الخميس, فبراير 23, 2023
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سحر أم علم؟.. فرانك هوغربيتس تنبأ بزلزال طاجيكستان ويرعب العالم بتوقع جديد

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تنبأ بزلزال طاجيكستان أيضا وحذر من أن الفترة الأولى من مارس القادم ستكون حرجة في علاقة بالحركة الزلزالية

كتب فهمي الورغمي
عالم الزلازل الهولندي يتنبأ بزلزال جديد watanserb.com
عالم الزلازل الهولندي الشهير "فرانك هوغربيتس"
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وطن – حذر عالم الزلازل الهولندي الشهير، “فرانك هوغربيتس” الذي اتضح أنه تنبأ أيضا بزلزال طاجيكستان الذي وقع، الخميس، من أن فترة الأسبوع من شهر مارس/آذار القادم ستكون “حرجة” بالنسبة للأنشطة الزلزالية حول العالم.

عالم الزلازل الهولندي يثير المخاوف بتنبؤ خطير

وتحدث عالم الزلازل الهولندي، اليوم الخميس، عن إمكانية حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، مشيرا إلى أنها لن تكون كبيرة، إلا أنه في المقابل حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً.

وقال هوغربيتس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، تعليقا على مقطع فيديو لحساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)،أن هناك “احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير”.

لكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، “سيكون حرجاً” على حد قوله.

وكانت توقعات عالم الزلازل الهولندي، قد أثبتت في الفترة الأخيرة جانبا كبيرا من صحتها.

“هوغربيتس” تنبأ بزلزال طاجيكستان

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وآخرها تنبؤه بالزلزل الذي هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباح اليوم الخميس (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

حيث أفاد التلفزيون الرسمي الصيني “سي.سي.تي.في” CCTV، نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

زلزال في طاجيكستان

وأكد التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين، وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني.

والمنطقة التي ضربها الزلزال لا توجد بها كثافة سكانية، لكن بها بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنّ الزلزال مركزه يقع على عمق 20.5 كلم، وحددت قوته بـ6.8 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أن العالم الهولندي، قد نشر الاثنين الماضي، تنبؤ الهيئة التي يتبعها وجاء فيه “قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22″.

وعلّق بالقول: “نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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