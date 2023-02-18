الرئيس البيلاروسي يحرج “بوتين” خلال استقباله له ويكشف عن خوفه الكبير منه! (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيراً من استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للفيديو المتداوَل الذي رصدته “وطن”، فقد رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو فور دخوله لقاعة الاجتماع على الفور، ليخاطبه قائلاً: “أشكرك على موافقتك زيارتنا”، ليردّ “لوكاشينكو” بلا دبلوماسية قائلاً: “وكأنه يمكنني ألا أوافق”، مما وضع “بوتين” في حرج.

وخلال الاستقبال أيضاً، أخبر “بوتين” الرئيس “لوكاشينكو” بأنه شاهد مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس، مبدياً إعجابه بما قاله خلال المؤتمر، ليردّ “لوكاشينكو” قائلاً: “الأفضل لو لم تشاهدوه، على الأرجح انزعجتم”.

فيديو اليوم ..👌

▪️بوتين: أشكرك على موافقتك زيارتنا.

▪️لوكاشينكو: وكأنه يمكنني ألا أوافق. الرئيس البيلاروسي يفضح في الوجه ديراكت 😂

ما ديبلوماسية ما والو 🤦‍♂️😅 pic.twitter.com/Lt3WFibah9 — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) February 17, 2023

بوتين يستقبل لوكاشينكو في موسكو

وفي إطار اللقاءات حول الحرب الروسية-الأوكرانية، استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، حليفه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو، للتباحث حول تداعيات الحرب والاستعدادات المتخذة حيال هذا الأمر.

وقبيل اللقاء، قال لوكاشينكو الخميس إن روسيا “حليفتنا قانونياً وأخلاقياً”، معلناً خلال لقاء نادر مع وسائل إعلام أجنبية في مينسك، أنه قد يضطر في المستقبل إلى إعلان التعبئة العامة، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

“سيرسل قواته حال التعرض لهجوم”

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وأضاف أنه لن يرسل جيشه للقتال في أوكرانيا إلا إذا تعرضت بلاده لهجوم.

إلى هذا، تستعد بيلاروسيا لإعداد مروحيات عسكرية تتمكن من حمل أسلحة نووية تكتيكية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بيلاروسا (بيلتا)، نقلاً عن لوكاشينكو.

أسلحة نووية تكتيكية

ولم يوضح لوكاشينكو إذا كان سوف يتم نشر أسلحة نووية تكتيكية في البلاد وموعد القيام بذلك. وقال لوكاشينكو إن بيلاروسيا ليست في حاجة لأسلحة نووية إستراتيجية؛ حيث إنها لن تهاجم الولايات المتحدة من أراضيها.

وكانت روسيا قد استخدمت جارتها منصة إطلاق لهجومها الشامل لأوكرانيا العام الماضي، إذ أرسلت عشرات آلاف القوات وقطعاً ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا من بيلاروسيا لشن هجومها غير الناجح على العاصمة الأوكرانية كييف.

القوت الروسية تتدفق بشكل كبير إلى شرق أوكرانيا استعداداً لشن هجوم كبير

يشار إلى أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، بدأت الحشود العسكرية الروسية تتدفق على شرق البلاد استعداداً لهجوم كبير، حسبما أفاد حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكرانية.

وبانتظار المساعدات العسكرية الغربية الموعودة من دبابات قتالية وصواريخ بعيدة المدى، تتهيأ أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد في الربيع من أجل استعادة السيطرة على الأراضي التي وقعت في قبضة القوات الروسية.

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية، إن روسيا ترسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا قبل هجوم جديد قد يبدأ الأسبوع المقبل على امتداد جبهة تشهد معارك ضارية منذ شهور، وذلك وفقاً لما نقلته “فرانس برس“.

وتتوقع أوكرانيا هجوماً كبيراً يمكن أن تشنّه روسيا لأسباب “رمزية” مع اقتراب الذكرى السنوية للغزو في 24 فبراير/شباط، والتي تصرّ موسكو على تسميتها “عملية عسكرية خاصة”.