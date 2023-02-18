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الهدهد

عثر عليهم جثث متفحمة.. هندوس يحرقون مسلمين في الهند حتى الموت

تنتشر عدد من هذه الميليشيات التي تقوم بدوريات على الطرق السريعة في الهند لمنع نقل الماشية ـ الأبقار المقدسة لديهم ـ عبر حدود الولاية

كتب خالد الأحمد
هندوس يحرقون مسلمين في الهند watanserb.com
هندوس يحرقون مسلمين في الهند
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وطن- قالت الشرطة الهندية، السبت، إنها ألقت القبض على رجل بعد مقتل اثنين من المسلمين اختطفوا بزعم تهريب أبقار، وهي حيوانات مقدسة للهندوس تدعي الميليشيات أنها تحميها، على حساب أعمال إجرامية في بعض الأحيان.

عثر على جثث الضحايا المتفحمة في سيارة محترقة في ولاية هاريانا

وبحسب موقع “ليماتين” فقد عثر على جثث الضحايا المتفحمة صباح، الخميس الماضي، في سيارة محترقة في ولاية هاريانا (شمال) ، بعد يوم من اختفائهم.

وقدمت عائلتا الرجلين من ولاية راجستان (شمال غرب) شكوى، وقامت بتسمية خمسة رجال ينتمون إلى المنظمة القومية الهندوسية باجرانغ دال.

وصرح ضابط الشرطة شيام سينغ لوكالة “فرانس برس” أن الشرطة اعتقلت حتى الآن شخصا وتبحث عن آخرين.

ووفقًا لبيان صادر عن شرطة راجستان، فإن الرجل الذي تم القبض عليه هو سائق سيارة أجرة متورط في مجموعات حماية البقر.

وتنتشر عدد من هذه الميليشيات التي تقوم بدوريات على الطرق السريعة في الهند، لمنع نقل الماشية عبر حدود الولاية منذ أن أصبح ناريندرا مودي رئيسًا للوزراء في عام 2014.

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ويتهم منتقدو حكومة “مودي” الحكومة بغض الطرف عن الهجمات على أفراد الأقلية المسلمة باسم حماية الحيوانات المجترة.

عثر على جثث الضحايا المتفحمة في سيارة محترقة في ولاية هاريانا
عثر على جثث الضحايا المتفحمة في سيارة محترقة في ولاية هاريانا

ولايات هندية تحظر ذبح الأبقار

وتعد راجستان وهاريانا من بين العديد من الولايات الهندية التي تحظر ذبح الأبقار. تطلب السلطات أيضًا من أي شخص ينقل هذه الحيوانات عبر حدود الولاية الحصول على تصريح.

والهند هي موطن لحوالي مائتي مليون مسلم، وهي واحدة من الدول التي تحوي أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم ولكنها أقلية في الدولة ذات الغالبية الهندوسية.

ومنذ استقلال الهند ، واجه المسلمون تمييزًا وتحيزًا وعنفًا ممنهجًا ، على الرغم من الحماية الدستورية.

ويقول الخبراء إن المشاعر المعادية للمسلمين قد تصاعدت تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ، الذي انتهج أجندة قومية هندوسية منذ انتخابه في عام 2014.

ومنذ إعادة انتخاب مودي في عام 2019 ، دعمت الحكومة السياسات المثيرة للجدل التي يقول النقاد إنها تتجاهل صراحة حقوق المسلمين وتهدف إلى حرمان ملايين المسلمين من حقوقهم.

وفي عهد مودي ، أصبح العنف ضد المسلمين أكثر شيوعًا. وأثارت هذه التحركات احتجاجات في الهند وقوبلت بإدانة دولية.

المصدرموقع ليماتين، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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