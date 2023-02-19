الأحد, فبراير 19, 2023
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رياضة

ريال مدريد يقدم خدمة إلى مارسيلو بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس

البرازيلي مارسيلو فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني بعد 5 شهور من التعاقد معه

كتب فارس أبو شيحة
مارسيلو watanserb.com
أولمبياكوس يفسخ عقده مع مارسيلو
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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي ريال مدريد قدّم الخدمة إلى نجمه البرازيلي السابق مارسيلو، بعد فسخ تعاقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، إن النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، يتواجد في الوقت الحالي في مدريد، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي مع فريق أولمبياكوس اليوناني.

مارسيلو يفسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “منذ تعرض البرازيلي مارسيلو للإصابة مع أولمبياكوس، وهو يتواجد في مدينة مدريد. حيث يخضع لإشراف أطباء نادي ريال مدريد في مدينة فالديبيباس”.

وبحسب تقارير صحفية أخرى، فإن مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق، يمتلك عرضاً للتعاقد مع فريق جديد، حيث سيتم الإعلان عن وجهته المقبلة خلال الأيام القادم.

البرازيلي مارسيلو
البرازيلي مارسيلو

كما ارتبط اسم البرازيلي مارسيلو صاحب الـ34 عاماً، بالانتقال إلى نادي النصر السعودي (العالمي)، من أجل مزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق بصفقة تاريخية وقياسية في الميركاتو الشتوي الماضي.

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وأعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، السبت، فسخ تعاقده مع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، بعد 5 أشهر فقط من التعاقد مع الفريق.

عودة البرازيلي مارسيلو إلى مدريد

وخاض النجم البرازيلي مارسيلو 10 مباريات مع فريق أولمبياكوس اليوناني، منذ قدومه إلى الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، سجّل فيها 3 أهداف فقط في منافسات الدوري اليوناني الممتاز.

كما قرر مارسيلو بعد إصابته مع فريق أولمبياكوس اليوناني، العودة إلى مدريد من أجل التعافي من الإصابة، ليتم بعدها فسخ تعاقده مع النادي.

أولمبياكوس يفسخ تعاقده مع مارسيلو
أولمبياكوس يفسخ تعاقده مع مارسيلو

وقال نادي أولمبياكوس اليوناني، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: “نهاية رحلة مارسيلو التي كانت قصيرة مع أولمبياكوس، كما ونتمنى التوفيق للبرازيلي”.

فيما لم يكشف نادي أولمبياكوس الذي فسخ تعاقده مع اللاعب البرازيلي بالتراضي، عن أسباب ذلك.

وحصد البرازيلي مارسيلو خلال مسيرته مع ريال مدريد التي امتدّت لـ16 عاماً، كثيراً من الإنجازات على المستوى الفردي والجماعي، لعل أبرزها حصد 25 لقباً، مع الملكي الأبيض. وهو الأكثر اللاعبين حصداً للألقاب مع الفريق.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو + نادي أولمبياكوس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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