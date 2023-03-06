الإثنين, مارس 6, 2023
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الحفرة الغامضة في لبنان.. العلم يقول كلمته بعد موجة جدل وخوف (شاهد)

صدرت نتائج التقرير الجيولوجي عن الفجوة الأرضية التي ظهرت في بلدة برقا اللبنانية، والتي تزامن ظهورها مع ظهور أخرى مماثلة في مدينة قونية التركية، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات

كتب خالد الأحمد
الحفرة الغامضة في لبنان watanserb.com
الحفرة الغامضة في لبنان
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وطن- أصيب سكان بلدة لبنانية بحالة من الذعر والهلع بعد ظهور حفرة عميقة فجأة وسط البلدة، وكانت الحفرة التي تم اكتشافها بين بلديتي بشوات وبرقا مغطاة بالتربة السميكة ولم تكن ظاهرة على سطح الأرض.

الحفرة الغامضة تثير قلق اللبنانيين

ويأتي ذلك بعد تداول معلومات عن احتمال تعرض لبنان، لزلزال ضخم على غرار ما وقع في تركيا وسوريا في شباط الماضي.

وتزامن ظهور هذه الحفرة مع ظهور أخرى مماثلة لها، في مدينة “قونية” التركية تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة في الآونة الأخيرة.

ووفق خبراء فإن الحفرة الضخمة يتراوح قطرها بين 2 و3 أمتار وبعمق أولي يزيد عن 25 متراً.

ورجح الفريق العلمي أن تكون الحفرة قد تعرضت مع الوقت لعملية أدّت إلى انهيارها، وقد تكون الارتجاجات الزلزالية الأخيرة قد سارعت بهذا الانهيار فأظهر الفجوة موضع الكشف.

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وأشار موقع “العربية نت” إلى أن الحفرة يرجح أنها حدثت بسبب عوامل طبيعية لا سيّما الهزات الأرضية التي حصلت مؤخراً.

حيث بيّن الكشف الأولي أن موقعها هو “نقطة ضعف جيولوجي” وكانت جاهزة للانهيار.

وبعد الكشف عن الفجوة الأرضية التي ظهرت في خراج بلدة برقا البقاعية شكل المجلس الوطني للبحوث العلمية وفداً ممن أهل الاختصاص ضم من مراكزه كلاً من د. أمين شعبان –مدير أبحاث في المركز الوطني للإستشعار عن بعد ود. مارلين البراكس مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء.

بالإضافة إلى د. محسن رحال رئيس قسم الهندسة المدنية في معهد الهندسة العالي في بيروت بجانعة القديس يوسف

بعد ظاهرة تركيا الغريبة.. حفرة عميقة غامضة تظهر في لبنان
بعد ظاهرة تركيا الغريبة.. حفرة عميقة غامضة تظهر في لبنان

الحفرة في منطقة تسود فيها الصخور الكلسية

وقال المجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان له، إن الفجوة المذكورة موجودة في منطقة تسود فيها الصخور الكلسية التابعة للعصر الجيولوجي الطبشوري الأوسط وذلك ضمن منخفض تابع لمجرى مياه سطحي مغطى بتربة طينية متشققة وسميكة –أكثر من 10 أمتار عمق-

وأضاف التقرير أنه يمكن ملاحظة الكثير من هذه الحفرة في عدة مناطق في لبنان مثل المنطقة الواقعة مابين عيون السمان –حدث بعلبك إلا أن هذه الفجوة-بحسب التقرير- كانت مغطاة بالتربة السميكة ولم تكن ظاهرة على سطح الأرض.

ومضى التقرير أن هذه الظاهرة طبيعية وهناك احتمال لوجود العديد من هذه الفجوات المغطاة بالتربة السميكة في المنطقة.

ودعا البيان الأهالي إلى أخذ الحيطة عند ملاحظة تشققات في التربة السطحية، مشيرين إلى أن المجلس سيعمد مع فرق مختصة إلى العمل على بعض المسوحات الجيوفيزيائية الإضافية التي تتيح معرفة المزيد عن امتداد وانتشار الفجوات في هذا الموقع.

وأوصى المجلس في بيانه بـ”ضرورة تسييج الفجوة بسياج متين (لا شريط لاصق كالموجود حاليًّا)، مع أخذ هامش واسع يتخطّاها بعدّة أمتار، وذلك لتنبيه المواطنين من المرور بمحاذاتها خاصّةً وأنّها قابلة للتّوسّع نظرًا لهشاشة التّربة، ولأنّ وجود فجوات مجاورة ليس مستبعدًا بسبب طبيعة المنطقة كما ذُكر آنفًا؛ مع ضرورة أن يُصار بسرعة إلى ردم الفجوة حفاظًا على السّلامة العامّة”.

المصدريوتيوب، موقع العربية نت، المجلس الوطني للبحوث العلمية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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