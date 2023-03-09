8 حيوانات يمكنها العيش بدون طعام لفترة طويلة..تعرف عليها

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وطن– الطعام ضروري لكل كائن حي من أجل البقاء على قيد الحياة.

نحن كبشر لا نستطيع البقاء على قيد الحياة بدون تناول 3 إلى 5 وجبات في اليوم، لكن هناك في الواقع حيوانات قادرة على العيش شهور وربما سنوات دون أي طعام أو شراب، وفقا لما نشره موقع “animalofthings“.

الجمل

الجمل من الحيوانات التي يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة شهرين بدون طعام.

يتم تخزين الدهون في حدبة الجمل، حيث يساعدهم هذا على البقاء على قيد الحياة دون ماء لمدة 40 يومًا أثناء سفرهم في الصحراء.

التمساح

يمكن أن يعيش التمساح بدون طعام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.



تحتفظ التماسيح بالطاقة عن طريق الانتظار بلا حراك للانقضاض على فرائسها، ويمكنها الاستمرار بضعة أشهر من دون طعام.

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ولكن يمكن أن تعيش في الحالات القصوى مدة تصل إلى 3 سنوات دون طعام.

القرش الأبيض الكبير

يمكن لأسماك القرش البيضاء الكبيرة البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاثة أشهر بدون طعام.

ومع ذلك، يمكن لأسماك القرش البيضاء الكبيرة أن تستهلك ما يصل إلى 11 طنًا من الطعام سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، كلما استمرت أطول دون طعام كلما أصبحت أكثر مهارة في الصيد.



ثعبان الكرة

هذه الحيوانات يمكنها أن تبقى لمدة 6 أشهر دون الحاجة إلى تناول الطعام.

بطيئات المشية

واحدة من الحيوانات التي يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون طعام لمدة تصل إلى ثلاثين (30) عامًا.

الثعابين

يمكن لهذا الزواحف أن تعيش بدون طعام لمدة عام. والجزء المثير من ذلك هو أن التمثيل الغذائي لديهم ينخفض إلى 70٪ أثناء الطقس البارد.

الدب

يمكن للدب أن يعيش بدون ماء أو أكل لمدة ثلاثة أشهر.

القطط المنزلية

تأتي القطط الأليفة في آخر قائمة الحيوانات التي يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون طعام.

من بين الحيوانات التي تعيش بدون طعام، يمكن للقط أن يعيش أسبوعين فقط.