لا يعرفها الكثير من الناس..طريقة فعالة لتنظيف السجاد من البقع والأوساخ

- Advertisement -

وطن– عند تنظيف المنزل، يتشكى الكثير من الناس من تنظيف السجاد، حيث تعتبر عملية شاقة ومرهقة، خاصة إذا تواجد عليها بقع صعبة.

الحفاظ على نظافة سجادتك مهمة صعبة للغاية في بعض الأحيان. ومع مرور الوقت، يتعرض السجاد إلى التآكل ليُصبح مستهلكًا ويصبح كذلك من الصعب التخلّص من الفراغات التي تخلّفها قوائم الأثاث عن السجاد.

طريقة لإزالة البقع والأوساخ من السجاد

في هذا الإطار، كشف خبراء من موقع”The Ice Co” طريقة فعالة وسهلة لتنظيف السجاد، وتحويله من الحالة القديمة المتهالكة التي كان عليها إلى جديدة.

قال الخبراء:”كل ما تحتاجه هو مكعبات الثلج لتنظيف السجاد.”

وأضافو:“إنها حقيقة معروفة أن أثاث غرفة المعيشة الثقيل يؤثر سلبًا على الأرضيات، وخصوصًا عندما تقوم بإعادة ترتيب وتنظيف المنزل وفرشه.”

ومن خلال وضع مكعب ثلج برفق على الخدوش، ستعود سجادتك نظيفة وجميلة.



- Advertisement -

وبمجرد وضع الثلج على الفراغات التي تخلّفها قوائم الأثاث، يجب أن تتركها تذوب وبعد مدة زمنية قصيرة قم بوضع منديل ورقي وإفرك برفق وستتخلص بالتالي من الخدوش.



استخدامات أخرى لمكعبات الثلج

في سياق آخر، كشفت شركة Ice Co أن مكعبات الثلج لها استخدامات كثيرة أكثر من مجرد تبريد المشروبات وتنعيم السجاد.

يمكن إستخدام مكعبات الثلج للتخلص من أو إزالة العلكة عن الملابس.

ويمكن أن تُساعد كذلك مكعبات الثلج على تجفيف طلاء الأظافر بسرعة، حسب ما أوردته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.