الأربعاء, مارس 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناإيلون ماسك يعود ليتربع على عرش أغنى إنسان على وجه الأرض بهذا...
حياتنا

إيلون ماسك يعود ليتربع على عرش أغنى إنسان على وجه الأرض بهذا الرقم من المليارات!

كان إيلون ماسك قد خسر 200 مليار دولار من ثروته بين نوفمبر 2021 وديسمبر 2022

كتب سالم حنفي
إيلون ماسك أغنى شخص في العالم watanserb.com
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
- Advertisement -

وطن – عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ليصبح أغنى شخص في العالم مرة أخرى ، بعد أن ارتفعت قيمة أسهم Tesla بأكثر من 100٪ خلال الشهر الماضي.

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات ، ارتفع صافي ثروة إيلون ماسك إلى 187.1 مليار دولار (154 مليار جنيه إسترليني) ، مما جعله أغنى شخص على وجه الأرض مرة أخرى.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كان إيلون ماسك قد خسر اللقب في ديسمبر / كانون اول الماضي أمام برنارد أرنو ، رئيس لويس فويتون ، المالك لأفضل العلامات التجارية الفاخرة في العالم.

وكانت ثروة إيلون ماسك قد تراجعت بشدة بعد استيلائه على موقع تويتر العام الماضي.

ولم يقتصر الأمر على إنفاقه 44 مليار دولار على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المتعثر ، بل انخفضت أيضًا قيمة الأسهم في Tesla حيث شعر المستثمرون بالقلق من قيادة إيلون ماسك للشركة.

وهذا يعني أن ثروته انخفضت بأكثر من 200 مليار دولار (165 مليار جنيه إسترليني) بين نوفمبر 2021 وديسمبر 2022 – وهي أكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ.

- Advertisement -

ومع ذلك ، فإن هذا لم يشكل مشكلة كبيرة لماسك ، الذي زاد صافي ثروته بمقدار 23.3 مليار دولار (19 مليار جنيه إسترليني) منذ كانون الثاني (يناير).

ويتم تقييد معظم ثروة إلون ماسك في أسهم Tesla ، وهو ما يفسر الزيادة.

وشارك إيلون ماسك في بعض عمليات خفض التكاليف الرئيسية في تويتر منذ توليه الشركة. لقد أقال أكثر من 75٪ من قوتها العاملة ، بما في ذلك 200 موظف إضافي خلال عطلة نهاية الأسبوع .

وزعم ماسك في تشرين الثاني (نوفمبر) أن تويتر كان يخسر 4 ملايين دولار (3.3 مليون جنيه إسترليني) في اليوم. حتى أنه قال مازحا في فبراير: “قل ما تريده عني ، لكنني حصلت على أكبر مؤسسة غير ربحية في العالم مقابل 44 مليار دولار”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

كلب في منصب قيادي بتويتر.. إيلون ماسك يثير الجدل مجددا “شاهد”

الهدهد

إيلون ماسك يثير الجدل بمشهد إباحي.. حصد ملايين المشاهدات بدقائق (شاهد)

تقارير

إيلون ماسك ينافس قطر.. قدم عرضا مغريا لشراء مانشستر يونايتد

حياتنا

بسبب تراجع شعبيه على تويتر..هكذا تصرف إيلون ماسك مع أحد موظفيه

الهدهد

إيلون ماسك يغرّد عن “إنقاذ تويتر من الإفلاس” والوليد بن طلال يردّ عليه .. ماذا قال!؟

حياتنا

والد إيلون ماسك:”لهذا السبب إبني من أشد المعجبين بالجنرال الفرنسي نابليون بونابرت”

الهدهد

إيلون ماسك يحذر من انقراض مواطني هذه الدولة ويثير الذعر!

الهدهد

قطر تعلن تأييدها التام لسياسة إيلون ماسك في إدارة “تويتر” وتعلق على كثرة تغريداته

حياتنا

توقعات الخبراء في 2023..تويتر في خطر وتطبيق مشهور سيحتل الصدارة

الهدهد

صحيفة تكشف فضائح لا تصدق.. إيلون ماسك يجبر الموظفين على جلب ورق التواليت معهم!

حياتنا

إيلون ماسك يشتم مغرداً انتقده بلفظ إباحي خارج (شاهد)

حياتنا

هل كان عام 2022 العام الأسوأ في حياة إيلون ماسك؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جينيفر لوبيز في موقف مُحرج بعدما فضح “تيك توك” شكلها الحقيقي بدون “فلاتر”(فيديو)

مادة سامة قادمة من البوسنة تغزو الجزائر والسلطات تستنفر.. ماذا يحدث؟

الشابة خيرة ترتدي الحجاب وتمسك المصحف وتقسم على هذا الأمر! (فيديو)

لوفيغارو: أكثر 5 أسباب شيوعًا للرّفض أثناء مقابلة العمل

تقرير يكشف عن الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي  في حفل ذا بيست (صور)

القادم أسوأ بكثير..بنك سوسيتيه جنرال يتوقع سعراً مرعباً لـ الجنيه المصري نهاية العام الجاري!

كاتب سعودي يزعم بالأدلة: المسجد الأقصى موجود في مكة وليس في القدس

بنطلون ابنة عمرو دياب يسقط ويكشف عن “تاتو” في منطقة حساسة (فيديو)

داء السكري: تناول الفاكهة والخضراوات من هذا اللون يقلل من مخاطر إصابتك به

وفاة الإعلامي السوري مصطفى عبدالله.. نعى نفسه قبل رحيله بكلمات مؤثرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC