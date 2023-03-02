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ميسي يهدي زملاءه هواتف آيفون من ذهب سعرها خيالي.. ما علاقة قطر؟ (شاهد)

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أهدى زملائه بالمنتخب والإداريين هواتف آيفون ذهبية بمناسبة الفوز ببطولة كأس العالم في قطر، وحفر على كل هاتف اسم اللاعب ورقمه مع شعار المنتخب

كتب خالد الأحمد
ميسي يهدي زملاءه هواتف آيفون watanserb.com
ميسي يهدي زملاءه هواتف "آيفون 14 برو ماكس" مطلية بذهب عيار 24 قيراط
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وطن – أهدى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” زملائه من اللاعبين والإداريين في المنتخب الوطني، هواتف آيفون مطلية بالذهب لدورهم في تحقيق لقب مونديال قطر 2022.

هواتف من ذهب خاصة لميسي

ونشرت شركة “آي ديزاين غولد” مجموعة من الصور على حسابها في إنستغرام لهواتف “آيفون 14 برو ماكس”، مطلية بذهب عيار 24 قيراط، ومحفور على كل منها اسم ورقم ميسي اللاعب في المنتخب الأرجنتيني مع شعار المنتخب وعبارة أبطال كأس العالم”.

وذكرت الشركة أن جميع الهواتف البالغ عددها 35 هاتفا أرسلت إلى مقر إقامة النجم الأرجنتيني في باريس.

مضيفة أنه “لشرف أن نقوم بتسليم 35 جهاز آيفون 14 مذهبة لميسي خصصت لزملائه كهدية بمناسبة فوزهم بنهائي كأس العالم”.

وقالت صحيفة “ذا صن thesun” البريطانية، إن ليونيل ميسي أنفق 175 ألف جنيه إسترليني على هواتف آيفون الذهبية لفريق الأرجنتين الفائز بكأس العالم، من لاعبين وإداريين.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة “آي ديزاين غولد” بين ليونز لـ “ذا صن” البريطانية إن “ليونيل ميسي تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم، وقال إنه يريد هدية خاصة لجميع اللاعبين والموظفين للاحتفال بالفوز المذهل، لكنه لا يريد منحهم ساعات كما تجري العادة”.وقال ليونز: “ميسي ليس الأعظم كرويًا فحسب، بل هو أحد عملاء IDESIGN GOLD الأكثر ولاءً وقد تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم”.

وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، قاد ميسي منتخب بلاده للفوز باللقب الثالث ببطولة كأس العالم، بعد انتظار استمر 36 عامًا.

فوز المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر2022

حيث استطاع “البرغوث” ورفاقه تخطي المنتخب الفرنسي، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد لوسيل القطري، بضربات الترجيح (4-2)، عقب مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأضافت الصحيفة أن الأجهزة التي يبلغ وزنها 24 قيراطًا يحمل كل منها اسم اللاعب ورقمه والشعار الأرجنتيني محفورًا عليها.

ميسي أراد أن يفعل شيئًا مميزًاً

وقال مصدر مقرب من النجم الأرجنتيني الليلة الماضية: “ليونيل أراد أيفعل شيئًا مميزًا ومبهجًا للاحتفال بأكبر لحظة له.”

وأضاف أن ميسي أراد أن يقدم هدية خاصة لكل اللاعبين والموظفين للاحتفال بالفوز المذهل ، لكنه لا يريد هدية الساعات المعتادة.

وأضاف المصدر” اقترحت هواتف iPhone الذهبية منقوشة بأسمائها وأحب الفكرة.”

وكان ميسي قد أحرز جائزة الاتحاد الدولي “فيفا” لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، الاثنين الماضي، بعد قيادته منتخب الأرجنتين للقبها العالمي الأول منذ 1986 والثالث في تاريخها.

وفي آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم، حقق ميسي 35 عاماً العديد من الأرقام القياسية، منها مشاركته في مباراته الـ 26 في المونديال.

فيما سجل هدفين من ثلاثية فريقه في تعادل مثير 3-3 في المباراة النهائية ضد فرنسا، قبل الاحتكام إلى سيناريو الركلات الترجيحية. واختير ميسي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر.

المصدرذا صن + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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