عرض سعودي مغرٍ للتعاقد مع كريم بنزيما وهذه قيمته

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تلقي النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، العرض المغري من أحد الأندية في الدوري السعودي، للرحيل عن صفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

وذكرت شبكة (Relevo) الإسبانية: “هناك حديث بالفعل عن عرض مذهل تلقاه اللاعب من أحد الأندية في الدوري السعودي الممتاز، في ظل عدم احتمالية استمرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد الموسم المقبل”.

عرض كريم بنزيما للرحيل عن ريال مدريد

وأردفت الشبكة الإسبانية: “موقف الفرنسي بنزيما بشأن إمكانية تجديد تعاقده مع الفريق الملكي، والاستمرار للموسم المقبل في محل شك حتى الآن. حيث أن اللاعب ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو القادم”.

كما تابعت: “فوز كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية. كأفضل لاعب في العالم لعام 2022، تتيح للاعب بتجديد عقده مع النادي الملكي لموسم آخر”.

قيمة العرض السعودي للتعاقد مع بنزيما

وبحسب شبكة (Relevo) الإسبانية: “كريم بنزيما سيحصل على 60 مليون دولار. خلال موسمين، مقابل الانتقال إلى أحد الأندية في الدوري السعودي، وكذلك تمثيل الملف المشترك برفقة رونالدو لتنظيم مونديال كأس العالم 2030”.

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واستكملت: “حالة بنزيما مشابه بشكل كبير لما حصل مع زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو. خلال فترة الأخيرة مع ريال مدريد، وهو في سن ال35 وابتعاده عن الفريق لفترة طويلة. بسبب الإصابات المتكررة، إذ يفكر اللاعب في العرض أكثر من أي وقت مضى”.

🚨🚨🚨🚨 Relevo | استمرار كريم بنزيما في ريال مدريد غير مؤكد. اللاعب لديه شكوك. بنزيما يريد بقاء انشيلوتي في الموسم المقبل. إنه يحبه ولا يريد أن يبدأ من الصفر مع مدرب آخر. استمرارية كارلو عامل مهم. pic.twitter.com/Fx0dZ9Kd9S — RMC World (@RMC_AH7) February 20, 2023

كما يمتلك النجم الفرنسي بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية وقائد الملكي الأبيض، قرار تمديد عقده مع الفريق الإسباني لموسم آخر إضافي، عقب فوزه بالكرة الذهبية لعام 2022.

وانضم بنزيما إلى صفوف نادي ريال مدريد في عام 2009، قادماً من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، سجّل معه 336 هدفاً حتى الآن في جميع المسابقات المختلفة.

يشار إلى أن بنزيما يستعد للمشاركة مع فريقه ريال مدريد، أمام منافسه ليفربول، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (الآنفيلد).