ريال مدريد يقدم خدمة إلى مارسيلو بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي ريال مدريد قدّم الخدمة إلى نجمه البرازيلي السابق مارسيلو، بعد فسخ تعاقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، إن النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، يتواجد في الوقت الحالي في مدريد، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي مع فريق أولمبياكوس اليوناني.

مارسيلو يفسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “منذ تعرض البرازيلي مارسيلو للإصابة مع أولمبياكوس، وهو يتواجد في مدينة مدريد. حيث يخضع لإشراف أطباء نادي ريال مدريد في مدينة فالديبيباس”.

وبحسب تقارير صحفية أخرى، فإن مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق، يمتلك عرضاً للتعاقد مع فريق جديد، حيث سيتم الإعلان عن وجهته المقبلة خلال الأيام القادم.

كما ارتبط اسم البرازيلي مارسيلو صاحب الـ34 عاماً، بالانتقال إلى نادي النصر السعودي (العالمي)، من أجل مزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق بصفقة تاريخية وقياسية في الميركاتو الشتوي الماضي.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW — Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 18, 2023

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وأعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، السبت، فسخ تعاقده مع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، بعد 5 أشهر فقط من التعاقد مع الفريق.

عودة البرازيلي مارسيلو إلى مدريد

وخاض النجم البرازيلي مارسيلو 10 مباريات مع فريق أولمبياكوس اليوناني، منذ قدومه إلى الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، سجّل فيها 3 أهداف فقط في منافسات الدوري اليوناني الممتاز.

كما قرر مارسيلو بعد إصابته مع فريق أولمبياكوس اليوناني، العودة إلى مدريد من أجل التعافي من الإصابة، ليتم بعدها فسخ تعاقده مع النادي.

وقال نادي أولمبياكوس اليوناني، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: “نهاية رحلة مارسيلو التي كانت قصيرة مع أولمبياكوس، كما ونتمنى التوفيق للبرازيلي”.

فيما لم يكشف نادي أولمبياكوس الذي فسخ تعاقده مع اللاعب البرازيلي بالتراضي، عن أسباب ذلك.

Όλη η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ευχαριστεί τον Μαρσέλο για τη συνεργασία και την παρουσία του στον ΘΡΥΛΟ. Το χρονικό διάστημα που έμεινε ήταν μικρό, αλλά αρκετό για να δημιουργηθούν παντοτινοί δεσμοί. Ξέρει ότι στην Ελλάδα, στον Πειραιά, θα έχει πάντα φίλους! #Olympiacos #Marcelo pic.twitter.com/leZyFkhyxg — Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 18, 2023

وحصد البرازيلي مارسيلو خلال مسيرته مع ريال مدريد التي امتدّت لـ16 عاماً، كثيراً من الإنجازات على المستوى الفردي والجماعي، لعل أبرزها حصد 25 لقباً، مع الملكي الأبيض. وهو الأكثر اللاعبين حصداً للألقاب مع الفريق.