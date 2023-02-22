الإسماعيلي يقترب من إقالة ميدو وهذا هو البديل لخلافته

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وطن- يقترب نادي الإسماعيلي المصري من الإعلام عن إقالة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج في منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، قد دخل بالفعل في مفاوضات مع المدرب حمزة الجمل، لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً للمدرب حسام ميدو. المدير الفني الحالي، قبيل إعلان الأخير عن إقالته.

إقالة ميدو من تدريب الإسماعيلي

وعلق الكابتن أحمد حسام ميدو على أنباء قرب إعلان إقالته من تدريب فريق الإسماعيلي، ” لقد أبلغني محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بأن إدارة نادي الإسماعيلي قد استقرت على قرار رحيل الجهاز الفني الحالي خلال الساعات القادمة”.

وأضاف مدرب الإسماعيلي ميدو، في تصريح تداولته وسائل الإعلام المصرية، ” كان من الممكن أن نقتل المباراة بعد تقدمنا بهدف، ولكننا عقوبنا بإهدار الفرص. كما أنني أتوجه بالشكر إلى كافة اللاعبين على قتالهم، ولكن عدم استغلال الفرص كان سبباً أساسياً في التعادل”.

ميدو المدير الفني السابق للإسماعيلي عبر قناة المحور : فوجئت إن مجلس الإدارة كلم عبدالمنصف وقالوله في قرار بإقالتي أنا وجهازي وكنت أتمنى يكلموني أنا .. تقريباً في كان قرار متاخد ومفيش أي مشكلة ومش هتكلم لأن النادي مش ناقص مشاكل .. أنا موت نفسي عشان خاطر النادي والكل شاهد على كده pic.twitter.com/FMMkLxlt4L — EParena.com (@EParena) February 21, 2023

وختم ميدو حديثه، ” أعتذر لجماهير الإسماعيلي، كنا نلعب على المكسب. ولكننا لم ننجح في تحقيق ذلك، كما وأترك كامل الحرية لمجلس إدارة النادي في اتخاذ القرار الصالح للنادي”.

تعادل الإسماعيلي أما غزل المحلة في الدوري المصري

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وتعثر فريق الإسماعيلي (الدراويش)، بالتعادل الإيجابي أمام غزل المحلة. بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف الدراويش عماد حمدي في الدقيقة ال54، كما وأدرك عبد الرحمن عاطف. هدف التعادل في الدقيقة ال96 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

كما وشهدت المباراة طرد نجم غزل المحلة إيهاب سمير في الدقيقة 45+3 مع نهاية الشوط الأول، بالبطاقة الحمراء، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز ال17 من ترتيب الدوري المصري. برصيد 14 نقطة، ليواجه صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم.