سحر أم علم؟.. فرانك هوغربيتس تنبأ بزلزال طاجيكستان ويرعب العالم بتوقع جديد

وطن – حذر عالم الزلازل الهولندي الشهير، “فرانك هوغربيتس” الذي اتضح أنه تنبأ أيضا بزلزال طاجيكستان الذي وقع، الخميس، من أن فترة الأسبوع من شهر مارس/آذار القادم ستكون “حرجة” بالنسبة للأنشطة الزلزالية حول العالم.

وتحدث عالم الزلازل الهولندي، اليوم الخميس، عن إمكانية حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، مشيرا إلى أنها لن تكون كبيرة، إلا أنه في المقابل حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً.

وقال هوغربيتس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، تعليقا على مقطع فيديو لحساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)،أن هناك “احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير”.

لكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، “سيكون حرجاً” على حد قوله.

Some seismic increase may occur around 25-26 February, but probably not much. The first week of March will be critical. https://t.co/45iNYattOQ

وكانت توقعات عالم الزلازل الهولندي، قد أثبتت في الفترة الأخيرة جانبا كبيرا من صحتها.

وآخرها تنبؤه بالزلزل الذي هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباح اليوم الخميس (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

Stronger (clustering of) seismic activity may occur from approximately 20 to 22 February, potentially peaking around the 22nd. https://t.co/MEfCxopvV2

حيث أفاد التلفزيون الرسمي الصيني “سي.سي.تي.في” CCTV، نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

وأكد التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين، وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني.

والمنطقة التي ضربها الزلزال لا توجد بها كثافة سكانية، لكن بها بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنّ الزلزال مركزه يقع على عمق 20.5 كلم، وحددت قوته بـ6.8 درجة على مقياس ريختر.

There is always the possibility of an earthquake in earthquake prone regions. We try to isolate critical time-frames when stronger earthquakes are more likely to occur. This is never 100% accurate though.

Please watch the latest forecast for the details that we know and share. https://t.co/4KXJHrp9ap

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 21, 2023