العالم الهولندي “هوغربيتس” ينشر الرعب مجددا: “استعدوا”

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وطن- تسببت تحذيرات جديدة للعالم الهولندي “فرانك هوغربيتس” الذي يربط توقعات الزلازل بحركة الكواكب، في موجة قلق وجدل واسعين بين متابعيه حول العالم.

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يثير الجدل

ومنذ تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا المدمر، قبل وقوعه بـ3 أيام، بات العالم الهولندي حديث العالم وتحظى توقعاته بمتابعة كبيرة وبات حسابه على تويتر وقناته على “يوتيوب” من أشهر الحسابات على مواقع التواصل.

ولم يتوقف “هوغربيتس” منذ وقوع زلزال تركيا عن الإدلاء بتوقعاته الجديدة، والتي صادف بعضها الواقع مجددا مما زاد الثقة فيه.

وفي تغريدة حديثة له أثارت القلق بين متابعيه، حذر العالم الهولندي من زلازل محتملة وكوارث جديدة، ناصحا الجهمور “بالاستعداد والتأهب” حسب وصفه.

In the last 24 hours there have been multiple atmospheric fluctuations, which makes it difficult to do reasonable estimates for potential regions. Be on extra alert in the coming days, just in case. — SSGEOS (@ssgeos) March 4, 2023

ودون العالم الهولندي بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “الساعات الـ24 الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي جعلت من الصعب الوصول لتقديرات معقولة حول المناطق المحتملة التي قد تضربها الزلازل.”

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وتابع فرانك بنبرة تحذير واضحة وكأنه يتوقع حدوث كارثة جديدة:””كن في حالة تأهب إضافي في الأيام المقبلة.. فقط تحسباً”.

توقعات صادفت الواقع للعالم الهولندي

وأصبحت توقعات “هوغربيتس” تثير الجدل والرعب أيضا بعد أن تطابق بعضها مع الواقع بشكل كبير، وخاصة توقعه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه، وهو الزلزال الذي وقع بالفعل في تركيا وسوريا، يوم 6 فبراير الماضي، وتسبب بخسائر فادحة مادية وبشرية.

ورجح العالم الهولندي أيضا حدوث هزات أرضية أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الماضي تقريبًا، قد يبلغ ذروته في 22، فأتى زلزال طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وهو الأقوى خلال الأيام الأخيرة.

وزاد من صحة توقعات “هوغربيتس”، وقوع 3 هزات أرضية متتالية في مصر بمحافظة السويس، الجمعة الماضية، شعر بها سكان عدة محافظات من ضمنها العاصمة القاهرة.

وتعليقا على توقعات العالم الهولندي، شكك العديد من علماء الزلازل والجيولوجيا بما يدعيه بتوقع هذه الكوارث وفق أدوات علمية، مشددين على أن توقعاته هي مجرد مصادفة، وأنه لا يوجد أي آلية حتى الآن تمكن من توقع الزلازل قبل حدوثها.

ويعتمد العالم الهولندي المثير للجدل “هوغربيتس” الذي يصف نفسه بأنه «مولع» بالزلازل، في تنبؤاته، إلى اصطفاف كواكب النظام الشمسي. ويعارض علماء الزلازل هذه الفكرة.

وسبق أن حذر “هوغربيتس” من أن الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، سيكون الأخطر متوقعا حدوث أنشطة زلزالية كبيرة بهذا التوقيت.