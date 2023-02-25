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حياتنا

رحمة رياض.. هل كان زلزال تركيا سبب وفاة طفلها الأول؟

لم تتحدث رحمة رياض عن الأمر بشكل مباشر، ووصفت ما تمر به بـ"وعكة صحية"

كتب رفيف عبدالله
رحمة رياض.. هل كان زلزال تركيا سبب وفاة طفلها الأول؟ watanserb.com
رحمة رياض وزوجها
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وطن– كشف إعلامي لبناني، تفاصيل فقد الفنانة العراقية رحمة رياض، طفلها الأول، في أحد المستشفيات في تركيا.

زلازل تركيا

وكتب إيلي مرعب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر“: “دعواتنا وصلواتنا للنجمة #رحمة_رياض وزوجها النجم #الكسندر_علوم بعد خسارة رحمة طفلها”.

وأوضح إيلي: “نعم رحمة كانت حامل ولكن الطفل توفى والان رحمة خرجت من المستشفى في تركيا. الله يصبركم ويحميكم وربنا يعوضكم كل الحب من قلبي”.

وربط البعض إجهاض رحمة رياض في تركيا، بالزلازل التي ضربت البلاد أكثر من مرة.

وعكة صحية

ولم تتحدث رحمة رياض عن الأمر بشكل مباشر، ووصفت ما تمر به بـ”وعكة صحية”.

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وكتبت رحمة رياض منشوراً عبر خاصية الستوري، في حسابها على “انستجرام” قالت فيه: “حبايبي اعرف تسألون وقلقانين على اختفائي هالفترة.. بس اني تعرضت لوعكة صحية جانت صعبة والحمدلله هسه قاعدة اتحسن ومن اصير زينة اطمنكم عليه وتشوفوني .. دعواتكم”.

توضيح المطربة العراقية عبر انستجرام

وتابعت الفنانة العراقية: “شكرا على اهتمامكم وسؤالكم احبكم هوواي”.

هاتاي

وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” في بيان، إنه وقعت 7,242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، تراوحت قوة 41 منها بين 5 و6 درجات، بالإضافة إلى 450 هزة بين 4 و5 درجات بمقياس ريختر.

والاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر منطقة “دفنة” بولاية هاتاي التركية، جنوبي البلاد، الساعة الـ20:04.

ويأتي زلزال “هاتاي” بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات. وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

هذا وتتوالي الهزات الأرضية بمختلِف درجاتها على مقياس ريختر في تركيا، باعتبارها توابع للزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 7.7 درجات.

خليجي 25

وبالعودة إلى رحمة رياض، كان غيابها عن فعاليات افتتاح خليجي 25 بمثابة الصدمة للكثيرين من جمهور المطربة الشابة.

حيث أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، إحياء الفنانة العراقية رحمة رياض حفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.

ورغم غياب المُطربة العراقية الشابة “رحمة رياض” عن فعاليات حفل الافتتاح التي انطلقت بأوبريت الخليج، من كلمات الشاعر حازم جابر وأداء الفنانين تباعا محمود أبو العباس وإيناس طالب ومحمد هاشم وحيدر عبد ثامر الذي جسد شخصية السندباد تميمة البطولة، وجواد الشكرجي وكورال المتطوعين من خريجي طلبة وأبناء البصرة، إلا أنه كان لها حضور لافت في استراحة مابين الشوطين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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