حبس مرتضى منصور بقرار قضائي لهذا السبب

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وطن- صدرت محكمة النقض في العاصمة المصرية “القاهرة”، السبت، قرار بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لمدة شهر كامل، بتهمة السب والقذف.

ورفضت محكمة النقض المصرية، كافة الطعون من جانب مرتضى منصور رئيس الزمالك، بشأن حكم الحبس الصادر بحقه، على خلفية سب وقذف رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

حبس مرتضى منصور

كما وسلم نادي الزمالك منصور نفسه إلى أمن محكمة النقض، قبيل النظر في 3 طعون أخرى. بتهمة سب وقذف مجلس إدارة الأهلي المصري الحالي والسابق.

وكان القضاء المصري قد أقر عقوبة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بذات التهمة، مع قبول دعوى الطعن على الحكم في وقت سابق.مع توقيع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه مصري.

تعليق مرتضى منصور على حبسه

وعلق مرتضى منصور رئيس الزمالك على حكم حبسه بتهمة السب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب، ” الأسود لا تهاب ولا تخاف”.

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك 📲 pic.twitter.com/qMQz7EYzrS — FilGoal (@FilGoal) February 25, 2023

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كما وأضاف منصور، ” اللي ربنا كاتبهولك هيحصل قبل ما تتولد”.

وفي سياق آخر، يلتقي فريق الزمالك المصري أمام الترجي الرياضي، السبت، في منافسات الجولة الثالث من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب (14 جانفي).

قضت محكمة النقض في مصر اليوم برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وتأييد حكم حبسه شهراً بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب#الشرق_رياضة #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/kCztLaXlwG — الشرق رياضة (@AsharqSports) February 25, 2023

كما ويتذيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا. بنقطة وحيدة، على عكس الترجي الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الآن.