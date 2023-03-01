إيلون ماسك يعود ليتربع على عرش أغنى إنسان على وجه الأرض بهذا الرقم من المليارات!

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وطن – عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ليصبح أغنى شخص في العالم مرة أخرى ، بعد أن ارتفعت قيمة أسهم Tesla بأكثر من 100٪ خلال الشهر الماضي.

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات ، ارتفع صافي ثروة إيلون ماسك إلى 187.1 مليار دولار (154 مليار جنيه إسترليني) ، مما جعله أغنى شخص على وجه الأرض مرة أخرى.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كان إيلون ماسك قد خسر اللقب في ديسمبر / كانون اول الماضي أمام برنارد أرنو ، رئيس لويس فويتون ، المالك لأفضل العلامات التجارية الفاخرة في العالم.

وكانت ثروة إيلون ماسك قد تراجعت بشدة بعد استيلائه على موقع تويتر العام الماضي.

ولم يقتصر الأمر على إنفاقه 44 مليار دولار على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المتعثر ، بل انخفضت أيضًا قيمة الأسهم في Tesla حيث شعر المستثمرون بالقلق من قيادة إيلون ماسك للشركة.

وهذا يعني أن ثروته انخفضت بأكثر من 200 مليار دولار (165 مليار جنيه إسترليني) بين نوفمبر 2021 وديسمبر 2022 – وهي أكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ.

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ومع ذلك ، فإن هذا لم يشكل مشكلة كبيرة لماسك ، الذي زاد صافي ثروته بمقدار 23.3 مليار دولار (19 مليار جنيه إسترليني) منذ كانون الثاني (يناير).

ويتم تقييد معظم ثروة إلون ماسك في أسهم Tesla ، وهو ما يفسر الزيادة.

وشارك إيلون ماسك في بعض عمليات خفض التكاليف الرئيسية في تويتر منذ توليه الشركة. لقد أقال أكثر من 75٪ من قوتها العاملة ، بما في ذلك 200 موظف إضافي خلال عطلة نهاية الأسبوع .

وزعم ماسك في تشرين الثاني (نوفمبر) أن تويتر كان يخسر 4 ملايين دولار (3.3 مليون جنيه إسترليني) في اليوم. حتى أنه قال مازحا في فبراير: “قل ما تريده عني ، لكنني حصلت على أكبر مؤسسة غير ربحية في العالم مقابل 44 مليار دولار”.