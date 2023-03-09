 تقرير يكشف عما سيفعله ريال مدريد مع إيدين هازارد

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وطن- كشف تقرير صحفي إسباني، عن مخطط ريال مدريد بشأن مصير النجم البلجيكي إيدين هازارد، صاحب ال32 عاماً، أغلى صفقات الفريق الملكي الأبيض مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” الإسبانية، بأن لاعب ريال مدريد إيدين هازارد، يفكر في استكمال عقده مع النادي الملكي حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

إيدين هازارد يريد البقاء مع ريال مدريد

وجاء رغبة البلجيكي هازارد في البقاء مع الفريق الملكي حتى نهاية عقده، وفق ما ذكره التقرير الإسباني، على ضوء انضمام نجله إلى أكاديمية ريال مدريد الإسباني.

لكن كل المؤشرات والتقارير الإسبانية الأخرى، تؤكد احتمالية تخلي إدارة ريال مدريد عن خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة (الميركاتو)، في ظل تراجع مستواه وجلوسه الدائم على دكة مقاعد البدلاء.

🚨 ماريو كورتيجانا (The Athletic) | ينوي إيدن هازارد البقاء في ريال مدريد حتى نهاية عقده في يونيو 2024. – توصل البلجيكي والنادي إلى اتفاق واللاعب يريد الاستمرار لأسباب مهنية وشخصية. pic.twitter.com/4HlRZy6FqD — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 8, 2023

وربما سيكون أحد خيارات ريال مدريد للتخلي عن خدمات هازارد. بصفقة على سبيل الإعارة في الميركاتو القادم، في ظل عدم حاجة الفريق الملكي لخدماته.

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كما لم يعتمد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي كثيراً خلال الموسم الجاري، على النجم البلجيكي إيدين هازارد. حيث أن اللاعب قد شارك في 7 مباريات فقط حتى الآن.

عقد هازارد مع ريال مدريد

وينتهي عقد هازارد مع نادي ريال مدريد في نهاية موسم صيف عام 2024. بعد قدومه من صفوف نادي تشيلسي (البلوز). بصفقة قياسية تجاوزت 100 مليون يورو في صيف 2019، من أجل تعويض رحيل الدون كريستيانو رونالدو.

كما وتعد صفقة ريال مدريد للتعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، أحد أفشل الصفقات في تاريخ الفريق الملكي، نظراً لكثرة الإصابات المتكررة للاعب مع الفريق وتراجع مستواه جعله متواجد بشكل دائم على دكة مقاعد البدلاء.

🚨 فابريزو رومانو | فكرة ريال مدريد هي أن يغادر هازارد خلال هذا الصيف. فقط تغيير المدرب من شأنه أن يغير وضعه. – سيكون هناك محادثات بين هازارد وإدارة النادي خلال الأسابيع القليلة القادمة والمشاعر تُشير بأنه سيغادر خلال هذا الصيف. pic.twitter.com/sEvenoZLYv — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 6, 2023

وشارك لاعب ريال مدريد إيدين هازارد، في 51 مباراة. بكافة المسابقات المختلفة، لم يسجل سوى 8 أهداف وأكثر من 10 تمريرات حاسمة مع الفريق الملكي.

يشار إلى أن فريق ريال مدريد يتواجد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه التقليدي برشلونة. بفارق 9 نقاط، في المركز الثاني برصيد 53 نقطة لهذا الموسم.