الإثنين, مارس 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناكلارا شيا تفتح "انستجرام" للعامة.. صور عارية وأوضاع حميمية مع بيكيه! (شاهد)
حياتنا

كلارا شيا تفتح “انستجرام” للعامة.. صور عارية وأوضاع حميمية مع بيكيه! (شاهد)

عادت كلارا إلى انستجرام مع الحفاظ على خصوصيتها لأنها لا تريد أن تكون مؤثرة أو تكسب المال من خلال ذلك

كتب رفيف عبدالله
كلارا شيا تفتح
كلارا شيا
- Advertisement -

وطن– عادت كلارا شيا إلى الشبكات الاجتماعية ، حيث أظهر حساب “انستجرام” الخاص بها،  أن كل المنشورات التي تنشرها عامة.

من متدربة إلى مشهورة

هذه المرأة التي جعلت جيرارد بيكيه يقع في الحب ، والتي حلت مكانها بشاكيرا ، تريد الآن أن تجعل إسبانيا بأكملها تقع في الحب.

شبكاتها الاجتماعية مشتعلة، وأصبحت مركز الاهتمام. وتحولت كلارا شيا من متدربة إلى مشهورة، هناك خطوة واحدة تبدأ بحساب انستجرام وهي في طريقها لتجاوز مشاهدات مقطع الفيديو الجديد لشاكيرا.

يمكن لجيرارد بيكيه مرة أخرى الإعجاب بمنشورات كلارا شيا ، ولم تتردد عشيقته في فتح حساب على الشبكات الاجتماعية مرة أخرى. بعد إغلاقهم بسبب الضغط ، أصبحت عودة المتدربة والعاملة في كوزموس، شركة جيرارد بيكيه ، حقيقة واقعة.

الحب وليس المال

لقد فعلت ذلك بحساب خاص يظهر فيه أصدقاؤها وشريكها فقط. تريد كلارا شيا أن تُظهر أنها امرأة تتحرك من أجل الحب وليس من أجل المال.

- Advertisement -

يمكن أن يكون لديها ملايين المتابعين ، مستفيدة من الشهرة التي حققتها من خلال أغاني شاكيرا ومع كل ما حدث مع جيرارد بيكيه.

لكن كلارا شيا اختارت أقصى قدر ممكن من التقدير. لم ترغب في الدخول في أي نقاش ، وبقيت مخلصة لجيرارد بيكيه الذي أنشأ معها ثنائياً قويًا للغاية.

تعليقات مهينة

كان على كلارا أن تستمع إلى التعليقات المهينة التي لا تنتهي عنها ، بما في ذلك أغنية لشاكيرا ، والتي قارنتها فيها بساعات كاسيو وسيارات توينغو.

كل شيء شهدته هذه الشابة في أوائل العشرينات من عمرها لا يتجاوزه أي شخص في عمرها ، ولكن لحسن الحظ ليس هي.

لقد عادت كلارا إلى انستجرام مع الحفاظ على خصوصيتها. ويظهر أنها لا تريد أن تكون مؤثرة أو تكسب المال من خلال ذلك ، فهي تريد ببساطة الاستمتاع بعلاقتها الجديدة.

تعيش هي وجيرارد بيكيه في شهر عسل دائم. مع ذلك ، يمكنهم التباهي بكونهم أحد أشهر الأزواج على الساحة الوطنية أو الدولية.

عادت شيا إلى انستجرام بخمسة منشورات فقط تظهر أنها ليست شابة مثل الآخرين ، إنها أكثر نضجًا وتعيش ممتنة لحياتها كل يوم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

عامل توصيل طلبات وضع شاكيرا في ورطة وأجبرها على طلب المساعدة من شقيقها

حياتنا

تسريب صورة صادمة لـ”كلارا شيا” قبل علاقتها مع بيكيه (شاهد)

حياتنا

بيكيه غاضب وكاد أن يدهس مصوراً طرح عليه هذا السؤال (شاهد)

حياتنا

بيكيه ووالدته ينفذان استراتيجية “قذرة” لخداع شاكيرا!

حياتنا

بيكيه خان كلارا شيا أيضاً.. لم يقاوم جمال محامية شابة في فريقه وهذا ما حدث!

حياتنا

كارول جي تكشف خطة شاكيرا الخفية لتدمير بيكيه! (شاهد)

حياتنا

كيف يواجه بيكيه أغاني شاكيرا؟ صديقه المقرب يكشف مفاجأة!

حياتنا

شاكيرا تتحدث لأول مرة عن انفصالها في لقاء تلفزيوني.. هذا ما كشفته حول تحولها للبؤة قوية!

حياتنا

أصدقاء بيكيه يكشفون تصرفات شاكيرا المروعة التي جعلته يخونها!

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح على أغنية “شاكيرا” (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك تدخل على خط أزمة شاكيرا وبيكيه من جديد (فيديو)

حياتنا

شاكيرا تفاجئ والدة بيكيه بخطوة جديدة.. هذا ما فعلته بدمية الساحرة الشريرة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

5 صفات غريبة يشترك فيها معظم أصحاب الملايين..تعرف عليها

رئيس الكونغو يحرج “ماكرون” ويطالبه بعدم التدخل في شؤون أفريقيا (شاهد)

الرؤوس السوداء: هذا العلاج المعروف ليس جيدًا لبشرتك.. وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية

هبة عبوك ستحتفظ بهذه السيارة بعد الإنفصال عن أشرف حكيمي.. مواصفات وسعر خيالي!

أين الحيوان الغريب الذي يختبئ بين الإبل.. 2% فقط وجدوه خلال 11 ثانية (شاهد)

قفزة ضخمة في إيرادات الخطوط الجوية الإسرائيلية بسبب السعودية وسلطنة عمان

دي ماريا مطلوب في الدوري السعودي وهذه قيمته السوقية

السعودية تعلن إيداع وديعة ضخمة في البنك المركزي التركي!

تقرير جزائري يتهم المغرب باختطاف الكاف وتعليق ناري من حفيظ دراجي

لن تصدقوا ماذا فعلت شبيهة جورجينا بوجهها لتصبح أكثر شبهاً بها! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC