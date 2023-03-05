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رياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد صدارة الوداد واستعادة الأهلي عافيته

منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا
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وطن- تصدر حامل اللقب الوداد البيضاوي مجموعته، بعد فوزه النظيف على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون مقابل، واستعادة الأهلي المصري عافيته بانتصار مهم على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة دون رد، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.

وحقق الوداد البيضاوي، الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، بطرق الخطأ من دافع فيتا كلوب مفينجي ماجيما، الذي سجل هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال55.

مباراة الأهلي ضد القطن في دوري أبطال أفريقيا

كما ونجح وصيف البطولة الأفريقية فريق الأهلي المصري، من تحقيق الفوز على القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة دون رد، من حساب الجولة الأولى المؤجلة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

الأهلي والقطن الكاميروني
الأهلي والقطن الكاميروني

وسجل أهداف الأهلي المصري داخل شباك القطن الكاميروني، محمد شريف في الدقيقة الأولى، وأحمد قندوسي في الدقيقة ال40. كما وهدف رفعت خليل في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

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كما وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي (المارد الأحمر)، على نظيره القطن الكاميروني، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 74%، فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إلى 7 تسديدات والاستحواذ بنسبة 26%.

جماهير الأهلي المصري
جماهير الأهلي المصري

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، مع نهاية المباريات المؤجلة والجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات، فيما يلي:

المجموعة (أ)

الوداد البيضاوي (حامل اللقب) 6 نقاط.

بترو إتليتيكو 4 نقاط.

شبيبة القبائل 4 نقاط.

فيتا كلوب 3 نقاط.

المجموعة (ب)

صن داونز  7 نقاط.

الهلال السوداني 6 نقاط.

الأهلي المصري (الوصيف) 4 نقاط.

القطن الكاميروني بدون نقاط.

المجموعة (ج)

الرجاء الرياضي 9 نقاط.

هورويا 4 نقاط.

نادي سيمبا 3 نقاط.

نادي فايبرز نقطة واحدة.

المجموعة (د)

الترجي الرياضي التونسي 9 نقاط.

المريخ السوداني 4 نقاط.

شباب بلوزداد 3 نقاط.

الزمالك المصري نقطة واحدة.

كما وستنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، للجولة الرابعة، الثلاثاء بمواجهة الهلال والقطن، وستختتم منافسات الجولة بمواجهة شبيبة القبائل وفيتا كلوب مطلع الأسبوع المقبل.

الوداد وفيتا كلوب
الوداد وفيتا كلوب
المصدروطن + دوري أبطال أفريقيا + الأهلي المصري + الوداد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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