الإثنين, مارس 6, 2023
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حياتنا

الرؤوس السوداء: هذا العلاج المعروف ليس جيدًا لبشرتك.. وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية

كتب معالي بن عمر
ملصقات الرؤوس السوداء watanserb.com
ملصقات الرؤوس السوداء
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وطن-لا شكّ في أننا جميعًا نعاني من مشاكل البشرة، وخاصة الرؤوس السوداء. وعلى الرغم من أن هناك بعض العلاجات الفعالة، فإن هناك أخرى أثبتت عدم فعاليتها، ناهيك بـأنها تضر ببشرتنا، بحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

وفي الحقيقة، تؤثر الرؤوس السوداء على الرجال والنساء، بغض النظر عن العمر ولون البشرة. كما أوضحت الدكتورة نينا روس، المتخصصة في الأمراض الجلدية: “أن الرؤوس السوداء تتشكّل من خلال تراكم بقايا الجلد الميت والبكتيريا والدهون في فتحة المسام. وعندما تتعرض للهواء، يتحول الميلانين في المادة الدهنية فيصبح داكناً بسبب عملية الأكسدة، ما يمنح الرؤوس السوداء تسميتها”.

كما  تسمى أيضًا الكوميدونات، ويمكن أن تكون مفتوحة وترى نهاياتها تتأكسد وتتحول إلى اللون الأسود. على الأنف أو الجبين أو الذقن، يمكن أن تصبح هذه العيوب الصغيرة معقدة وهوسًا حقيقيًا لمن يعانون منها.

التخلص من رؤوس السوداء
التخلص من رؤوس السوداء

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إذا لم يكن من الضروري مطلقًا التخلّص من الرؤوس السوداء، خوفًا من تفاقم الوضع، فهناك حلول لذلك. من بين جميع العلاجات المقدمة في سوق مستحضرات التجميل، اختبر الكثير منا المُلصقات المضادة للرؤوس السوداء.

يُعتقد أن هذه الشرائط الصغيرة التي توضع على المنطقة المراد علاجها تساعد في إزالة الرؤوس السوداء بلمسة واحدة. ومع ذلك، أوضح العديد من أطباء الأمراض الجلدية، أن هذه المُلصقات تضر ببشرتنا أكثر، وفق ما ترجمته “وطن“.

وعلى الرغم من نصائح المتخصصين في البشرة، استسلمنا جميعًا لهذا العلاج، على الرغم من عدم فعاليته، والضرر الذي يلحق ببشرتنا بسببه.

منتجات التخلص من الرؤوس السوداء
منتجات التخلص من الرؤوس السوداء

وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية.. هذا هو الخطأ الذي يجب ألا ترتكبه أبدًا عند تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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