السبت, مارس 4, 2023
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حياتنا

تسريب صورة صادمة لـ”كلارا شيا” قبل علاقتها مع بيكيه (شاهد)

لقد أرادت عشيقة بيكيه الجديدة الاستمرار في التمتع بخصوصياتها قدر الإمكان لكن العديد من معجبي لاعب كرة القدم والشابة كانوا يتابعون تحركاتهم

كتب رفيف عبدالله
تسريب صورة صادمة لـ
كلارا شيا وبيكيه
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وطن– منذ أن أصبحت العلاقة بين كلارا شيا وجيرارد بيكيه علنية ، أصبحت الأولى أحد أشهر الوجوه في إسبانيا.

ومع ذلك ، منذ البداية ، كانت كلارا نفسها واضحة جدًا بشأن موقفها.

لا خصوصية

لقد أرادت عشيقة بيكيه الجديدة الاستمرار في التمتع بخصوصياتها قدر الإمكان. ومع ذلك ، فإن العديد من معجبي لاعب كرة القدم والشابة، كانوا يتابعون تحركاتهم.

لدرجة أنه تم تسريب صورة مزعومة لكلارا شيا أثناء مراهقتها.

كلارا شيا قبل الشهرة

تمت مشاركة الصورة بواسطة ClaGerFans ، وهو حساب معجب مخصص للثنائي الجديد.

وفقًا لهذه الصفحة ، يعود تاريخ التقاط صورة كلارا شيا إلى عام 2020 أثناء الإغلاقات التي حدثت في العالم بسبب وباء كوفيد 19.

الصورة المزعومة لكلارا شيا

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وكتب الحساب في تعليقه على الصورة: “ابتسامة ومظهر الفتاة اللطيفة والجريئة كلارا شيا في فصل دراسي افتراضي ، وسط جائحة عالمية ، مايو 2020”.

ومع ذلك ، لا توجد معلومات رسمية تؤكد صحتها ، حيث أغلقت كلارا نفسها شبكات التواصل الاجتماعي منذ بعض الوقت.

علاوة على ذلك ، يبدو أنه قد أتى من فصل افتراضي حضرته الشابة الكتالونية خلال فترة الوباء.

نادرة جداً

علاوة على ذلك ، فإن هذا الموقف برمته يكون أكثر تعقيدًا إذا أخذنا في الاعتبار أن كلارا نفسها قررت إغلاق جميع شبكاتها الاجتماعية منذ بعض الوقت ، لأنها أرادت الحفاظ على خصوصيتها قدر الإمكان.

هذا هو السبب في أن صور كلارا ، خاصة تلك القديمة جدًا ، نادرة جدًا.

أول صورة رسمية لبيكيه وكلارا

على أي حال ، بطريقة أو بأخرى ، يبدو أن المعجبين يجدون طرقًا في نهاية المطاف للعثور على العديد منهم.

خيانة كلارا

هذا وقد نقلت صحيفة “الكونفيدنسال” عن برنامج “Socialité”، أن بيكيه كان غير مخلص لشريكته الحالية، وخانها مع محامية شابة تبلغ من العمر 23 عامًا تدعى “جوليا بويج”.

وذكرت منصة Telecinco، أنه تم التأكد من أن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة كان يمكن رؤيته “في وضع حميمي” مع المحامية في مكان في برشلونة. ومع ذلك، لم يقدم البرنامج أي دليل لدعم المعلومات المذكورة.

ونقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، الخبرَ إلى صفحاتها بكلمة قوية في عنوانها: “الانتقام”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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