العالم الهولندي “هوغربيتس” ينشر الرعب مجددا: “استعدوا”

وطن- تسببت تحذيرات جديدة للعالم الهولندي “فرانك هوغربيتس” الذي يربط توقعات الزلازل بحركة الكواكب، في موجة قلق وجدل واسعين بين متابعيه حول العالم.

ومنذ تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا المدمر، قبل وقوعه بـ3 أيام، بات العالم الهولندي حديث العالم وتحظى توقعاته بمتابعة كبيرة وبات حسابه على تويتر وقناته على “يوتيوب” من أشهر الحسابات على مواقع التواصل.

ولم يتوقف “هوغربيتس” منذ وقوع زلزال تركيا عن الإدلاء بتوقعاته الجديدة، والتي صادف بعضها الواقع مجددا مما زاد الثقة فيه.

وفي تغريدة حديثة له أثارت القلق بين متابعيه، حذر العالم الهولندي من زلازل محتملة وكوارث جديدة، ناصحا الجهمور “بالاستعداد والتأهب” حسب وصفه.

In the last 24 hours there have been multiple atmospheric fluctuations, which makes it difficult to do reasonable estimates for potential regions. Be on extra alert in the coming days, just in case.

— SSGEOS (@ssgeos) March 4, 2023