ميسي يهدي زملاءه هواتف آيفون من ذهب سعرها خيالي.. ما علاقة قطر؟ (شاهد)

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وطن – أهدى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” زملائه من اللاعبين والإداريين في المنتخب الوطني، هواتف آيفون مطلية بالذهب لدورهم في تحقيق لقب مونديال قطر 2022.

هواتف من ذهب خاصة لميسي

ونشرت شركة “آي ديزاين غولد” مجموعة من الصور على حسابها في إنستغرام لهواتف “آيفون 14 برو ماكس”، مطلية بذهب عيار 24 قيراط، ومحفور على كل منها اسم ورقم ميسي اللاعب في المنتخب الأرجنتيني مع شعار المنتخب وعبارة أبطال كأس العالم”.

وذكرت الشركة أن جميع الهواتف البالغ عددها 35 هاتفا أرسلت إلى مقر إقامة النجم الأرجنتيني في باريس.

مضيفة أنه “لشرف أن نقوم بتسليم 35 جهاز آيفون 14 مذهبة لميسي خصصت لزملائه كهدية بمناسبة فوزهم بنهائي كأس العالم”.

وقالت صحيفة “ذا صن thesun” البريطانية، إن ليونيل ميسي أنفق 175 ألف جنيه إسترليني على هواتف آيفون الذهبية لفريق الأرجنتين الفائز بكأس العالم، من لاعبين وإداريين.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة “آي ديزاين غولد” بين ليونز لـ “ذا صن” البريطانية إن “ليونيل ميسي تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم، وقال إنه يريد هدية خاصة لجميع اللاعبين والموظفين للاحتفال بالفوز المذهل، لكنه لا يريد منحهم ساعات كما تجري العادة”.وقال ليونز: “ميسي ليس الأعظم كرويًا فحسب، بل هو أحد عملاء IDESIGN GOLD الأكثر ولاءً وقد تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم”.

وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، قاد ميسي منتخب بلاده للفوز باللقب الثالث ببطولة كأس العالم، بعد انتظار استمر 36 عامًا.

حيث استطاع “البرغوث” ورفاقه تخطي المنتخب الفرنسي، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد لوسيل القطري، بضربات الترجيح (4-2)، عقب مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

بين ليونز (الرئيس التنفيذي لشركة iDesign Gold) : " تواصل معنا ليو ميسي بعد شهرين من نهائي كأس العالم، طلب منا أن نمنحه فكرة مميزة للهدايا، قال لنا أنا لا أريد الساعات المعتادة، أريد شيئاً مميزاً، قمنا بطرح فكرة الأجهزة، وقمنا بتجهيزها". pic.twitter.com/0srC1YCBC3 — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) March 2, 2023

وأضافت الصحيفة أن الأجهزة التي يبلغ وزنها 24 قيراطًا يحمل كل منها اسم اللاعب ورقمه والشعار الأرجنتيني محفورًا عليها.

ميسي أراد أن يفعل شيئًا مميزًاً

وقال مصدر مقرب من النجم الأرجنتيني الليلة الماضية: “ليونيل أراد أيفعل شيئًا مميزًا ومبهجًا للاحتفال بأكبر لحظة له.”

وأضاف أن ميسي أراد أن يقدم هدية خاصة لكل اللاعبين والموظفين للاحتفال بالفوز المذهل ، لكنه لا يريد هدية الساعات المعتادة.

وأضاف المصدر” اقترحت هواتف iPhone الذهبية منقوشة بأسمائها وأحب الفكرة.”

وكان ميسي قد أحرز جائزة الاتحاد الدولي “فيفا” لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، الاثنين الماضي، بعد قيادته منتخب الأرجنتين للقبها العالمي الأول منذ 1986 والثالث في تاريخها.

وفي آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم، حقق ميسي 35 عاماً العديد من الأرقام القياسية، منها مشاركته في مباراته الـ 26 في المونديال.

فيما سجل هدفين من ثلاثية فريقه في تعادل مثير 3-3 في المباراة النهائية ضد فرنسا، قبل الاحتكام إلى سيناريو الركلات الترجيحية. واختير ميسي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر.