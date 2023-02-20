الإثنين, فبراير 20, 2023
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السعودية: فيديو صادم من الحرم يعيد جدل الاختلاط بين الرجال والنساء إلى الواجهة

المقطع وثق اختلاطا شديدا بين الرجال والنساء للنس الحجر الأسود أثناء الطواف

كتب خالد السعدي
الاختلاط بين الرجال والنساء في السعودية watanserb.com
الاختلاط بين الرجال والنساء في السعودية
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، يُظهر اختلاطا شديدا بين الرجال والنساء للمس الحجر الأسود أثناء الطواف حول الكعبة.

وأثيرت ضجة بعدما شوهدت النساء وهن على مسافة قريبة للغاية من الرجال، وسط حالة من التدافع الشديد، فيما شوهد رجال الأمن وهم يحاولون السيطرة على الوضع.

نشر مقطع فيديو، حساب “ماذا يجري” على موقع تويتر، وقال معقبا على المشهد: “هل اختلاط الرجال والنساء جائز في الطواف؟

في زمن النبي كانت النساء في طواف مبتعدين عن الرجال وحتى لما كلمت احداهن عائشه رضي الله عنها لتعجل وتستلم الحجر أبت عائشه ذلك حتى لا تخالط الرجال”.

الاختلاط بين الرجال والنساء في السعودية
الاختلاط بين الرجال والنساء في السعودية

جدل الاختلاط يتجدد في السعودية

والاختلاط بات جزءا من السياسات الجديدة التي تنتهجها السلطات السعودية، والتي تسميها انفتاحا في حين تبرهن المشاهد القادمة من المملكة بأن ما يحدث جزء من الانحلال.

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وكثيرا ما تثير مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء في الحرم، جدلا كبيرا في السعودية، وسبق أن أطلقت دعوات لتحريم الاختلاط في الطواف والسعي، فيما نبه بعض الدعاة إلى أن إطلاق مثل هذه الدعوات قد يثير الفتنة.

ووصلت حالة الجدل في هذه المسألة إلى إطلاق دعوات منذ عدة سنوات، بهدم المسجد الحرام وإعادة بنائه من جديد لحل مشكلة الاختلاط في الطواف والسعي.

فتوى مجمع الفقه عن الاختلاط بين الرجال والنساء

لكن مجمع الفقه في المملكة له فتوى شهيرة في هذا السياق، يقول إن المحاذير التي يجب على الرجال والنساء التي يجب الابتعاد عنها التصاق الرجل بالمرأة.

ويضيف أن الطواف في حد ذاته فلا يعد اختلاطا، بل هو أداء نسك يُثاب عليه، ويعوّل على علم وثقافة النساء وحرصهن على دينهن للانفصال عن الرجال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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