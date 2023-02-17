الجمعة, فبراير 17, 2023
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الهدهد

صحيفة سعودية حكومية تصف “القاهرة” وعواصم عربية أخرى بـ”العالة” على الخليج!

الكاتب السعودي محمد الساعد اتهم شعوبا عربية بالحقط على السعودية

كتب شيراز ماضي
القاهرة عالة على الخليج watanserb.com
الكاتب السعودي محمد الساعد
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وطن– على الرغم من محاولات التهدئة معه وما تم كشفه بأن الإمارات تقود وساطة بهذا الشأن، يبدو أن السعودية لا تزال ل تلقي بالا لها، خاصة بعد هجوم رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” الحكومية الرسمية على المملكة ووصفها بأقذر الاوصاف.

وفي هذا السياق، شن الكاتب السعودي، محمد الساعد، وعبر صحيفةعكاظ” السعودية الحكومية هجوما غير مسبوق على الجمهوريات العربية ومن بينها مصر، واصفا إياها بأنها عالة على بلاده.

وفي مقاله، هاجم “الساعد” الجمهوريات العربية “التي انشغلت بالسعوديين خلال الخمسينات والستينات وحتى حرب الخليج الثانية وحمّلوهم فشلهم في الحروب العبثية مع إسرائيل التي حولت فلسطين التاريخية إلى مجرد بقع سكانية على الخريطة”، على حد وصف الكاتب.

عالة على الخليج

ووصف الكاتب السعودي، الجمهوريات العربية في بغداد و دمشق و صنعاء و القاهرة بأنهم “عالة على دول الخليج ويصدرون فشلهم الاقتصادي في توظيف إمكانات بلادهم المليئة بالخيرات والأنهار والمواقع الاستراتيجية”.

كما وصف “الساعد” الجمهوريات العربية بالفشل في إنتاج دولة وطنية واحدة قادرة على بناء نفسها، قائلا: “إنها دول تحولت إلى فقاسات للانقلابات، تمسي على ملكية وتصبح على مجلس قيادة ثورة بأشكال لا تتحدث إلا بالمسدس والبندقية.”

وأضاف: “يجب أن لا ننسى أن الكراهية والحسد الموجهين للخليجيين وأموالهم هما ما أنتجا احتلال العراق للكويت، لقد كانت في أصلها فكرة شريرة تقول: إن نفط الخليج وأموال الخليج ليس لهم وحدهم، بل إن جميع العرب شركاء فيه، مع أنهم لم يشاركوا أهل الخليج في أنهارهم ومزارعهم وثرواتهم الطبيعية”.

الحقد على السعودية

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وتابع متهما شعوبا عربية بالحقد على السعودية: “لقد كان التشفي في احتلال الكويت، والانخراط السياسي والشعبي -من بعض العرب- في دعم الاحتلال، وصولاً إلى طلب إبادة السعوديين والخليجيين بالكيماوي هي حقيقة ما تخفيه الصدور”.

وأردف قائلا، إن السعودية وقفت مع هذه الدول، لكن لم ترد الأخيرة المعروف بمثله، مضيفا أنها “أوقفت إنتاج نفطها من أجلهم، دفعت الأموال لهم، واشترت الأسلحة لصالحهم، بل وأرسلت أبناءها للقتال معهم في حروب الاستقلال والتحرير، لقد حاول السعوديون -قدر جهدهم- تحسين أحوال جيرانهم العرب ومدوهم بالأموال وبرامج التنمية، واستقدموا عشرات الملايين من العمالة العربية التي أعادت ضخ المليارات في اقتصادات بلدانها، ومع ذلك فقد بقي الجحود مقيماً في نفوس الكثيرين، ويبقى السؤال الكبير: لماذا يكرهوننا؟!”.

ويأتي هذا الهجوم في المقال الذي تم حذفه لاحقا، بعد ساعات من كشف صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات، عن مقصودَ حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في دبي قبل أيام.

وقالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن حديث “السيسي” الذي أسهب فيه عن العلاقات المصرية-الخليجية كان الهدف منه “تهدئة الخواطر مع السعودية بعد صدور انتقادات في الإعلام المصري لموقفها القاضي بوقف تقديم المساعدات بالشكل التقليدي القائم على الهبات”.

مساعٍ إماراتية لتطويق الأزمة

ووفقاً للصحيفة، فإن الإمارات “تسعى لتطويق تداعيات هذا الأمر الطارئ على العلاقات بين القاهرة ودول الخليج”، موضحةً أن “السيسي” يثق بقدرة أبوظبي “على التوصل إلى حل لهذه الأزمة مع السعودية لمتانة العلاقة بين قيادتي البلدين”.

وقالت الصحيفة، إن الإمارات تدرك “خطورة حدوث تباعد بين مصر والسعودية أو أن تترك الأمور لتصيدات الإعلاميين من هذا الطرف أو ذاك، وهو ما قد يقود إلى توتر في غير صالح المنطقة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان مدركاً خلال حديثه في فعاليات القمة “لواقع التعاطي الإعلامي في بلاده مع قضية المساعدات”، موضحةً أنه حاول خلال مداخلته نفي أي علاقة رسمية بهذه الهجمة الإعلامية على السعودية، واعتبارها تصرفات فردية معزولة تماماً عن توجه الدولة.

المصدرتويتر ، العرب ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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