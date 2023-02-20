الإثنين, فبراير 20, 2023
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حياتنا

5 طرق مثبة علمياََ للحصول على ترقية في العمل..تعرّف عليها

منها التصرف كقائد

كتب ايمان الباجي
5 طرق مثبة علمياََ للحصول على ترقية في العمل..تعرّف عليها watanserb.com
الحصول على ترقية في العمل
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وطن- الحصول على الترقية في العمل ليس أمراََ سهلاََ، قد تحتاج لبذل قصارى جهدك وتحقيق أفضل مُعدل إنتاجي لتأمين تلك الترقية.

في هذا الإطار، نشر موقع “businessnewsdaily“، تقريراََ استعرض من خلاله مجموعة من الطرق لجذب انتباه رئيسك والحصول على الترقية التي تستحقها.

سلط الضوء على إنجازاتك

إذا طلبت ترقية أو علاوة في العمل، قم بالتركيز على الإنجازات التي حققتها في وظيفتك.

الحصول على الترقية في العمل ليس أمراََ سهلاََ

عند ذكر إنجازاتك السابقة والمكاسب التي حققتها للشركة، يمكن أن يعزز هذا صورتك المهنية أمام رئيسك.

الظهور بالمظهر اللائق

يساعدك المظهر اللائق على الحصول على الترقية التي تستحقها.

يُظهر بحث من شركة OfficeTeam البريطانية أن 86٪ من الموظفين و 80٪ من المديرين يعتقدون أن الظهور بمظهر لائق في الشركة يؤثر على فرص الموظف في الحصول على ترقية.

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كما أظهر البحث كذلك أن الموظفون يقضون 11 دقيقة في المتوسط كل يوم في اختيار ملابسهم.

إذا كنت تعمل في مكتب غير رسمي، فقد لا يكون الظهور ببدلة باهظة الثمن كل يوم هو الخيار الأفضل، ولكن لا يزال بإمكانك ارتداء الملابس لزيادة فرص حصولك على ترقية عند طلبها.

أيضًا، وفقًا لبحث أجرته جامعة هيرتفوردشاير، يمكن أن تؤثر ملابسك على ثقتك بنفسك ومن المؤكد أنك ستثير إعجاب رئيسك عندما تشعر بالثقة.

حسِّن مهاراتك

تتطلب الترقية أحيانًا مهارات إضافية. لذا، جهز نفسك بتعلم تلك المهارات قبل طلب الترقية.

لن يقوم رئيسك بترقيتك إذا لم تظهر مهارات قيادية جيدة

يمكن للدروس عبر الإنترنت في المهارات الشخصية، مثل القيادة والتواصل، أن تساعدك كثيراََ في الحصول على ترقية.

 تصرف كقائد

لن يقوم رئيسك بترقيتك إذا لم تظهر مهارات قيادية جيدة، خاصة إذا كانت الترقية تعني أنك ستكون في منصب إداري أكثر.

وفقًا لمجلة Harvard Business Review، إذا كنت ترغب في الحصول على ترقية في حياتك المهنية، فعليك “التصرف والتفكير والتواصل كقائد قبل فترة طويلة من تلك الترقية”. وسيؤدي القيام بذلك في النهاية إلى زيادة احتمالية حصولك على الترقية.

كن اجتماعيََا

هناك طريقة أخرى لإثبات رئيسك في العمل أنك تستخق تلك الترقية وهي التواصل دائمََا مع الموظفين الآخرين.

يوضح بناء العلاقات مع الموظفين الآخرين أنك محبوب جدًا ويمكن أن يضيف إلى فكرة أنك ستصبح قائدًا قويًا و يزيد أيضًا من فرص ترقيتك.

المصدرموقع "businessnewsdaily"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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