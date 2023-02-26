الأحد, فبراير 26, 2023
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لا يعرفها الكثير من الناس..طريقة فعالة لتنظيف السجاد من البقع والأوساخ

باستعمال الثلج، يمكن التخلص من الفراغات والبقع التي تخلّفها قوائم الأثاث عن السجاد

كتب ايمان الباجي
لا يعرفها الكثير من الناس..طريقة فعالة لتنظيف السجاد من البقع والأوساخ watanserb.com
تنظيف السجاد
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وطن– عند تنظيف المنزل، يتشكى الكثير من الناس من تنظيف السجاد، حيث تعتبر عملية شاقة ومرهقة، خاصة إذا تواجد عليها بقع صعبة.

الحفاظ على نظافة سجادتك مهمة صعبة للغاية في بعض الأحيان. ومع مرور الوقت، يتعرض السجاد إلى التآكل ليُصبح مستهلكًا ويصبح كذلك من الصعب التخلّص من الفراغات التي تخلّفها قوائم الأثاث عن السجاد.

طريقة لإزالة البقع والأوساخ من السجاد

في هذا الإطار، كشف خبراء من موقع”The Ice Co” طريقة فعالة وسهلة لتنظيف السجاد، وتحويله من الحالة القديمة المتهالكة التي كان عليها إلى جديدة.

لإزالة البقع والأوساخ من السجاد، ينصح الخبراء بإستعمال مكعبات الثلج

قال الخبراء:”كل ما تحتاجه هو مكعبات الثلج لتنظيف السجاد.”

وأضافو:“إنها حقيقة معروفة أن أثاث غرفة المعيشة الثقيل يؤثر سلبًا على الأرضيات، وخصوصًا عندما تقوم بإعادة ترتيب وتنظيف المنزل وفرشه.”

ومن خلال وضع مكعب ثلج برفق على الخدوش، ستعود سجادتك نظيفة وجميلة.

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وبمجرد وضع الثلج على الفراغات التي تخلّفها قوائم الأثاث، يجب أن تتركها تذوب وبعد مدة زمنية قصيرة قم بوضع منديل ورقي وإفرك برفق وستتخلص بالتالي من الخدوش.

استخدامات أخرى لمكعبات الثلج

في سياق آخر، كشفت شركة Ice Co أن مكعبات الثلج لها استخدامات كثيرة أكثر من مجرد تبريد المشروبات وتنعيم السجاد.

يمكن أن تُساعد مكعبات الثلج على تجفيف طلاء الأظافر بسرعة

يمكن إستخدام مكعبات الثلج للتخلص من أو إزالة العلكة عن الملابس.

ويمكن أن تُساعد كذلك مكعبات الثلج على تجفيف طلاء الأظافر بسرعة، حسب ما أوردته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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