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السجن 6 سنوات ضد سعد المجرد في باريس.. هل يبيت النجم المغربي وراء القضبان؟

النجم المغربي اتهم عام 2016 باغتصاب شابة فرنسية في باريس، لكنه نفى التهم الموجهة إليه

كتب فهمي الورغمي
الحكم بالسجن ضد سعد المجرد watanserb.com
النجم المغربي سعد المجرد
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وطن– حكمت محكمة جنايات باريس، اليوم الجمعة، على المطرب المغربي الشهير سعد المجرد بالسجن 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية باريس، في أكتوبر 2016.

الحكم بالسجن 6 سنوات ضد سعد المجرد

اليوم، وبعد سبع ساعات من المداولات في المحاكم الفرنسية، قالت محكمة الجنايات في باريس إنها “مقتنعة” بأن “سعد المجرد اغتصب لورا بريول” بعد أن “وصفت (بريول) ماحدث لها بشكل ثابت ودقيق”

وعليه أصدر القاضي حكما بالسجن 6 سنوات ضد المغني المغربي ومنعه من دخول التراب الفرنسي 5 سنوات، و سيتم اعتقاله لحظة إصدار الحكم.

عندما تم الإعلان عن الحكم في محكمة مليئة بالحضور والمراقبين للقضية، وقف المجرد في حالة من الذهول ولكن لم يظهر أي رد فعل. بينما عانقت لورا بريول والدتها لفترة طويلة وأجشهت بالبكاء.

أشاد محامو لورا بـ “قرار ملحوظ يتوافق مع الواقع”. فيما قال أحد محامي سعد المجرد، “تيري هيرزوغ”، إنهم “سوف يتناقشون فيما يبنهم” قبل “تحديد ما يجب القيام به بعد ذلك” – للاستئناف أم لا.

أطوار محاكمة سعد المجرد في باريس

قبل إصدار الحكم، طالب المدعي العام بالسجن سبع سنوات وفرض حظر على المجرد لدخول التراب الفرنسي لمدة خمس سنوات.

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حيث أنه بالنسبة للمدعي العام، كما هو الحال بالنسبة لمحامي لورا بريول، ليس هناك شك في أن الفنان المغربي اغتصب الفتاة الفرنسية البالغة من العمر 27 عامًا في أكتوبر 2016.

وقال المدعي العام جان مارك ديسكوبيس خلال سرده أدلة الإدانة ضد المجرد، نقلا عن موقع RFI الفرنسي أن “الإصابات التي تحدثت عنها الشابة كانت موجودة في جميع أنحاء جسدها وحتى في غشاء البكارة. لكن لا أثر للخدوش التي أشار إليها المغني المغربي، من كدمات على الكتف والرقبة والمعصم”.

وتابع “هناك أيضًا شهادات من موظفي الفندق الذين رأوا لورا بريول وهي تهرب من غرفة النجم ” مذعورة ” وتبكي. ناهيك أن سعد المجرد أكد تعاطيه الكوكايين، في حين لم تقم لورا بريول بذلك”.

و أصر المدعي العام كذلك على ” عدم تناسق العلاقة ” بين ” امرأة شابة في العشرين من عمرها ” كانت تواجه ” رجلًا عمره 31 عامًا “.

لورا بريول تروي تفاصيل اغتصابها من قبل سعد المجرد

يوم الأربعاء، شهدت لورا بريول، وهي امرأة فرنسية تبلغ من العمر 27 عامًا، ضد المجرد أمام محكمة جنايات باريس، وهو ماوصفته بسرد “الأمسية الكابوس” في عام 2016 عندما ادعت أن المجرد اغتصبها في العاصمة الفرنسية.

في شهادتها، التي نشرتها لوكالة فرانس برس، أخبرت لورا المحكمة أنها كانت في العشرين من عمرها عندما قابلت نجم البوب المغربي البالغ من العمر 37 عامًا في أكتوبر 2016 في ملهى ليلي راقي في باريس.

في حوالي الساعة 6 صباحًا، ذهبت هي والمجرد بمفردهما إلى غرفة المغني في ماريوت، حسبما صرحت بالمحكمة.

وقالت “رقصنا، واستمعنا إلى الموسيقى، وتحدثنا عن كل شيء”. “تبادلنا القبلات، ثم فجأة، ضربني على رأسي حتى لامس الأرض”. وادعت أن المجرد أمرها بخلع ملابسها، وامتثلت لأنها كانت “مرعوبة”، كما تقول.

وأضافت لورا بريول أن المجرد بعد ذلك تغلب عليها واغتصبها، من الأمام والخلف “المهبل والشرج”، قبل أن تتمكن من دفعه بعيدًا والهروب من الغرفة لطلب المساعدة.

المصدرRFI ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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