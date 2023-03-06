الإثنين, مارس 6, 2023
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أمراض القلب: 10 علامات ينبغي ألا تتجاهلها..

"لا ينبغي الاستهانة بأعراض أمراض القلب..."

كتب معالي بن عمر
أمراض القلب watanserb.com
أمراض القلب
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وطن-يموت حوالي 12000 شخص كل عام بسبب احتشاء عضلة القلب-والمعروفة أيضًا باسم النوبة القلبية-في فرنسا، وفقًا للتأمين الصحي. ومع ذلك، فإن عدم انتظام دقات القلب، أي عندما تنبض عضلة القلب بسرعة كبيرة، يؤثر ذلك على 1 ٪ من عامة السكان وأكثر من 10 ٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في فرنسا، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

ويؤثر قصور القلب الذي يؤدي إلى عدم قدرة عضلة القلب على أداء دورها الطبيعي في دفع الدم عبر الجسم، على 2.3٪ من السكان الفرنسيين البالغين، وفقًا للتأمين الصحي. كما أنه يمكن أن تكون مشاكل القلب وأمراضه متعددة، ولكن تُظهر بعض العلامات والأعراض أن القلب عىل وجه التحديد، قد يتأثر ويجب عليك استشارة الطبيب المتخصص في امراض القلب.

أمراض القلب
أمراض القلب

ينبغي ألا تستهين بأعراض أمراض القلب

وفقًا لما ترجمته “وطن“، توجد أمراض قلب مختلفة يمكن أن تصيب أي شخص وفي أي عمر، على الرغم من أن انتشارها يزداد مع تقدم العمر. ولكن إذا تأثر قلبك، يمكن أن تنبّهك بعض العلامات.و من جهته، قام طبيب القلب الدكتور أميت باخاي بتقييم الأعراض التي ينبغي عدم الاستهانة بها.

حيث يقول الدكتور أميت بخاي: “غالبًا ما تزداد مشاكل القلب سوءًا بشكل تدريجي، إلى أن يُصبح لديك يومًا ما مشكلة صحيّة أكثر تعقيدًا، بيد أنه، من الممكن تجنب ذلك من خلال الانتباه إلى العلامات التحذيرية”.

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

بالنسبة لطبيب القلب، هناك عشر علامات تحذيرية:

  • دوار عند الوقوف بسرعة، أي الشعور بالدوار عند الوقوف بسرعة.
  • ضيق التنفس على الرغم من بذل القليل من الجهد، مثل صعود السلالم.
  • صعوبة في الانحناء أو النهوض.
  • الخفقان.
  • شعور بضيق في الصدر.
  • آلام الذراع (غالبًا إلى اليسار) أو الرقبة.
  • صعوبة في الوقوف.
  • عدم الراحة في الصدر.
  • تورم الساقين.
  • عدم انتظام ضربات القلب.

الاعتناء بقلبك منذ سن مبكرة

يقول الدكتور أميت بخاي: “يعرف الملايين من الناس أن المحافظة على صحة القلب أمر حيوي، لكنهم يتجاهلون العلامات التحذيرية ويقومون بأشياء ضارة بالقلب مثل تناول الوجبات السريعة أو التدخين. ناهيك بان أمراض القلب يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وخاصة مع وجود فيروس كوفيد-19، لأن الفيروس يمكن أن يهاجم القلب”.

أمراض القلب يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار
أمراض القلب يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار
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وفي الواقع، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، لوحظ حدوث تلف في القلب لدى أكثر من نصف المرضى الذين عانوا بشكل حاد من فيروس Covid-19 – وتم نقلهم إلى المستشفى – بعد شهر واحد على الأقل من الخروج. وشملت هذه اأمراض؛ التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) واحتشاء ونقص التروية (تقييد وصول الدم إلى القلب).

ولمنع ظهور أمراض القلب، يوصى باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام والحد من استهلاك الكحول وعدم التدخين.

ممارسة هذا النوع من النشاط لمدة 11 دقيقة يوميًا مُفيد للوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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