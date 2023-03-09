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رياضة

 تقرير يكشف عما سيفعله ريال مدريد مع إيدين هازارد

البلجيكي هازارد يرغب في البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده في صيف عام 2024

كتب فارس أبو شيحة
إيدين هازارد watanserb.com
إيدين هازارد
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وطن- كشف تقرير صحفي إسباني، عن مخطط ريال مدريد بشأن مصير النجم البلجيكي إيدين هازارد، صاحب ال32 عاماً، أغلى صفقات الفريق الملكي الأبيض مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” الإسبانية، بأن لاعب ريال مدريد إيدين هازارد، يفكر في استكمال عقده مع النادي الملكي حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

إيدين هازارد يريد البقاء مع ريال مدريد

وجاء رغبة البلجيكي هازارد في البقاء مع الفريق الملكي حتى نهاية عقده، وفق ما ذكره التقرير الإسباني، على ضوء انضمام نجله إلى أكاديمية ريال مدريد الإسباني.

لكن كل المؤشرات والتقارير الإسبانية الأخرى، تؤكد احتمالية تخلي إدارة ريال مدريد عن خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة (الميركاتو)، في ظل تراجع مستواه وجلوسه الدائم على دكة مقاعد البدلاء.

وربما سيكون أحد خيارات ريال مدريد للتخلي عن خدمات هازارد. بصفقة على سبيل الإعارة في الميركاتو القادم، في ظل عدم حاجة الفريق الملكي لخدماته.

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كما لم يعتمد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي كثيراً خلال الموسم الجاري، على النجم البلجيكي إيدين هازارد. حيث أن اللاعب قد شارك في 7 مباريات فقط حتى الآن.

هازارد
هازارد

عقد هازارد مع ريال مدريد

وينتهي عقد هازارد مع نادي ريال مدريد في نهاية موسم صيف عام 2024. بعد قدومه من صفوف نادي تشيلسي (البلوز). بصفقة قياسية تجاوزت 100 مليون يورو في صيف 2019، من أجل تعويض رحيل الدون كريستيانو رونالدو.

كما وتعد صفقة ريال مدريد للتعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، أحد أفشل الصفقات في تاريخ الفريق الملكي، نظراً لكثرة الإصابات المتكررة للاعب مع الفريق وتراجع مستواه جعله متواجد بشكل دائم على دكة مقاعد البدلاء.

وشارك لاعب ريال مدريد إيدين هازارد، في 51 مباراة. بكافة المسابقات المختلفة، لم يسجل سوى 8 أهداف وأكثر من 10 تمريرات حاسمة مع الفريق الملكي.

البلجيكي إيدين هازارد
البلجيكي إيدين هازارد

يشار إلى أن فريق ريال مدريد يتواجد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه التقليدي برشلونة. بفارق 9 نقاط، في المركز الثاني برصيد 53 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ذا أتلتيك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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