كلارا شيا تفتح “انستجرام” للعامة.. صور عارية وأوضاع حميمية مع بيكيه! (شاهد)

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وطن– عادت كلارا شيا إلى الشبكات الاجتماعية ، حيث أظهر حساب “انستجرام” الخاص بها، أن كل المنشورات التي تنشرها عامة.

من متدربة إلى مشهورة

هذه المرأة التي جعلت جيرارد بيكيه يقع في الحب ، والتي حلت مكانها بشاكيرا ، تريد الآن أن تجعل إسبانيا بأكملها تقع في الحب.

شبكاتها الاجتماعية مشتعلة، وأصبحت مركز الاهتمام. وتحولت كلارا شيا من متدربة إلى مشهورة، هناك خطوة واحدة تبدأ بحساب انستجرام وهي في طريقها لتجاوز مشاهدات مقطع الفيديو الجديد لشاكيرا.

View this post on Instagram A post shared by Clara Chia ♦️ (@clarachiamartireal_oficial)

يمكن لجيرارد بيكيه مرة أخرى الإعجاب بمنشورات كلارا شيا ، ولم تتردد عشيقته في فتح حساب على الشبكات الاجتماعية مرة أخرى. بعد إغلاقهم بسبب الضغط ، أصبحت عودة المتدربة والعاملة في كوزموس، شركة جيرارد بيكيه ، حقيقة واقعة.

الحب وليس المال

لقد فعلت ذلك بحساب خاص يظهر فيه أصدقاؤها وشريكها فقط. تريد كلارا شيا أن تُظهر أنها امرأة تتحرك من أجل الحب وليس من أجل المال.

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يمكن أن يكون لديها ملايين المتابعين ، مستفيدة من الشهرة التي حققتها من خلال أغاني شاكيرا ومع كل ما حدث مع جيرارد بيكيه.

لكن كلارا شيا اختارت أقصى قدر ممكن من التقدير. لم ترغب في الدخول في أي نقاش ، وبقيت مخلصة لجيرارد بيكيه الذي أنشأ معها ثنائياً قويًا للغاية.

تعليقات مهينة

كان على كلارا أن تستمع إلى التعليقات المهينة التي لا تنتهي عنها ، بما في ذلك أغنية لشاكيرا ، والتي قارنتها فيها بساعات كاسيو وسيارات توينغو.

كل شيء شهدته هذه الشابة في أوائل العشرينات من عمرها لا يتجاوزه أي شخص في عمرها ، ولكن لحسن الحظ ليس هي.

لقد عادت كلارا إلى انستجرام مع الحفاظ على خصوصيتها. ويظهر أنها لا تريد أن تكون مؤثرة أو تكسب المال من خلال ذلك ، فهي تريد ببساطة الاستمتاع بعلاقتها الجديدة.

View this post on Instagram A post shared by Clara Chia ♦️ (@clarachiamartireal_oficial)

تعيش هي وجيرارد بيكيه في شهر عسل دائم. مع ذلك ، يمكنهم التباهي بكونهم أحد أشهر الأزواج على الساحة الوطنية أو الدولية.

عادت شيا إلى انستجرام بخمسة منشورات فقط تظهر أنها ليست شابة مثل الآخرين ، إنها أكثر نضجًا وتعيش ممتنة لحياتها كل يوم.