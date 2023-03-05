ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد صدارة الوداد واستعادة الأهلي عافيته

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وطن- تصدر حامل اللقب الوداد البيضاوي مجموعته، بعد فوزه النظيف على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون مقابل، واستعادة الأهلي المصري عافيته بانتصار مهم على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة دون رد، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.

وحقق الوداد البيضاوي، الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، بطرق الخطأ من دافع فيتا كلوب مفينجي ماجيما، الذي سجل هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال55.

📽️ ملخص المباراة: الوداد يحقق الانتصار أمام فيتا كلوب على ملعب محمد الخامس ويتصدر المجموعة الأولى. ✅#TotalEnergiesCAFCC | #WACASV | @WACofficiel | @Football2Gether pic.twitter.com/lKR7lJBot6 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 4, 2023

مباراة الأهلي ضد القطن في دوري أبطال أفريقيا

كما ونجح وصيف البطولة الأفريقية فريق الأهلي المصري، من تحقيق الفوز على القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة دون رد، من حساب الجولة الأولى المؤجلة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وسجل أهداف الأهلي المصري داخل شباك القطن الكاميروني، محمد شريف في الدقيقة الأولى، وأحمد قندوسي في الدقيقة ال40. كما وهدف رفعت خليل في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

🔴| نسر مباراة اليوم هو "ملك الحلول" علي معلول بمستوى أكثر من رائع 🦅🔝👏#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/9EUML0Ywqf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 4, 2023

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كما وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي (المارد الأحمر)، على نظيره القطن الكاميروني، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 74%، فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إلى 7 تسديدات والاستحواذ بنسبة 26%.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، مع نهاية المباريات المؤجلة والجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات، فيما يلي:

المجموعة (أ)

الوداد البيضاوي (حامل اللقب) 6 نقاط.

بترو إتليتيكو 4 نقاط.

المؤجلات. ✅ حامل اللقب ينفرد بصدارة المجموعة الأولى. 1⃣ الترتيب الحالي! 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/KUEOo2Ry8a — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 3, 2023

شبيبة القبائل 4 نقاط.

فيتا كلوب 3 نقاط.

المجموعة (ب)

صن داونز 7 نقاط.

الهلال السوداني 6 نقاط.

الجميع متساوي الآن في عدد المباريات! 3⃣ ماميلودي صنداونز في الصدارة برصيد 7 نقاط. 🔝 الترتيب الحالي للمجموعة الثانية! 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/kOFPBj9YPK — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 4, 2023

الأهلي المصري (الوصيف) 4 نقاط.

القطن الكاميروني بدون نقاط.

المجموعة (ج)

الرجاء الرياضي 9 نقاط.

هورويا 4 نقاط.

نادي سيمبا 3 نقاط.

نادي فايبرز نقطة واحدة.

المجموعة (د)

الترجي الرياضي التونسي 9 نقاط.

المريخ السوداني 4 نقاط.

شباب بلوزداد 3 نقاط.

الزمالك المصري نقطة واحدة.

كما وستنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، للجولة الرابعة، الثلاثاء بمواجهة الهلال والقطن، وستختتم منافسات الجولة بمواجهة شبيبة القبائل وفيتا كلوب مطلع الأسبوع المقبل.