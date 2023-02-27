خبر حزين لعشاق برشلونة قبيل مواجهة الكلاسيكو

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وطن- خبر غير سار لكل محبي وعشاق فريق برشلونة، عقب خسارة الفريق الكتالوني الأخيرة أمام منافسه ألميريا، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز بهدف نظيف دون رد.

وأعلن نادي برشلونة، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، عن إصابة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مستوى الفخذ الأيسر.

إصابة ليفاندوفسكي مع برشلونة

وقال النادي الكتالوني في تغريدته، بشأن إصابة روبرت ليفاندوفسكي، ” اللاعب يعاني من إجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. كما أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه منها”.

وينضم البولندي ليفاندوفسكي، إلى قائمة المصابين في صفوف فريق برشلونة (البلوغرانا)، وهم الفرنسي عثمان ديمبيلي. لاعب الظهير الأيمن، والإسباني بيدري لاعب خط الوسط للفريق الكتالوني.

روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/4OrJ1hqA08 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2023

كما ويعتلي البولندي ليفاندوفسكي، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 15 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما الذي سجل 11 هدفاً حتى الآن.

مباراة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

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وتلقى فريق برشلونة الخسارة خارج ميدانه. أمام المستضيف ألميريا، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع النجم المالي البلال توريه.

كما وسيواجه فريق برشلونة، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الخميس، في دور النصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023، على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو) قلعة الفريق الملكي الأبيض.

ويحافظ فريق برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 59 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.