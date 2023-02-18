السبت, فبراير 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالرئيس البيلاروسي يحرج "بوتين" خلال استقباله له ويكشف عن خوفه الكبير منه!...
الهدهد

الرئيس البيلاروسي يحرج “بوتين” خلال استقباله له ويكشف عن خوفه الكبير منه! (شاهد)

لوكاشينكو أعلن أنه لن يرسل جيشه للقتال في أوكرانيا إلا إذا تعرضت بلاده لهجوم

كتب سالم حنفي
الرئيس البلاروسي يحرج بوتين watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيراً من استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للفيديو المتداوَل الذي رصدته “وطن”، فقد رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو فور دخوله لقاعة الاجتماع على الفور، ليخاطبه قائلاً: “أشكرك على موافقتك زيارتنا”، ليردّ “لوكاشينكو” بلا دبلوماسية قائلاً: “وكأنه يمكنني ألا أوافق”، مما وضع “بوتين” في حرج.

وخلال الاستقبال أيضاً، أخبر “بوتين” الرئيس “لوكاشينكو” بأنه شاهد مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس، مبدياً إعجابه بما قاله خلال المؤتمر، ليردّ “لوكاشينكو” قائلاً: “الأفضل لو لم تشاهدوه، على الأرجح انزعجتم”.

بوتين يستقبل لوكاشينكو في موسكو

وفي إطار اللقاءات حول الحرب الروسية-الأوكرانية، استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، حليفه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو، للتباحث حول تداعيات الحرب والاستعدادات المتخذة حيال هذا الأمر.

وقبيل اللقاء، قال لوكاشينكو الخميس إن روسيا “حليفتنا قانونياً وأخلاقياً”، معلناً خلال لقاء نادر مع وسائل إعلام أجنبية في مينسك، أنه قد يضطر في المستقبل إلى إعلان التعبئة العامة، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

“سيرسل قواته حال التعرض لهجوم”

- Advertisement -

وأضاف أنه لن يرسل جيشه للقتال في أوكرانيا إلا إذا تعرضت بلاده لهجوم.

إلى هذا، تستعد بيلاروسيا لإعداد مروحيات عسكرية تتمكن من حمل أسلحة نووية تكتيكية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بيلاروسا (بيلتا)، نقلاً عن لوكاشينكو.

أسلحة نووية تكتيكية

ولم يوضح لوكاشينكو إذا كان سوف يتم نشر أسلحة نووية تكتيكية في البلاد وموعد القيام بذلك. وقال لوكاشينكو إن بيلاروسيا ليست في حاجة لأسلحة نووية إستراتيجية؛ حيث إنها لن تهاجم الولايات المتحدة من أراضيها.

وكانت روسيا قد استخدمت جارتها منصة إطلاق لهجومها الشامل لأوكرانيا العام الماضي، إذ أرسلت عشرات آلاف القوات وقطعاً ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا من بيلاروسيا لشن هجومها غير الناجح على العاصمة الأوكرانية كييف.

القوت الروسية تتدفق بشكل كبير إلى شرق أوكرانيا استعداداً لشن هجوم كبير

يشار إلى أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، بدأت الحشود العسكرية الروسية تتدفق على شرق البلاد استعداداً لهجوم كبير، حسبما أفاد حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكرانية.

وبانتظار المساعدات العسكرية الغربية الموعودة من دبابات قتالية وصواريخ بعيدة المدى، تتهيأ أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد في الربيع من أجل استعادة السيطرة على الأراضي التي وقعت في قبضة القوات الروسية.

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية، إن روسيا ترسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا قبل هجوم جديد قد يبدأ الأسبوع المقبل على امتداد جبهة تشهد معارك ضارية منذ شهور، وذلك وفقاً لما نقلته “فرانس برس“.

وتتوقع أوكرانيا هجوماً كبيراً يمكن أن تشنّه روسيا لأسباب “رمزية” مع اقتراب الذكرى السنوية للغزو في 24 فبراير/شباط، والتي تصرّ موسكو على تسميتها “عملية عسكرية خاصة”.

المصدرتويتر ، فرانس برس ، رويترز ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

بوريس جونسون يكشف عن تهديد “بوتين” له بشكل مباشر: قتلك سيستغرق دقيقة واحدة!

حياتنا

نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتين

الهدهد

شتمه على الهواء.. بوتين يفقد أعصابه وينفجر في وجه مسؤول بارز (فيديو)

تقارير

هكذا يخطط أثرياء العالم المجانين للهروب من الموت إذا حانت “القيامة”.. هذه مخابئهم الفاخرة!

الهدهد

هذه الأدوية أصابت فلاديمير بوتين بجنون العظمة.. تقرير استخباراتي صادم

تقارير

انتحروا أم ماذا؟.. 12من نخبة الأوليغارشية ماتوا بظروف غامضة منذ بداية الحرب

الهدهد

مملوك لعشيقته.. بوتين اصطحب زعماء إلى “ناد للتعري” وبينهم رئيس مسلم

تقارير

عقاقير السرطان تُبقي بوتين على قيد الحياة .. وخبير يكشف اسمين لخلافته

تقارير

“سفينة نوح”.. خطة أعدها الكرملين لتهريب “بوتين” إلى هذه الدولة حال هُزم في أوكرانيا

الهدهد

بوتين تغوط لاإرادياً بعد سقوطه من على الدرج.. قناة على صلة بحراسه تكشف تفاصيل الواقعة!

الهدهد

ردة فعل “بوتين” على رفض سيدة شيشانية مسلمة معانقته (شاهد)

الهدهد

مطرقة ملطخة بالدماء..”بوتين” يرسل هدية مروعة للبرلمان الأوروبي.. ماذا قصد بها؟ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: يتعلم الأطفال الخوف من آبائهم وينشأ معهم ويؤثر عليهم عند الكبر

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

ذوو معدل الذكاء المرتفع سيعثرون على الباندا في 7 ثوانٍ فقط.. جرّب حظك!

ديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها تماما (فيديو)

أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

باحثون يحلون لغز “حورية البحر” المرعبة بعد ما يقرب من 300 عام! (شاهد)

باريس هيلتون تكشف مفاجأة عن “الجنس” في حياتها بعد سلسلة فضائحها!

تشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC