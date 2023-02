ريال مدريد يقدم خدمة إلى مارسيلو بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي ريال مدريد قدّم الخدمة إلى نجمه البرازيلي السابق مارسيلو، بعد فسخ تعاقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، إن النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، يتواجد في الوقت الحالي في مدريد، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي مع فريق أولمبياكوس اليوناني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “منذ تعرض البرازيلي مارسيلو للإصابة مع أولمبياكوس، وهو يتواجد في مدينة مدريد. حيث يخضع لإشراف أطباء نادي ريال مدريد في مدينة فالديبيباس”.

وبحسب تقارير صحفية أخرى، فإن مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق، يمتلك عرضاً للتعاقد مع فريق جديد، حيث سيتم الإعلان عن وجهته المقبلة خلال الأيام القادم.

كما ارتبط اسم البرازيلي مارسيلو صاحب الـ34 عاماً، بالانتقال إلى نادي النصر السعودي (العالمي)، من أجل مزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق بصفقة تاريخية وقياسية في الميركاتو الشتوي الماضي.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 18, 2023