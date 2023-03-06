أمراض القلب: 10 علامات ينبغي ألا تتجاهلها..

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وطن-يموت حوالي 12000 شخص كل عام بسبب احتشاء عضلة القلب-والمعروفة أيضًا باسم النوبة القلبية-في فرنسا، وفقًا للتأمين الصحي. ومع ذلك، فإن عدم انتظام دقات القلب، أي عندما تنبض عضلة القلب بسرعة كبيرة، يؤثر ذلك على 1 ٪ من عامة السكان وأكثر من 10 ٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في فرنسا، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

ويؤثر قصور القلب الذي يؤدي إلى عدم قدرة عضلة القلب على أداء دورها الطبيعي في دفع الدم عبر الجسم، على 2.3٪ من السكان الفرنسيين البالغين، وفقًا للتأمين الصحي. كما أنه يمكن أن تكون مشاكل القلب وأمراضه متعددة، ولكن تُظهر بعض العلامات والأعراض أن القلب عىل وجه التحديد، قد يتأثر ويجب عليك استشارة الطبيب المتخصص في امراض القلب.

ينبغي ألا تستهين بأعراض أمراض القلب

وفقًا لما ترجمته “وطن“، توجد أمراض قلب مختلفة يمكن أن تصيب أي شخص وفي أي عمر، على الرغم من أن انتشارها يزداد مع تقدم العمر. ولكن إذا تأثر قلبك، يمكن أن تنبّهك بعض العلامات.و من جهته، قام طبيب القلب الدكتور أميت باخاي بتقييم الأعراض التي ينبغي عدم الاستهانة بها.

حيث يقول الدكتور أميت بخاي: “غالبًا ما تزداد مشاكل القلب سوءًا بشكل تدريجي، إلى أن يُصبح لديك يومًا ما مشكلة صحيّة أكثر تعقيدًا، بيد أنه، من الممكن تجنب ذلك من خلال الانتباه إلى العلامات التحذيرية”.

بالنسبة لطبيب القلب، هناك عشر علامات تحذيرية:

دوار عند الوقوف بسرعة، أي الشعور بالدوار عند الوقوف بسرعة.

ضيق التنفس على الرغم من بذل القليل من الجهد، مثل صعود السلالم.

صعوبة في الانحناء أو النهوض.

الخفقان.

شعور بضيق في الصدر.

آلام الذراع (غالبًا إلى اليسار) أو الرقبة.

صعوبة في الوقوف.

عدم الراحة في الصدر.

تورم الساقين.

عدم انتظام ضربات القلب.

الاعتناء بقلبك منذ سن مبكرة

يقول الدكتور أميت بخاي: “يعرف الملايين من الناس أن المحافظة على صحة القلب أمر حيوي، لكنهم يتجاهلون العلامات التحذيرية ويقومون بأشياء ضارة بالقلب مثل تناول الوجبات السريعة أو التدخين. ناهيك بان أمراض القلب يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وخاصة مع وجود فيروس كوفيد-19، لأن الفيروس يمكن أن يهاجم القلب”.

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وفي الواقع، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، لوحظ حدوث تلف في القلب لدى أكثر من نصف المرضى الذين عانوا بشكل حاد من فيروس Covid-19 – وتم نقلهم إلى المستشفى – بعد شهر واحد على الأقل من الخروج. وشملت هذه اأمراض؛ التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) واحتشاء ونقص التروية (تقييد وصول الدم إلى القلب).

ولمنع ظهور أمراض القلب، يوصى باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام والحد من استهلاك الكحول وعدم التدخين.