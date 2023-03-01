البنتاغون يضع خطة طوارئ سرية للحرب على إيران.. هل أصبح الصراع وشيكا؟

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وطن- كشفت صحيفة “إنترسبت The intercept“، تخصيص الجيش الأمريكي حصة في الإنفاق ضمن ميزانية البنتاغون لعملية طوارئ سرية تتعلق بخطة حرب مُحتملة ضد إيران، أطلقت عليها اسم “دعم الحارس”.

خطة طوارئ أمريكية للحرب ضد إيران

ونشرت الصحيفة الأمريكية، تقريرا مُطولا استندت فيه لدليل سري لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، يُدرج برامج الطوارئ لدى الجيش الأمريكي.

تم تمويل خطة الطوارئ، التي تحمل الاسم الرمزي “دعم الحارس Support Sentry”، في عامي 2018 و 2019، وفقًا لدليل السنة المالية 2019، الذي اطلعت عليه الإنترسبت.

وبينما تم إدراج خطة الطواريء المذكورة باسم “كومبلان إيران” أو “خطة العمل المشتركة للحكومة الأمريكية من أجل مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مختلف الوكالات المحلية”، إلا أن هذه الخطة لم تُوضح كم أنفق أو رصد البنتاغون لتمويلها خلال تلك السنوات.

هل ما زالت قائمة؟

سألت الإنترسبت، الرائد “جون مور”، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، عما إذا كانت الخطة مازالت قائمة. وكان رده “من باب الانضبط، نحن لا نعلق على الخطط السرية”.

قبل أن يستدرك: “تظل إيران المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة وتشكل تهديدًا للولايات المتحدة وشركائنا.”

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مضيفا:”نحن نراقب باستمرار حملات التهديد بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين ولن نتردد في الدفاع عن المصالح الوطنية للولايات المتحدة في المنطقة “.

ويأتي الكشف عن هذه الخطة السرية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسق التدريبات العسكرية بين واشنطن وإسرائيل، في الأشهر الأخيرة، و التي يقول عنها القادة الإسرائيليون إنها مصممة لاختبار خطط هجوم محتملة ضد إيران.

“إيران على بعد 12 يوما من القنبلة النووية”

جدير بالذكر أن مصادر مطلعة كانت قد كشفت لشبكة “سي إن إن cnn” نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أنه أصبح لدى إيران القدرة على إنتاج “ما يعادل قنبلة واحدة من المواد الانشطارية” في حوالي 12 يومًا.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، أمس الثلاثاء، إن إيران يمكن أن تنتج الآن “ما يعادل قنبلة واحدة من المواد الانشطارية” في “حوالي 12 يوما” .

وقدم وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، “كولين كال”، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، أحد أكثر تقييمات الحكومة الأمريكية لفتًا للانتباه حتى الآن بشأن “وقت الاختراق” الإيراني.

حيث لا تزال الجهود المبذولة لمحاولة استعادة الاتفاق النووي الإيراني متوقفة، وتستمر طهران في خرق القيود التي حددها الاتفاق.