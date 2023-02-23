الخميس, فبراير 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدعبدالله بن زايد أدان اجتياح نابلس وهو يتبادل الابتسامات مع رونين ليفي...
الهدهد

عبدالله بن زايد أدان اجتياح نابلس وهو يتبادل الابتسامات مع رونين ليفي في أبو ظبي (شاهد)

اجتياح نابلس أسفر عن استشهد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100

كتب سالم حنفي
عبدالله بن زايد أدان اجتياح نابلس watanserb.com
عبدالله بن زايد
- Advertisement -

وطن- في واقعة مثيرة للسخرية، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ما أسفر عنه سقوط 11 شهيدا وأكثر من مئة جريح.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية التي يرأسها عبدالله بن زايد في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت “السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

كما شدد بين الوزارة “على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.”

ومن سخرية القدر، أنه في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية الإماراتية اجتياح مدينة نابس، نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية فيديو لوزير الخارجية نفسه أثناء لقائه مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفى.
وأظهر الفيديو الذي بث بالتزامن مع بيان الإدانة، عبدالله بن زيد وهو يتبادل الابتسامات مع “ليفي” ومرافقيه.

- Advertisement -

عبدالله بن زايد استعرض مع رونين ليفي سبل تعزيز الاتفاق الابراهيمي!

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد استعرض عبدالله ببن زايد مع “ليفي” سبل البناء على الاتفاق الإبراهيمي الذي تم توقيعه بين دولة الإمارات وإسرائيل عام 2020 من “أجل تحقيق السلام وترسيخ الأمن في المنطقة، وتطرقا إلى دور الاتفاق في خلق شراكات تنموية بين البلدين في قطاعات عدة”.

وقالت الوكالة أن عبدالله بن زايد آل نهيان رحب ” بزيارة رونين ليفى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤكدا أن التطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين يؤكد أن السلام هو الأساس لتحقيق حياة أفضل للشعوب وتعزيز مسارات التنمية في المجتمعات”.

استشهاد 11 فلسطينيا في نابلس

وكان 11 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة. وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، عمّ الإضراب الشامل -اليوم- الضفة والقدس المحتلتين ردا على مجزرة نابلس.

ومن بين الشهداء الذين تم تشييعهم مساء أمس -في حضور حشود كبيرة- مسنّان وفتى، وأعضاء في “كتيبة نابلس” التابعة لحركة الجهاد، وآخرون في مجموعة “عرين الأسود” التي تضم مقاومين من فصائل مختلفة.
وقد أعلنت سرايا القدس استشهاد قائد كتيبة نابلس محمد أبو بكر جنيدي خلال المواجهات، كما أعلنت حماس أن أحد الشهداء في نابلس من عناصرها.

استعدادات للرد

ودعت “عرين الأسود” كوادرها في نابلس إلى الاستعداد للرد، وقالت -في بيان- إنها لن تتراجع وستواصل الطريق، في حين حذّرت كتائب القسام في غزة من أن صبرها آخذ في النفاد.

أما القيادة الفلسطينية، فطالبت الإدارة الأمريكية بالتحرك فورا، كما دعت المجتمع الدولي للتدخل لحماية الشعب الفلسطيني.

المصدروكالة أنباء الإمارات ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

استشهاد قائد كتيبة نابلس وآخرين في مجزرة إسرائيلية وتسجيلات صوتية مزلزلة للمطاردين

الهدهد

فيديو استفزازي لاعتداء قوات الاحتلال على فلسطينيات أثناء صلاتهن في الحرم القدسي

الهدهد

ما سر زيارة عبدالله بن زايد لدمشق ولقائه بشار للمرة الثانية هذا العام؟ (شاهد)

الهدهد

القدس: قتيلان وإصابات بعملية دهس .. من هو المنفذ!؟

تقارير

5 شهداء في أريحا بعد محاصرة خلية تابعة لـ حماس بينهم منفذو عملية “ألموغ”

الهدهد

أكسيوس: بلينكن قدم خطة لعباس تتضمن تدريب قوات خاصة لمواجهة الفصائل في جنين ونابلس!

تقارير

“الغارديان”: كيف يمكن تفادي اندلاع انتفاضة جديدة في فلسطين؟!

الهدهد

أول فيديو لعملية الدهس في نابلس وفرار المنفذ وسط استنفار الاحتلال

الهدهد

كويتي يوزع وجبات مجانية على روح الشهيد خيري علقم (فيديو)

الهدهد

دمار كبير ألحقه الاحتلال بمنزل محمد عليوات واعتقال والديه وشقيقه (فيديو)

الهدهد

الاحتلال يبحث توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين بعد عمليات القدس

تقارير

“فيلم مكرر” من محمود عباس..كم مرة علقت السلطة التنسيق مع الاحتلال؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مواقع التواصل تشتعل غضباً بعد قرار سلطنة عُمان السماح لطيران الاحتلال العبور في أجوائها!

مطربة سودانية في حالة صدمة بسبب ما فعله رجل بها أثناء رقصها في حفل حنة! (فيديو)

تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

وزير خارجية الاحتلال يشكر سلطان عُمان هيثم بن طارق على قراره “التاريخي”! (شاهد)

دراسة أمريكية صادمة: نوع من السكّر يعزز من ظهور مرض الزهايمر؟

الكشف عن أجسام طائرة مجهولة حلقت فوق قاعدة أمريكية وعطلت تشغيل 10 رؤوس نووية!

سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها بعد يوم من مجزرة نابلس

بالفيديو…الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثّر مرة أخرى أثناء صعوده الطائرة

طبيب أسنان ينصح.. إليك 6 عادات صحية يمكن أن تضر بصحة أسنانك

تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC