الأربعاء, فبراير 22, 2023
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حياتنا

لماذا الحمار الوحشي مخطط بالأبيض والأسود؟..لن تصدق الإجابة

حسب العلماء، فإن تلك الخطوط تضلل حشرة ذباب الخيل

كتب ايمان الباجي
لماذا الحمار الوحشي مخطط بالأبيض والأسود؟..لن تصدق الإجابة watanserb.com
الحمار الوحشي
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وطن– بعد سنوات عديدة من النقاش، اكتشف العلماء أخيرًا السبب الحقيقي لخطوط الحمار الوحشي السوداء والبيضاء.

وفقاً لموقع indy100” الأمريكي، قاد البحث، الذي نُشر في مجلة علم الأحياء التجريبية، البروفيسور تيم كارو والدكتور مارتن هاو، وكلاهما من كلية العلوم البيولوجية بجامعة بريستول.

ما سر تلك الخطوط على جسد الحمار الوحشي؟

أشار العلماء إلى أن تلك الخطوط تهدف إلى تضليل حشرة ذباب الخيل التي تتغذى على دماء هذه الفصيلة من الحيوانات.

الحمار الوحشي

وقال البروفيسور تيم كارو، المعد المشارك في الدراسة:”علمنا أن ذبابة الخيل تنفر من الهبوط على أجسام مخططة، وقد أظهرت ذلك عدد من الدراسات. لكن ليس من الواضح أي جوانب من الخطوط تجدها مكروهة.

وأضاف”لذا، شرعنا في استكشاف هذه المشكلات باستخدام أقمشة مختلفة منقوشة ملفوفة فوق خيول وتصوير الذباب القادم.”

ذباب الخيل

قام الباحثون بتغطية الخيول بأقمشة ذات أنماط مختلفة. واكتشفوا أن ذبابة الخيل تنجذب إلى الأجسام ذات اللون الواحد الكبيرة (مثل الخيول).

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وفي تجربة متابعة، وجد الباحثون أن الخطوط المتناقضة (مثل الحمير الوحشي) تجذب القليل من الذباب، بينما تتدفق الحشرات إلى خطوط أكثر تجانسا.

وما استنتجه العلماء أن ذبابة الخيل تفشل في الهبوط على الحمير الوحشية أو الخيول المغطاة بغطاء مخطط.

وجد الباحثون أن الخطوط المتناقضة (مثل الحمير الوحشي) تجذب القليل من الذباب

وفي الوقت الحالي، قال فريق الدراسة إنه حريص على معرفة سبب دفع الانتقاء الطبيعي لهذا التخطيط في الحمير الوحشية، ولكن ليس في الحيوانات الأخرى.

المصدرموقع indy100، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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