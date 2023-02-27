تقرير يكشف هوية المُتوج بجائزة “ذا بيست” لعام 2022

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وطن- كشفت تقرير إسباني، عن هوية المتوج بجائزة ” ذا بيست” لأفضل لاعب في عام 2022، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال الصحفي الإسباني الشهير فرانسيسك أجيلار، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن هوية اللاعب المتوج بجائزة الفيفا “ذا بيست” لعام 2022، ” ليونيل ميسي هو الأفضل يوم الإثنين”.

هوية المتوج بجائزة “ذا بيست” لعام 2022

وأردف الإسباني أجيلار، ” الفيفا سيعلن بأن ميسي هو المتوج بجائزة الأفضل، على عكس صحيفتي ليكيب وفرانس فوتبول اللتين لم تدرجا اسم اللاعب ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية”.

وختم تغريدته، ” ولجعل الأمور أسوأ، سيقيم الفيفا حفل ذات بيست هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس”.

Lionel Messi es The Best. El lunes, la FIFA se lo recordará a L'Equipe y France Football que no incluyeron a Leo entre los candidatos al Balón de Oro — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) February 25, 2023

كما وفي حال تتويج البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم لعام 2022، سيكون المرة الثانية التي يتوج بها في مشواره الكروي. بعد أن توج بها في عام 2019.

تتويج ميسي بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين

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ونجح الجوهرة الأرجنتينية ميسي في تتويج منتخب بلاده بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، منذ النسخة الذي توج بها مارادونا عام 1986 في المكسيك، بعد الفوز في المباراة النهائية على حامل اللقب فرنسا.

كما وسجل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان مع بداية الموسم الجاري، 17 هدفاً. وصناعة 14 تمريرة حاسمة حتى الآن في كافة المسابقات المختلفة.

A very special night ahead in Paris 🤩 Join us this evening for #TheBest FIFA Football Awards, as we celebrate the leading players, coaches, goals and fans across a range of illustrious categories! — FIFA (@FIFAcom) February 27, 2023

وينافس على جائزة الأفضل لعام 2022 ” ذا بيست”، النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي، إلى جانب ميسي المرشح الأكثر ترشيحاً لنيل تلك الجائزة للمرة الثانية في مسيرته الكروية.

جائزة أفضل مدرب لعام 2022

كما ويتنافس كلاً من المدرب الإسباني بيب غوارديلا مدرب فريق مانشستر سيتي. والأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب لعام 2022.

بينما يتنافس المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا. والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، على جائزة أفضل حارس لعام 2022.

موعد حفل جوائز ذات بيست 2022

وسيقام حفل “ ذا بيست” لعام 2022، الإثنين، الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، في مدينة زيورخ بدولة سويسرا.

حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" عن عام 2022 🌟 ⏰10:00مساءً

📍زيورخ

📺منصات فيفا وقنوات بي إن سبورتس#TheBest pic.twitter.com/zuihlZ0BAt — FilGoal (@FilGoal) February 27, 2023

كما وسيكون الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

بينما سيكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، من أجل الكشف عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل “ذات بيست” لعام 2022.