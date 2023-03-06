الرؤوس السوداء: هذا العلاج المعروف ليس جيدًا لبشرتك.. وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية

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وطن-لا شكّ في أننا جميعًا نعاني من مشاكل البشرة، وخاصة الرؤوس السوداء. وعلى الرغم من أن هناك بعض العلاجات الفعالة، فإن هناك أخرى أثبتت عدم فعاليتها، ناهيك بـأنها تضر ببشرتنا، بحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

وفي الحقيقة، تؤثر الرؤوس السوداء على الرجال والنساء، بغض النظر عن العمر ولون البشرة. كما أوضحت الدكتورة نينا روس، المتخصصة في الأمراض الجلدية: “أن الرؤوس السوداء تتشكّل من خلال تراكم بقايا الجلد الميت والبكتيريا والدهون في فتحة المسام. وعندما تتعرض للهواء، يتحول الميلانين في المادة الدهنية فيصبح داكناً بسبب عملية الأكسدة، ما يمنح الرؤوس السوداء تسميتها”.

كما تسمى أيضًا الكوميدونات، ويمكن أن تكون مفتوحة وترى نهاياتها تتأكسد وتتحول إلى اللون الأسود. على الأنف أو الجبين أو الذقن، يمكن أن تصبح هذه العيوب الصغيرة معقدة وهوسًا حقيقيًا لمن يعانون منها.

إذا لم يكن من الضروري مطلقًا التخلّص من الرؤوس السوداء، خوفًا من تفاقم الوضع، فهناك حلول لذلك. من بين جميع العلاجات المقدمة في سوق مستحضرات التجميل، اختبر الكثير منا المُلصقات المضادة للرؤوس السوداء.

يُعتقد أن هذه الشرائط الصغيرة التي توضع على المنطقة المراد علاجها تساعد في إزالة الرؤوس السوداء بلمسة واحدة. ومع ذلك، أوضح العديد من أطباء الأمراض الجلدية، أن هذه المُلصقات تضر ببشرتنا أكثر، وفق ما ترجمته “وطن“.

وعلى الرغم من نصائح المتخصصين في البشرة، استسلمنا جميعًا لهذا العلاج، على الرغم من عدم فعاليته، والضرر الذي يلحق ببشرتنا بسببه.