الإثنين, فبراير 20, 2023
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ملابس داخلية وأغراض غير لائقة.. فضيحة التبرعات المقدمة لتركيا وسوريا تثير الغضب! (فيديو)

ناشد المتطوعون الذين يعملون على مدار الساعة كجزء من جهود الإغاثة مراعاة كرامة الناجين والضحايا

كتب رفيف عبدالله
ملابس داخلية وأغراض غير لائقة.. فضيحة التبرعات المقدمة لتركيا وسوريا تثير الغضب! (فيديو) watanserb.com
تبرعات تركيا وسوريا
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وطن- تم اكتشاف أحذية ذات كعب عالٍ وملابس داخلية متسخة وملابس ممزقة وملطخة من بين التبرعات “غير المناسبة” المقدمة للناجين من الزلازل في تركيا وسوريا.

كعب مطاطية

تُظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على “تيك توك”، متطوعين يبحثون في صناديق المساعدات ، ويسحبون أغراضاً بما في ذلك كعوب مطاطية مقاس 10 بوصات.

وأظهر مقطع فيديو آخر نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، قطعة علوية فضية مخصصة لرقص الديسكو. وتم العثور على مناشف وملابس داخلية ملطخة باللون البني.

تبرعات ضحايا الزلزال
ملابس قذرة تم التبرع بها لضحايا الزلزال

ورد في أحد التعليقات “أماكن جمع الملابس ليست مكانًا يمكنك فيه إفراغ القاذورات”.

وكتب آخر: “هؤلاء الناس أيضا فخر. هل ضميرك لا يشعر إطلاقا؟ يكفي بحق الله من فضلك ، كفى”.

غير صالحة

وناشد المتطوعون الذين يعملون على مدار الساعة كجزء من جهود الإغاثة مراعاة كرامة الناجين والضحايا في الأعمال الخيرية.

تبرعات ضحايا الزلزال
كانت هناك أيضًا صناديق ذات كعب 10 بوصات
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أخبر إريم ميتو ، الرئيس التنفيذي لجمعية “المجتمع القبرصي التركي” ، ومقرها لندن ، أن خمس التبرعات “غير مناسبة” أو “غير صالحة للاستعمال”.

وقال: “كنا واضحين جدًا بشأن التبرعات التي سنقبلها. لقد قلنا إننا لن نقبل أي ملابس غير لائقة “.

وتابع “على سبيل المثال ، عدم ارتداء الملابس ذات الطبقات الرقيقة أو الفساتين أو الأحذية ذات الكعب العالي. عندما تأتي التبرعات ، نقوم بنظام غربلتها على مرحلتين.

الأموال أهم

وأوضح إريم الأمر بالقول “المرحلة الأولى هي إزالة أي تبرعات مستعملة أو غير صالحة لأي شيء”.

وزاد “يقوم متطوعونا بتصفية هذه الأشياء من خلال التخلص منها.  على سبيل المثال ، منتجات النظافة التي تكون نصف ممتلئة فقط والتي تم استخدامها”.

كانت بعض البطانيات ملطخة أو ممزقة

وأكد إريم: “هذا ليس مناسبًا. يتم التخلص من هذه التبرعات”.

وشرح المرحلة الثانية قائلا: “بمجرد اجتياز هذه المرحلة الأولى ، أي شيء غير مناسب مرة أخرى للموقع الذي نجمع التبرعات من أجله ، ولكنه لا يزال قابلاً للاستخدام. نقوم بحزمه بشكل منفصل وتقديمه للبيع.”

5800 ضحية

أدى الحجم الهائل للزلزالين إلى كارثة طبيعية أكثر فتكًا بالمنطقة في المائة عام الماضية.

وبحسب السلطات التركية ، قُتل أكثر من 36 ألف شخص ، ولا تزال حصيلة القتلى في ارتفاع.

تبرعات ضحايا الزلزال
تم قبول مئات أكياس التبرعات من قبل جمعية المجتمع القبرصي التركي

في غضون ذلك ، تقول الحكومة السورية والأمم المتحدة إنه تم تسجيل أكثر من 5800 ضحية عبر الحدود.

شاهد العالم في رعب مئات الآلاف من الناس في البلدين تُركوا بلا مأوى وملابس دافئة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 0 درجة مئوية.

تبرعات عالية

وقال ميتو ، وهو مخرج أفلام من أصول قبرصية تركية ، إن التبرعات كانت أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي.

في اليوم الذي وقعت فيه الزلازل ، تلقت TCCA أكثر من 240 مكالمة هاتفية من الناس اليائسين للمساعدة.

وقال الرئيس التنفيذي: “لقد قمنا بالكثير من خطط التبرع في الماضي لمساعدة المشردين والأشخاص في أوكرانيا ودعمنا المجتمع خلال كوفيد”.

تبرعات ضحايا الزلزال
يعمل المتطوعون على مدار الساعة لفحصها وتعبئتها

وأردف: “لكن هذه المرة كانت التبرعات أعلى بكثير مما توقعنا. بحلول يوم الأربعاء ، كنا قد تراجعنا بالفعل عن نداءنا للتبرعات “.

أكدت معظم المنظمات أن المال هو أفضل وسيلة لمساعدة ضحايا الحادث الكارثي.

كابوس لوجستي

ما قد يكون حسن النية جهودًا للتبرع بأشياء مثل الملابس ، يصبح كابوسًا لوجستيًا عند الحاجة إلى نقله عبر الحدود.

قال السيد ميتو إن عددًا من المنظمات كانت تجمع كل ما في وسعها بدون نظام غربلة.

وقال إن الشاحنات الكبيرة ، المستقلة عن أي جمعيات خيرية رسمية ، تنقل المساعدات إلى تركيا و “ترميها على جانب الطريق” لعدم توفر مرافق تخزين.

وأضاف “أود أن أقول إن حوالي 20٪ من العناصر التي تلقيناها لم تكن مناسبة ، لذلك لم نرسل أيًا منها”.

أغراض غير لائقة

وأكد إريم “حتى عندما نجمع من أجل المشردين ، نحصل على أشياء غير لائقة. لقد رأينا أشخاصًا يعطوننا الكعب العالي على سبيل المثال”.

تبرعات ضحايا الزلزال
توقفت الجمعية عن قبول التبرعات بسبب تدفق الملابس

وتابع “نحن أيضًا لا نعيد التوجيه إذا لم يكن ذلك ضروريًا. خطتنا هي التمسك بالملابس لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر ، ثم إرسالها”.

وأضاف إريم “في الوقت الحالي ، تتلقى المراكز الكثير منه ويتعين عليها تخزينها في مستودعات الاستيراد في بلدان المنشأ. لكننا ما زلنا نرسل العناصر. على سبيل المثال ، قمنا للتو بشحنتين من خيام التخييم. هكذا نعمل”.

المصدرمترو - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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