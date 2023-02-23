الخميس, فبراير 23, 2023
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كم تبلغ ثروة سيلينا غوميز؟! .. في عام واحد حصلت على 30 مليون دولار من شركة PUMA

في عام 2019 ، حصلت سيلينا غوميز على 30 مليون دولار من شركة PUMA لتكون وجه ماركة الملابس الرياضية إلى جانب ريهانا.

كتب أنس السالم
ثروة سيلينا غوميز watanserb.com
ثروة سيلينا غوميز 95 مليون دولار من عملها كممثلة ومغنية ومنتجة وكاتبة أغاني وكذلك علامتها التجارية
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وطن – سيلينا غوميز ممثلة وكاتبة أغاني ومغنية ومنتجة ومؤثرة أمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت حياتها المهنية في سن مبكرة جدًا في برنامج “بارني آند فريندز” ، قبل أن تصبح واحدة من أشهر نجوم ديزني.

عندما كانت في ذروة شهرتها، قامت بمواعدة المغني النجم جاستن بيبر، وكلاهما كانا صغيرين جدًا عند التعامل مع علاقتهما الرومانسية.

 

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من بين أعمال سيلينا غوميز في ديزني، يمكننا أن نجد برامج ناجحة مثل “Hannah Montana” و “Wizards of Waverly Place”، والتي رفعت مسيرتها التمثيلية إلى آفاق جديدة.

صافي ثروة سيلينا غوميز

وفق ما نقل موقع “ماركا“، تبلغ ثروة سيلينا غوميز 95 مليون دولار بسبب عملها كممثلة ومغنية ومنتجة وكاتبة أغاني وكذلك علامتها التجارية، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth.

في عام 2019 ، حصلت سيلينا غوميز على 30 مليون دولار من شركة PUMA لتكون وجه ماركة الملابس الرياضية إلى جانب ريهانا.

تبلغ ثروة سيلينا جوميز 95 مليون دولار
تبلغ ثروة سيلينا جوميز 95 مليون دولار

في وقت من الأوقات، كانت سيلينا هي المستخدم الأكثر متابعة على Instagram، ولديها اليوم أكثر من 381 مليون متابع على انستغرام وحده .

سيلينا غوميز تنفي الشائعات

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في يناير 2023، وبعد شائعات بل وتأكيدات حول علاقة حب تجمع سيلينا غوميز ودرو تاغارت، ورصد الثنائي يلعبان البولينغ معاً في نيويورك خرجت سيلينا عن صمتها لتدحض كل هذه الشائعات.

سيلينا بكلمة واحدة مختصرة ردت على كل تلك الشائعات وأكدت بأنها “عزباء” من خلال صورة شاركتها على خاصية الستوري على صفحتها على انستقرام.بحسب “etbilarabi

في الصورة التي شاركتها سيلينا والتقطتها في الطبيعة، علقت عليها وكتبت بما معناه: “أحب البقاء بمفردي كثيراً”، وأرفقت التعليق بهاشتاغ #iamsingle.

وكانت مجلة US Weekly قد كشفت حصرياً عن أن سيلينا تواعد درو تاغارت، وهما لا يحاولان إخفاء هذه العلاقة، وفق ما أشار أحد المطلعين للموقع نفسه.

وقال بما معناه: “هما لا يحاولان إخفاء علاقتهما الرومنسية من خلال التسلل إلى نوادي الأعضاء فقط”، مشيراً إلى أنهما يبقيان بعيدين عن الأضواء.

 

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المصدرماركا - etbilarabi - ترجمة وتحرير
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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