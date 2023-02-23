كم تبلغ ثروة سيلينا غوميز؟! .. في عام واحد حصلت على 30 مليون دولار من شركة PUMA

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وطن – سيلينا غوميز ممثلة وكاتبة أغاني ومغنية ومنتجة ومؤثرة أمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت حياتها المهنية في سن مبكرة جدًا في برنامج “بارني آند فريندز” ، قبل أن تصبح واحدة من أشهر نجوم ديزني.

عندما كانت في ذروة شهرتها، قامت بمواعدة المغني النجم جاستن بيبر، وكلاهما كانا صغيرين جدًا عند التعامل مع علاقتهما الرومانسية.

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من بين أعمال سيلينا غوميز في ديزني، يمكننا أن نجد برامج ناجحة مثل “Hannah Montana” و “Wizards of Waverly Place”، والتي رفعت مسيرتها التمثيلية إلى آفاق جديدة.

صافي ثروة سيلينا غوميز

وفق ما نقل موقع “ماركا“، تبلغ ثروة سيلينا غوميز 95 مليون دولار بسبب عملها كممثلة ومغنية ومنتجة وكاتبة أغاني وكذلك علامتها التجارية، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth.

في عام 2019 ، حصلت سيلينا غوميز على 30 مليون دولار من شركة PUMA لتكون وجه ماركة الملابس الرياضية إلى جانب ريهانا.

في وقت من الأوقات، كانت سيلينا هي المستخدم الأكثر متابعة على Instagram، ولديها اليوم أكثر من 381 مليون متابع على انستغرام وحده .

سيلينا غوميز تنفي الشائعات

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في يناير 2023، وبعد شائعات بل وتأكيدات حول علاقة حب تجمع سيلينا غوميز ودرو تاغارت، ورصد الثنائي يلعبان البولينغ معاً في نيويورك خرجت سيلينا عن صمتها لتدحض كل هذه الشائعات.

سيلينا بكلمة واحدة مختصرة ردت على كل تلك الشائعات وأكدت بأنها “عزباء” من خلال صورة شاركتها على خاصية الستوري على صفحتها على انستقرام.بحسب “etbilarabi”

في الصورة التي شاركتها سيلينا والتقطتها في الطبيعة، علقت عليها وكتبت بما معناه: “أحب البقاء بمفردي كثيراً”، وأرفقت التعليق بهاشتاغ #iamsingle.

وكانت مجلة US Weekly قد كشفت حصرياً عن أن سيلينا تواعد درو تاغارت، وهما لا يحاولان إخفاء هذه العلاقة، وفق ما أشار أحد المطلعين للموقع نفسه.

وقال بما معناه: “هما لا يحاولان إخفاء علاقتهما الرومنسية من خلال التسلل إلى نوادي الأعضاء فقط”، مشيراً إلى أنهما يبقيان بعيدين عن الأضواء.