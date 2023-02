تقرير يكشف هوية المُتوج بجائزة “ذا بيست” لعام 2022

- Advertisement -

وطن- كشفت تقرير إسباني، عن هوية المتوج بجائزة ” ذا بيست” لأفضل لاعب في عام 2022، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال الصحفي الإسباني الشهير فرانسيسك أجيلار، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن هوية اللاعب المتوج بجائزة الفيفا “ذا بيست” لعام 2022، ” ليونيل ميسي هو الأفضل يوم الإثنين”.

وأردف الإسباني أجيلار، ” الفيفا سيعلن بأن ميسي هو المتوج بجائزة الأفضل، على عكس صحيفتي ليكيب وفرانس فوتبول اللتين لم تدرجا اسم اللاعب ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية”.

وختم تغريدته، ” ولجعل الأمور أسوأ، سيقيم الفيفا حفل ذات بيست هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس”.

Lionel Messi es The Best. El lunes, la FIFA se lo recordará a L'Equipe y France Football que no incluyeron a Leo entre los candidatos al Balón de Oro

كما وفي حال تتويج البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم لعام 2022، سيكون المرة الثانية التي يتوج بها في مشواره الكروي. بعد أن توج بها في عام 2019.

ونجح الجوهرة الأرجنتينية ميسي في تتويج منتخب بلاده بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، منذ النسخة الذي توج بها مارادونا عام 1986 في المكسيك، بعد الفوز في المباراة النهائية على حامل اللقب فرنسا.

كما وسجل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان مع بداية الموسم الجاري، 17 هدفاً. وصناعة 14 تمريرة حاسمة حتى الآن في كافة المسابقات المختلفة.

A very special night ahead in Paris 🤩

Join us this evening for #TheBest FIFA Football Awards, as we celebrate the leading players, coaches, goals and fans across a range of illustrious categories!

— FIFA (@FIFAcom) February 27, 2023