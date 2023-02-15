الجمعة, فبراير 17, 2023
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ويل فيريل يحتضن زوجة محمد صلاح وانتقادات واسعة للفرعون المصري (شاهد)

محمد صلاح نشر عبر حسابه بانستجرام صوراً له وزوجته وبنتيه رفقة الممثل الأمريكي الشهير ويل فيريل

كتب باسل النجار
ويل فيريل و زوجة محمد صلاح watanserb.com
ويل فيريل و زوجة محمد صلاح
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وطن- تعرّض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لانتقادات واسعة من قبل المصريين والنشطاء العرب على تويتر، عقب نشره صوره له وزوجته مع الممثل الأمريكي ويل فيريل، اعتبروها غير لائقة وتخالف الدين الإسلامي وكذلك العادات والتقاليد العربية المحافظة.

صور ويل فيريل مع محمد صلاح وزوجته تثير الجدل

وعبر حسابه الرسمي بانستغرام نشر محمد صلاح، من خلال خاصة الاستوري، صوراً أظهرته هو وزوجته ماجي صادق، وبنتيه كيان ومكة، في لقطة تذكارية مع الممثل الشهير ويل فيريل، في أحد المطاعم على ما يبدو.

لكن وضعية زوجة محمد صلاح في الصورة لم ترق لكثيرين وأثارت غضبهم، ليوجهوا سهام الانتقاد لنجم ليفربول.

حيث ظهر ويل فيريل وهو يحتضن كلّاً من محمد صلاح وزوجته، إلا أنّ لمس الممثل الأمريكي لزوجة صلاح ووضع يده عليها، أثار غضب جمهور الفرعون المصري والعربي.

حيث اعتبروا أن هذا الوضع غير لائق بزوجة صلاح المسلمة المحجبة ويسيء لها وله، حسب وصفهم، مستنكرين سماح نجم ليفربول بمثل هذا الأمر.

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وسخر مغرد من صلاح بالقول: “نهائي القرن.. كده محمد صلاح هيقابل عمرو راضي واللي يكسب هيلعب في حسام انتيكا”.

وكتب آخر: “محمد صلاح لو محترم ما بيسبش مراته في أحضان خنزير ويصور وينشر في موقعه”.

وفي ذات السياق، قال أحمد حماد: “المسلم غيور على عرضه ولو أنا ما بقبل حد غريب يلمس مراتي او اختي.. لانه لا دينا ولا عاداتنا وتقاليدنا بتسمح بهيك.. وشخص مثل محمد صلاح قدوة لكثير من الشباب”.

محمد صلاح تجاهل الانتقادات تجاهه

فيما استنكر آخرون الهجوم الكبير على محمد صلاح، واعتبروه مبالغاً فيه وأن الأمر لا يستدعي كل هذا، موضحين أنها مجرد صورة تذكارية في مكان عام وأن محمد صلاح تفاجأ بالوضع ولم يُرد إحراج ويل فيريل، خاصة وأن الأخير لا يرى في مثل هذه الأمور شيئاً غريباً.

المدافعون عن محمد صلاح، أكدوا أيضاً أن الممثل الأمريكي لا يعرف التقاليد العربية، وأنه لو علم أن هذا الأمر سيضايق صلاح وأسرته وجمهوره لما فعله، وأنه التقط الصورة في هذا الوضع بحسن نية وتعبيراً عن احترامه وجبه للفرعون المصري وأسرته.

وقال عبدالرحمن عمار: “الناس الي منزله صورة محمد صلاح وزعلانه اذاي يسيب الراجل يحط أيده على كتفها.. بذمتك احنا حلينا كل مشاكلنا وخلاص فضينا لصلاح ومراته”.

وتابع: “ارتقوا وعيب وياريت كل واحد ينشغل ببيته وأولاده وبقولهم وانت او وانتي قاعده في البيت عارفه ابنك او بنتك بيعملوا ايه”.

صور ويل فيريل مع محمد صلاح وزوجته
صور ويل فيريل مع محمد صلاح وزوجته

وكالعادة تجاهل محمد صلاح الانتقادات الموجهة له تماماً، ولم يعلّق عليها أو يُشِر لها.

إبراهيم عيسى يدخل على خط صورة زوجة محمد صلاح وويل فيريل

الإعلامي المصري المثير للجدل إبراهيم عيسى، علق هو الآخر على الجدل الدائر بشأن صورة زوجة محمد صلاح مع ويل فيريل، قائلاً: “التعليقات على هذه الصورة كانت سلبية جدًا، وهذا يكشف مدى انحطاط هذه التعليقات”.

وأضاف إبراهيم عيسى في حلقة برنامجه “حديث القاهرة”، أن هناك من يتعمد التعصب الرياضي بالشكل الحالي، مؤكداً أن الشتائم التي توجّه لكثير على السوشيال ميديا شيء سلبي جدًا.

وأضاف أن توجيه السبّ لبعضهم يعدّ عنفًا اجتماعيًا؛ حيث إن العنف الاجتماعي الآن يعيش بشكل فظيع في المجتمع، منوّهاً بأن المجتمع في أوقات الأزمات يعبر بعاطفته ومشاعره عن تناقض كبير في المشاعر ويتصرف بغرائزه وليس بعقله، حسب وصفه.

والاثنين، عاد محمد صلاح للتسجيل، وقاد هو والوافد الجديد الهولندي كودي خاكبو فريقهما ليفربول، إلى انتصاره الأول هذا العام في الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه في ديربي ميرسيسايد على إيفرتون بهدفين دون رد، في ختام منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة الـ36، وأضاف خاكبو الهدف الثاني للريدز مفتتحًا باكورة أهدافه مع فريقه الجديد في الدقيقة الـ49.

ويعيش محمد صلاح رفقة زوجته ماجي صادق وابنتيه، في إنجلترا منذ سنوات عقب انتقاله للعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ويشارك صلاح من آن لآخر متابعيه على مواقع التواصل جوانبَ من حياته الشخصية مع عائلته، عبر الصور والفيديوهات التي ينشرها والتي أحياناً تعرّضه للانتقاد مثل تلك الإطلالة الأخيرة مع الممثل الأمريكي ويل فيريل، وعلى سبيل المثال أيضاً الصور التي نشرها لاحتفاله بالكريسماس، نهاية العام الماضي، والتي عرضتها لانتقادات واسعة أيضاً.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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2 تعليقات

  1. مع الاسف . لم يكف الصليبيون واليهود والهندوس محاربة ديننا وقيمنا بل من يدعون انهم مسلمون يحاربون الاسلام بابشع الصور وباسخف الطرق من امراء وحكام والصحفيون والاعلام العربية . سابقا كان العرب يفتخرون بالرسول العربي واليوم يخجلون بمدافعته ودينه بل العكس . نحمد الله اغلب المسلمين ليسو عرب والا لنفقدنا الاسلام بسهولة. نعرف ما يفعله الصين والهند ومينمار وروهينغا و اوربا في المسلمين وهم متمسكين بدينهم رغم كل الصعوبات . تصور ماذا حدث لو هذا حصل في الوطن العربي لوتم نفس الشيئ . نحن نتبرع بأهانة ديننا ونبينا ونسكت على فساد الحكام والاعلام. حسبي الله ونعم الوكيل

  2. اذا كان محمد صلاح لا يعرف من هو اليهودي الفاسق الفاجر ويل فيريل فهذه مصبية و ان كان يعرفه و يقبل بهذا التصرف فالمصيبة اكبر . هذا يدل على ان اخلاق وقيم محمد صلاح ليس له علاقة بالاسلام . مجرد اخلاق ليسح بهذا . هذا التصرف ليس له علاقة بالنفتاح و الثقافة . يكفي ان نخدع انفسنا بهذه التصرفات باسم الانفتاح . والا سوف نخلع الملابس باسم الانفتاح

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