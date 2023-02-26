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حياتنا

“العضو التناسلي والحمض النووي لسعد لمجرد”.. هل ينقذه محاميه من السجن؟ (فيديو)

محامي المغني المغربي سعد لمجرد وصف الحكم الصادر ضد موكله بالسجن والغرامة بـأنه "مثير للدهشة"

كتب خالد الأحمد
المطرب المغربي سعد لمجرد watanserb.com
المطرب المغربي سعد لمجرد
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وطن- علق محامي المطرب المغربي سعد لمجرد “جان مارك فيديدا”، على الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات في باريس بحق موكله معتبراً أنه مثير للدهشة وصدر دون أي دليل أو عنصر طبي -حسب قوله-

محامي سعد لمجرد يفجر مفاجأة

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لـ 7 سنوات، بحق سعد لمجرد (37 عاما) بتهمة الاغتصاب والاعتداء على فتاة تدعى “لورا بريول” كانت في الـ 21 من عمرها أثناء الحادثة التي وقعت ليلة 25-26 أكتوبر 2016، في فندق بباريس بعد اجتماعهما في ملهى ليلي.

وطالب النائب العام بالسجن 7 سنوات ضد المغني المغربي سعد لمجرد فضلا عن منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات.

وأثناء المحاكمة، حافظت الضحية المزعومة “لورا بريول” على روايتها للوقائع متهمة المغني باغتصابها وضربها. الأمر الذي أنكره لمجرد قائلاً إنه قام بضربها فقط وإحداث خدوشا في وجهها.

وقال محامي سعد لمجرد في مقابلة خاصة مع قناة “العربية“، إن المحكمة فضلت رواية الضحية على رواية لمجرد، فلم يكن هناك ثالث معهما في الفندق.

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كما أضاف أن أحدهما يروي قصة اغتصاب، بينما الآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين، كاشفا النقاب عن أن “الفحوصات الطبية التي أجريت لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول.”

موضحا:”مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد”.

وأكمل محامي المغني المغربي الشهير: “أمامنا فرصة لتحليل قرار المحكمة”. لافتا إلى أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم.

لمجرد ينتظر النطق بالحكم ودفاعه للقضاة: لا تمارسوا السياسة
لمجرد ينتظر النطق بالحكم ودفاعه للقضاة: لا تمارسوا السياسة

قضية سعد لمجرد واغتصابه لفتاة فرنسية

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2016 حيث زعمت امرأة فرنسية أن لمجرد البالغ من العمر 37 عاما، والمشهور في مجال موسيقى البوب العربية، اغتصبها في فندق فخم في الشانزليزيه بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.

وبحسب موقع lematin الفرنسي تم القبض على لمجرد في أغسطس 2018، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية شابة في فندق في سان تروبيه ، جنوب شرق فرنسا.

وفي عام 2021 ، أعادت محكمة استئناف باريس قضية المغني المغربي مرة أخرى إلى الجنايات. وقرر القاضي إعادة تصنيف الوقائع على أنها “اعتداء جنسي” و “عنف مشدد”.

لكن في كانون الثاني (يناير) 2020 ، نقضت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف هذا الأمر لأول مرة ، معتبرة أن الوقائع يجب أن توصف بأنها اغتصاب ، وهي جريمة يعاقب عليها المحققون.

لكن محكمة النقض أبطلت هذا القرار لعدم توقيع رئيس الغرفة.

وبالعودة إلى الوقائع ، أمرت محكمة الاستئناف مرة أخرى بمحاكمة سعد لمجرد في الجنايات بتهمة “اغتصاب مشدد” ، وفق أوامر النيابة العامة.

ورغم الاتهامات الموجهة إليه، استطاع سعد لمجرد الاعتماد على دعم معجبيه ومحاميه وزوجته غيثة العلاكي التي ظهرت إلى جانبه في قاعة المحكمة وشهدت لصالحه. وزعمت أن زوجها بريء ، لافتة إلى أن الرجل الذي تعرفه غير قادر على ارتكاب مثل هذا الفعل الخطير.

وكان “جان مارك ديسكوب” محامي الدفاع عن لورا بريول، قد أعلن عن رضاه عن الحكم ضد سعد لمجرد.

وقال في تصريحات صحفية إن ما حدث هو “رسالة أمل لكل النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف الجنسي، وأنه لا يجب عليهن الاستسلام في هذه المعركة رغب صعوبتها، فكما شاهدنا هنالك الكثير من المراوغات إلا أن لورا بقيت صلبة رغم ذلك”.

وقال :” أنا سعيد جدا لهذا الحكم لأنه ثبت أن موكلتي ضحية ولأنها كانت على حق وثبات طيلة ست سنوات، الحكم كان رائعا فالقضاء قام بواجبه على أتم وجه وهذا يسعدنا كثيرا.”

المصدريوتيوب، تويتر، قناة "العربية، موقع lematin الفرنسي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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