الخميس, مارس 9, 2023
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رياضة

خبر سار لجماهير الأهلي قبيل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يستعيد خدمات 3 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة قبيل مواجهة صن دوانز

كتب فارس أبو شيحة
فريق الأهلي المصري watanserb.com
فريق الأهلي المصري
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وطن- زف نادي الأهلي المصري الخبر السار إلى عشاقه وجماهيره في أرجاء المعمورة، قبيل المواجهة القوية  أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، السبت، في منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وقال مصدر في نادي الأهلي المصري، في تصريح صحفي مع موقع “صدى البلد”، بأن المدرب السويسري مارسيل كولر، ضم الثلاثي حسين الشحات وعمرو السولية وأحمد عبد القادر، عقب تعافيهم من الإصابة.

عمرو السولية
عمرو السولية

إصابات الأهلي المصري

وأضاف المصدر ذاته، ” المدرب كولر قد استبعاد أيمن أشرف وبرونو سافيو بسبب تجدد الأم في منطقة الركبة من قائمة الفريق المشاركة في المواجهة أمام صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا”.

ويستعد فريق الأهلي وصيف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، للمواجهة القوية القادمة أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، السبت، على ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) في دولة جنوب أفريقيا.

كما واستهل فريق الأهلي المصري مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخسارة أمام الهلال السوادني، وتعادل بعدها أمام صن دوانز، ثم تحقيق أول انتصار على القطن الكاميروني في منافسات دور المجموعات حتى الآن.

أحمد عبد القادر في تدريبات الأهلي
أحمد عبد القادر في تدريبات الأهلي

توقيت مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

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وستنطلق مواجهة إياب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لحساب الجولة الرابعة، بين الأهلي وصن دوانز، في تمام الساعة الثالثة. بعد الظهر، بتوقيت مصر والقدس الشريف.

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الرابعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023

كما وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في دور مجموعات منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على النحو الآتي:

الهلال السوداني 9 نقاط.

صن دوانز الجنوبي الأفريقي 7 نقاط.

الأهلي المصري 4 نقاط.

القطن الكاميروني بدون أي من النقاط.

المصدروطن + موقع صدى البلد + نادي الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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