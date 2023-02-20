الإثنين, فبراير 20, 2023
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تقارير

على طريقة أفلام هوليود.. كواليس زيارة بايدن السرية لكييف ولقائه زيلينسكي

الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ إجراءات صارمة قبل زيارته السرية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، قبل أيام من الذكرى الأولى لبداية الحرب الروسية الأوكرانية

كتب فهمي الورغمي
زيارة بايدن إلى أوكرانيا watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وطن – على طريقة أفلام هوليود، أقلعت طائرة الرئاسة الأمريكية في الساعة 4:15 من صباح يوم، الأحد، بتوقيت الساحل الشرقي، وعلى متنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زيارة غير مُعلنة إلى كييف، التقى خلالها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بايدن يقوم بزيارة سرية إلى أوكرانيا

وبينما أكد البيت الأبيض أنه تم التخطيط لزيارة جو بايدن قبل شهور بالتعاون بين البنتاغون وجهاز الخدمة السرية، أشار في سياق متصل أنه تم إبلاغ روسيا بموعد زيارة بايدن لكييف قبل ساعات من مغادرته واشنطن.

وأوضح البيت الأبيض، حسب ما ذكرت “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن بايدن أراد إرسال رسالة واضحة حول الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وأنه ناقش مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ملفات الطاقة والبنية التحتية والدعم الاقتصادي.

وأفاد البيت الأبيض أن بايدن أكد قبل الزيارة أنه كان من الضروري إجراء الزيارة إلى كييف.

وعن كواليس هذه الزيارة الخاطفة قالت الصحيفة، إن البيت الأبيض نشر جدولا مزيفا لنشاط بايدن اليوم يظهر أنه باق في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أخفى رحلة بايدن إلى كييف عن جدوله وغادر واشنطن بدون سابق إنذار.

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وقد نفت إدارة بايدن زيارته لكييف أكثر من مرة قبل الرحلة بسبب مخاوف أمنية.

وعن كيفية وصوله إلى كييف كشفت “نيويورك تايمز”، أنه استقل القطار صباح اليوم قادماً من حدود بولندا في رحلة استغرقت ساعة.

وجرى التكتم بشأن هذه الزيارة لـ”أسباب أمنية”، وفق مصادر أمريكية، إذ غادر بايدن واشنطن دون الإعلان عن الأمر.

ويتنقل الرئيس الأمريكي بشكل حصري عبر طائرة “إير فورس وان”، ذات المستوى العالي من التحصين، بيد أن رحلته إلى أوكرانيا، استدعت أن يستقل القطار.

وغادر بايدن واشنطن إلى بولندا، دون الكشف عن الأمر، فيما كان قد خرج مع زوجته لأجل تناول العشاء خارج البيت الأبيض، في خطوة قلما يجري القيام بها.

التحضير للزيارة من أشهر

وقال جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن بايدن اتخذ قرارًا نهائيًا بالذهاب إلى أوكرانيا خلال اجتماع مع كبار المستشارين ومسؤولي الأمن في المكتب البيضاوي يوم الجمعة.

كان التخطيط لمهمة الرئيس شديدة السرية رغم أن العمل عليها كان جاريًا منذ شهور، لكن المعرفة بالرحلة كانت محدودة للغاية، حتى داخل البيت الأبيض والبنتاغون.

وسافر بايدن من واشنطن تحت جنح الظلام دون سابق إنذار. أقلعت طائرة الرئاسة في الساعة 4:15 من صباح يوم الأحد بتوقيت الساحل الشرقي.

خطط لزيارة بايدن إلى كييف منذ عدة شهور تحت نطاق من السرية المطلقة

وقد أحضر معه عدد قليل من المراسلين، الذين أقسموا على السرية وحُرموا من هواتفهم، إلى جانب جيك سوليفان، مستشار الرئيس للأمن القومي؛ جين أومالي ديلون، نائبه لرئيس هيئة الأركان؛ وآني توماسيني، مديرة عمليات المكتب البيضاوي.

سُمح للصحفيين المسافرين معه بإرسال تقرير عن مُقتضب إلى صحفيين آخرين فقط بعد وصوله ولم يُسمح لهم بمزيد من الوصف لكيفية سفره إلى كييف بينما كان لا يزال في البلاد.

أكد مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه بعد رحلة عبر المحيط الأطلسي إلى بولندا، عبر السيد بايدن الحدود بالقطار، وسافر لما يقرب من 10 ساعات إلى كييف، كما فعل المسؤولون الأمريكيون الآخرون في الأشهر الأخيرة بسبب أن السفر إلى منطقة الحرب (عبر الطائرة) طريقة غير آمنة.

ومن المقرر كذلك أن يغادر كييف في رحلة قطار مماثلة، وبعد ذلك، بعد عبور الحدود، سيتوجه إلى وارسو (بولندا).

قال سوليفان إن البيت الأبيض سيقدم مزيدًا من التفاصيل، بما في ذلك وسائل النقل التي استخدمها بايدن، في الأيام المقبلة، لكنه أشار إلى المخاوف المستمرة بشأن أمن الرئيس في سياق رفضه الإفصاح عن المزيد.

كييف ثم وارسو بولندا

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وخرج الاثنان إلى شوارع كييف حتى مع انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

بايدن وزيلينسكي يتجولان في شوارع كييف

أعلن السيد بايدن من جانب السيد زيلينسكي في قصر مارينسكي، المنزل الاحتفالي المذهل للرئيس الأوكراني: “بعد عام واحد، كييف صامدة”. “وأوكرانيا صامدة. الديمقراطية صامدة”.

وعقب عليه السيد زيلينسكي: “شكراً جزيلاً لكم على حضوركم ، سيدي الرئيس، إنها لحظة عظيمة بالنسبة لأوكرانيا”.

ووعد بايدن بالإفراج عن 500 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى ذخيرة المدفعية وصواريخ جافلين ومدافع الهاوتزر، لكنه لم يتحدث عن الأسلحة المتطورة التي سعت إليها أوكرانيا.

قال السيد زيلينسكي للصحفيين إنه تحدث مع الرئيس عن “أسلحة بعيدة المدى والأسلحة التي قد لا تزال تزود أوكرانيا على الرغم من أنها لم يتم توريدها من قبل”.

انضم السيد بايدن إلى السيد زيلينسكي في زيارة إلى دير القديس ميخائيل في وسط مدينة كييف، حيث أضاءت الشمس على القباب الذهبية مع إطلاق إنذار الغارات الجوية. سار الزعيمان، خلفا لجنديين يحملان إكليلا من الزهور، على طول جدار الذكرى الذي يُخلد صور أكثر من 4500 جندي لقوا حتفهم منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014 وأثارت تمردًا في شرق أوكرانيا لأول مرة.

زيارة بايدن إلى دير القديس ميخائيل

توقفت صافرات الإنذار عن الغارات الجوية في الوقت الذي عاد فيه السيد بايدن إلى موكبه وغادر الدير. تنطلق أصوات الإنذارات بشكل شبه يومي في كييف، لكن دوي صفارات الإنذار زاد من حدة التوتر في الوقت الحالي. حذر المسؤولون الأوكرانيون من أن روسيا تخطط لقصف صاروخي واسع النطاق يتزامن مع ذكرى اندلاع الحرب يوم الجمعة.

انطلق جرس الإنذار صباح، الاثنين، عندما أقلعت طائرة مقاتلة روسية من طراز ميغ في بيلاروسيا المتاخمة لأوكرانيا من الشمال. يمكن لصاروخ MIG أطلق من بيلاروسيا أن يصيب هدفًا في كييف في أقل من 20 دقيقة.

أخبر البيت الأبيض المسؤولين الروس أن السيد بايدن سيسافر إلى كييف قبل عدة ساعات من وصوله إلى أوكرانيا، في محاولة لـ “عدم التضارب” مع القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما صرح جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي أمام الصحفيين اليوم الاثنين.

المصدرنيويورك تايمز - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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