السبت, فبراير 25, 2023
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رياضة

حبس مرتضى منصور بقرار قضائي لهذا السبب

قرار قضائي بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

كتب فارس أبو شيحة
حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك watanserb.com
حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك
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وطن- صدرت محكمة النقض في العاصمة المصرية “القاهرة”، السبت، قرار بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لمدة شهر كامل، بتهمة السب والقذف.

ورفضت محكمة النقض المصرية، كافة الطعون من جانب مرتضى منصور رئيس الزمالك، بشأن حكم الحبس الصادر بحقه، على خلفية سب وقذف رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

حبس مرتضى منصور

كما وسلم نادي الزمالك منصور نفسه إلى أمن محكمة النقض، قبيل النظر في 3 طعون أخرى. بتهمة سب وقذف مجلس إدارة الأهلي المصري الحالي والسابق.

حبس رئيس الزمالك مرتضى منصور
حبس رئيس الزمالك مرتضى منصور

وكان القضاء المصري قد أقر عقوبة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بذات التهمة، مع قبول دعوى الطعن على الحكم في وقت سابق.مع توقيع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه مصري.

تعليق مرتضى منصور على حبسه

وعلق مرتضى منصور رئيس الزمالك على حكم حبسه بتهمة السب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب، ” الأسود لا تهاب ولا تخاف”.

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كما وأضاف منصور، ” اللي ربنا كاتبهولك هيحصل قبل ما تتولد”.

حبس مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب
حبس مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

وفي سياق آخر، يلتقي فريق الزمالك المصري أمام الترجي الرياضي، السبت، في منافسات الجولة الثالث من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب (14 جانفي).

كما ويتذيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا. بنقطة وحيدة، على عكس الترجي الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + وسائل الإعلام المصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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