مواجهة عربية منتظرة .. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

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وطن- أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري آبطال آسيا 2023، الثلاثاء، التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مواجهة عربية قوية مرتقبة في هذا الدور.

وسيلتقي فريق الشباب السعودي أمام الدحيل القطري، بينما سيواجه الهلال السعودي أمام فولاد خوزستان الإيراني، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

ونرفق لكم متابعي (وطن)، في كل مكان، نتائج مواجهات دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023، كما يلي:

الدحيل (قطر) X الشباب (السعودية)

الهلال (السعودية) X فولاد خوزستان (إيران)

مواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

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كما ستكون مباراة الدحيل أمام الشباب، في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023، الخميس، على ملعب (الثمامة) بدولة قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

فيما سيواجه الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، أمام فولاد خوزستان الإيراني في ذات اليوم، ولكن عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة، على ملعب (الجنوب).

وكان فريق الهلال السعودي تأهل على شباب الأهلي الإماراتي، إلى دور ربع نهائي البطولة الآسيوية القارية، عقب الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

📃 #كبير_آسيا.. #وصيف_العالم يلاقي "فولاذ الإيراني"، مساء الخميس في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 💙#الهلال pic.twitter.com/WUWcEtpBC9 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 21, 2023

كما تأهل الدحيل على حساب الريان بركلات الترجيح، بنتيجة 7-6، بعد نهاية المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، وتغلب الشباب على نسف قرشي الأوزبكي بهدفين نظيفين دون رد.

ومن الجدير بالذكر، أن المتأهل من الفرق الأربعة سيواجه أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، في مباراتي الذهاب والإياب في شهر إبريل ومايو القادمين.