي هزت مصر (شاهد)

حياتنا

وضع قلب ورئة شيرين الطحان السيء يقودها للعناية.. تفاصيل إصابتها بمرض خبيث

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صحيفة إماراتية تنقلب على السيسي: مصر أصبحت أرضاً خصبة لثورة ثالثة لفشل سياساته!

آلاف المهاجرين الأفارقة أمام قصر ملكيّ في المغرب.. حقيقة لقطات حيرت المغاربة (شاهد)

جينفير لورانس تطلب لمس العضو الذكري لمراهق وتقلب مواقع التواصل ضدها (شاهد)

“حسام دقدوق” مدافع الترجي يفشل في اختبار المنشطات… هل يفسخ الفريق التونسي تعاقده معه؟

بعد اتهامه بالتضليل.. فرانك هوغربيتس يُحذر من زلزال “أقوى” في حوض المتوسط وجدل حول توقعاته

غياب الأميرة سلمى عن حفل حناء شقيقتها الأميرة إيمان.. مصدر يكشف السبب! (شاهد)

لماذا يوصي خبراء التغذية بشرب كوب من عصير البطاطا يوميًا؟

لماذا يخاف الكثير من الأشخاص من المهرجين؟! دراسة تُجيب

جمهور الاتحاد يستفز رونالدو بالهتاف لميسي ورد فعل لافت من الدون (شاهد)

صور مفزعة لنهر الفرات في الرقة السورية تثير رعبا.. ما القصة؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC