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رياضة

مواجهة عربية منتظرة .. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

الدحيل القطري سيواجه الشباب السعودي في قمة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
نتائج ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023 watanserb.com
نتائج ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023
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وطن- أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري آبطال آسيا 2023، الثلاثاء، التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مواجهة عربية قوية مرتقبة في هذا الدور.

وسيلتقي فريق الشباب السعودي أمام الدحيل القطري، بينما سيواجه الهلال السعودي أمام فولاد خوزستان الإيراني، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

ونرفق لكم متابعي (وطن)، في كل مكان، نتائج مواجهات دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023، كما يلي:

الدحيل (قطر) X الشباب (السعودية)

الهلال (السعودية) X فولاد خوزستان (إيران)

مواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

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كما ستكون مباراة الدحيل أمام الشباب، في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023، الخميس، على ملعب (الثمامة) بدولة قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

فيما سيواجه الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، أمام فولاد خوزستان الإيراني في ذات اليوم، ولكن عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة، على ملعب (الجنوب).

الهلال السعودي
الهلال السعودي

وكان فريق الهلال السعودي تأهل على شباب الأهلي الإماراتي، إلى دور ربع نهائي البطولة الآسيوية القارية، عقب الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما تأهل الدحيل على حساب الريان بركلات الترجيح، بنتيجة 7-6، بعد نهاية المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، وتغلب الشباب على نسف قرشي الأوزبكي بهدفين نظيفين دون رد.

قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023
قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

ومن الجدير بالذكر، أن المتأهل من الفرق الأربعة سيواجه أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، في مباراتي الذهاب والإياب في شهر إبريل ومايو القادمين.

المصدروطن + دوري أبطال آسيا 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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