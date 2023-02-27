الإثنين, فبراير 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةتقرير يكشف هوية المُتوج بجائزة "ذا بيست" لعام 2022
رياضة

تقرير يكشف هوية المُتوج بجائزة “ذا بيست” لعام 2022

ميسي الأكثر ترشيحاً للتتويج بجائزة الفيفا "ذا بيست" لعام 2022 للمرة الثانية في مسيرته الكروية

كتب فارس أبو شيحة
هوية المتوج بجائزة ذا بيست لعام 2022 watanserb.com
هوية المتوج بجائزة ذا بيست لعام 2022
- Advertisement -

وطن- كشفت تقرير إسباني، عن هوية المتوج بجائزة ” ذا بيست” لأفضل لاعب في عام 2022، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال الصحفي الإسباني الشهير فرانسيسك أجيلار، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن هوية اللاعب المتوج بجائزة الفيفا “ذا بيست” لعام 2022، ” ليونيل ميسي هو الأفضل يوم الإثنين”.

هوية المتوج بجائزة “ذا بيست” لعام 2022

وأردف الإسباني أجيلار، ” الفيفا سيعلن بأن ميسي هو المتوج بجائزة الأفضل، على عكس صحيفتي ليكيب وفرانس فوتبول اللتين لم تدرجا اسم اللاعب ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية”.

وختم تغريدته، ” ولجعل الأمور أسوأ، سيقيم الفيفا حفل ذات بيست هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس”.

كما وفي حال تتويج البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم لعام 2022، سيكون المرة الثانية التي يتوج بها في مشواره الكروي. بعد أن توج بها في عام 2019.

المرشحين لنيل جائزة ذا بيست لعام 2022
المرشحين لنيل جائزة ذا بيست لعام 2022

تتويج ميسي بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين

- Advertisement -

ونجح الجوهرة الأرجنتينية ميسي في تتويج منتخب بلاده بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، منذ النسخة الذي توج بها مارادونا عام 1986 في المكسيك، بعد الفوز في المباراة النهائية على حامل اللقب فرنسا.

كما وسجل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان مع بداية الموسم الجاري، 17 هدفاً. وصناعة 14 تمريرة حاسمة حتى الآن في كافة المسابقات المختلفة.

وينافس على جائزة الأفضل لعام 2022 ” ذا بيست”، النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي، إلى جانب ميسي المرشح الأكثر ترشيحاً لنيل تلك الجائزة للمرة الثانية في مسيرته الكروية.

جائزة أفضل مدرب لعام 2022

كما ويتنافس كلاً من المدرب الإسباني بيب غوارديلا مدرب فريق مانشستر سيتي. والأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب لعام 2022.

تتويج ميسي بجائزة ذا بيست 2022
تتويج ميسي بجائزة ذا بيست 2022

بينما يتنافس المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا. والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، على جائزة أفضل حارس لعام 2022.

موعد حفل جوائز ذات بيست 2022

وسيقام حفل “ ذا بيست” لعام 2022، الإثنين، الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، في مدينة زيورخ بدولة سويسرا.

كما وسيكون الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

بينما سيكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، من أجل الكشف عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل “ذات بيست” لعام 2022.

المصدروطن + فرانسيسك أجيلار + الفيفا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ليس برشلونة ولا باريس.. أغويرو يكشف عن وجهة ميسي المقبلة

رياضة

تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

حياتنا

زوجة ميسي تفاجئ شاكيرا رغم العداء بينهما! (شاهد)

رياضة

الخليفي يستعين بجهود ميسي للتعاقد مع جوهرة برشلونة

حياتنا

حقيقة تبرع ميسي بملايين الدولارات لمساعدة المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا

رياضة

راموس يستفز كريستيانو رونالدو بعد إجابته عن هذا السؤال

رياضة

تغييرات جديدة تطرأ على قواعد تقنية الVAR.. تعرف عليها

الهدهد

الوليد بن طلال يفاجئ عشاق نادي الهلال عن ضم “ميسي”: أبشروا به! (شاهد)

رياضة

ليونيل ميسي يُبلغ نادي الهلال السعودي بقراره بعد العرض المُغري

الهدهد

حضن دافئ بين تركي الشيخ وميسي في الرياض.. هل يبشر بانتقاله للهلال؟ (شاهد)

الهدهد

هذا ما حصل عليه مشرف الغامدي مقابل أغلى تذكرة بتاريخ كرة القدم (فيديو)

رياضة

برشلونة تُهين البرغوث ميسي من جديد بكلماتٍ قاسية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لمستخدمي آيفون…3 طرق لمعرفة ما إذا قام شخص ما يإستعمال هاتفك دون إذن منك

لا تستغرق سوى ثواني..طرق فعالة لإصلاح إنسداد الحوض

لحظة التحرش بفتاة سعودية في مكان مزدحم ورد فعلها لافت

كريم بنزيما قادم للدوري السعودي.. الصحفي خالد الشنيف يفجر المفاجأة! (شاهد)

أمل وهبي تتحدث عن علاقتها “الحميمة” بـ “بوتفليقة” وكيف أثرت بعلاقتها مع زوجها (شاهد)

فيديو أثار ضجة في الكويت.. عقوبة مقيم آسيوي ارتكب المحظور مع دورية شرطة

خبر حزين لعشاق برشلونة قبيل مواجهة الكلاسيكو

7 أشياء لا يقوم بها الأثرياء أبدًا.. وهذا ما يميزهم عن الأشخاص الأقل ثراءً

تحليل: سلطنة عمان تبدأ عملية تطبيع تدريجي مع إسرائيل بإغراءات اقتصادية أمريكية!

في الصين..علماء آثار يكتشفون مرحاضاً عمره 2400 عام

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC