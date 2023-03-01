الأربعاء, مارس 1, 2023
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الهدهد

البنتاغون يضع خطة طوارئ سرية للحرب على إيران.. هل أصبح الصراع وشيكا؟

في يناير الماضي، أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورة عسكرية مشتركة في تاريخ علاقتهما.

كتب فهمي الورغمي
البنتاغون و الحرب على إيران watanserb.com
البنتاغون و الحرب على إيران
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وطن- كشفت صحيفة “إنترسبت The intercept“، تخصيص الجيش الأمريكي حصة في الإنفاق ضمن ميزانية البنتاغون لعملية طوارئ سرية تتعلق بخطة حرب مُحتملة ضد إيران، أطلقت عليها اسم “دعم الحارس”.

خطة طوارئ أمريكية للحرب ضد إيران

ونشرت الصحيفة الأمريكية، تقريرا مُطولا استندت فيه لدليل سري لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، يُدرج برامج الطوارئ لدى الجيش الأمريكي.

تم تمويل خطة الطوارئ، التي تحمل الاسم الرمزي “دعم الحارس Support Sentry”، في عامي 2018 و 2019، وفقًا لدليل السنة المالية 2019، الذي اطلعت عليه الإنترسبت.

وبينما تم إدراج خطة الطواريء المذكورة باسم “كومبلان إيران” أو “خطة العمل المشتركة للحكومة الأمريكية من أجل مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مختلف الوكالات المحلية”، إلا أن هذه الخطة لم تُوضح كم أنفق أو رصد البنتاغون لتمويلها خلال تلك السنوات.

أمريكا تضع خطة سرية للحرب مع إيران
أمريكا تضع خطة سرية للحرب مع إيران

هل ما زالت قائمة؟

سألت الإنترسبت، الرائد “جون مور”، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، عما إذا كانت الخطة مازالت قائمة. وكان رده “من باب الانضبط، نحن لا نعلق على الخطط السرية”.

قبل أن يستدرك: “تظل إيران المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة وتشكل تهديدًا للولايات المتحدة وشركائنا.”

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مضيفا:”نحن نراقب باستمرار حملات التهديد بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين ولن نتردد في الدفاع عن المصالح الوطنية للولايات المتحدة في المنطقة “.

ويأتي الكشف عن هذه الخطة السرية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسق التدريبات العسكرية بين واشنطن وإسرائيل، في الأشهر الأخيرة، و التي يقول عنها القادة الإسرائيليون إنها مصممة لاختبار خطط هجوم محتملة ضد إيران.

البنتاغون يضع خطة طوارئ سرية للحرب على إيران
البنتاغون يضع خطة طوارئ سرية للحرب على إيران

“إيران على بعد 12 يوما من القنبلة النووية”

جدير بالذكر أن مصادر مطلعة كانت قد كشفت لشبكة “سي إن إن cnn” نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أنه أصبح لدى إيران القدرة على إنتاج “ما يعادل قنبلة واحدة من المواد الانشطارية” في حوالي 12 يومًا.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، أمس الثلاثاء، إن إيران يمكن أن تنتج الآن “ما يعادل قنبلة واحدة من المواد الانشطارية” في “حوالي 12 يوما” .

وقدم وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، “كولين كال”، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، أحد أكثر تقييمات الحكومة الأمريكية لفتًا للانتباه حتى الآن بشأن “وقت الاختراق” الإيراني.

حيث لا تزال الجهود المبذولة لمحاولة استعادة الاتفاق النووي الإيراني متوقفة، وتستمر طهران في خرق القيود التي حددها الاتفاق.

المصدرصحيفة إنترسبت The intercept، سي إن إن cnn، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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