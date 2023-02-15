ويل فيريل يحتضن زوجة محمد صلاح وانتقادات واسعة للفرعون المصري (شاهد)

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وطن- تعرّض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لانتقادات واسعة من قبل المصريين والنشطاء العرب على تويتر، عقب نشره صوره له وزوجته مع الممثل الأمريكي ويل فيريل، اعتبروها غير لائقة وتخالف الدين الإسلامي وكذلك العادات والتقاليد العربية المحافظة.

صور ويل فيريل مع محمد صلاح وزوجته تثير الجدل

وعبر حسابه الرسمي بانستغرام نشر محمد صلاح، من خلال خاصة الاستوري، صوراً أظهرته هو وزوجته ماجي صادق، وبنتيه كيان ومكة، في لقطة تذكارية مع الممثل الشهير ويل فيريل، في أحد المطاعم على ما يبدو.

لكن وضعية زوجة محمد صلاح في الصورة لم ترق لكثيرين وأثارت غضبهم، ليوجهوا سهام الانتقاد لنجم ليفربول.

الصورة دي منزلها #محمد_صلاح علي صفحته!!!

حد يعرف مين الراجل اللي حاضن زوجة محمد صلاح ومخليه فخور اوي وفاشخ ضبه جامد كده؟!!!! pic.twitter.com/LJvCIGbc5D — Eman Farid (@Emy4freedom) February 14, 2023

حيث ظهر ويل فيريل وهو يحتضن كلّاً من محمد صلاح وزوجته، إلا أنّ لمس الممثل الأمريكي لزوجة صلاح ووضع يده عليها، أثار غضب جمهور الفرعون المصري والعربي.

حيث اعتبروا أن هذا الوضع غير لائق بزوجة صلاح المسلمة المحجبة ويسيء لها وله، حسب وصفهم، مستنكرين سماح نجم ليفربول بمثل هذا الأمر.

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وسخر مغرد من صلاح بالقول: “نهائي القرن.. كده محمد صلاح هيقابل عمرو راضي واللي يكسب هيلعب في حسام انتيكا”.

وكتب آخر: “محمد صلاح لو محترم ما بيسبش مراته في أحضان خنزير ويصور وينشر في موقعه”.

وفي ذات السياق، قال أحمد حماد: “المسلم غيور على عرضه ولو أنا ما بقبل حد غريب يلمس مراتي او اختي.. لانه لا دينا ولا عاداتنا وتقاليدنا بتسمح بهيك.. وشخص مثل محمد صلاح قدوة لكثير من الشباب”.

محمد صلاح تجاهل الانتقادات تجاهه

فيما استنكر آخرون الهجوم الكبير على محمد صلاح، واعتبروه مبالغاً فيه وأن الأمر لا يستدعي كل هذا، موضحين أنها مجرد صورة تذكارية في مكان عام وأن محمد صلاح تفاجأ بالوضع ولم يُرد إحراج ويل فيريل، خاصة وأن الأخير لا يرى في مثل هذه الأمور شيئاً غريباً.

المدافعون عن محمد صلاح، أكدوا أيضاً أن الممثل الأمريكي لا يعرف التقاليد العربية، وأنه لو علم أن هذا الأمر سيضايق صلاح وأسرته وجمهوره لما فعله، وأنه التقط الصورة في هذا الوضع بحسن نية وتعبيراً عن احترامه وجبه للفرعون المصري وأسرته.

وقال عبدالرحمن عمار: “الناس الي منزله صورة محمد صلاح وزعلانه اذاي يسيب الراجل يحط أيده على كتفها.. بذمتك احنا حلينا كل مشاكلنا وخلاص فضينا لصلاح ومراته”.

وتابع: “ارتقوا وعيب وياريت كل واحد ينشغل ببيته وأولاده وبقولهم وانت او وانتي قاعده في البيت عارفه ابنك او بنتك بيعملوا ايه”.

الناس الي منزله صورة محمد صلاح وزعلانه اذاي يسيب الراجل يحط أيده على كتفها بذمتك احنا حلينا كل مشاكلنا وخلاص فضينا لصلاح ومراته يا ارتقوا وعيب وياريت كل واحد ينشغل ببيته وأولاده وبقولهم وانت او وانتي قاعده في البيت عارفه ابنك او بنتك بيعملوا ايه pic.twitter.com/HYSKBJPizy — عبدالرحمن عمار (@Abd48alrhman) February 15, 2023

وكالعادة تجاهل محمد صلاح الانتقادات الموجهة له تماماً، ولم يعلّق عليها أو يُشِر لها.

إبراهيم عيسى يدخل على خط صورة زوجة محمد صلاح وويل فيريل

الإعلامي المصري المثير للجدل إبراهيم عيسى، علق هو الآخر على الجدل الدائر بشأن صورة زوجة محمد صلاح مع ويل فيريل، قائلاً: “التعليقات على هذه الصورة كانت سلبية جدًا، وهذا يكشف مدى انحطاط هذه التعليقات”.

وأضاف إبراهيم عيسى في حلقة برنامجه “حديث القاهرة”، أن هناك من يتعمد التعصب الرياضي بالشكل الحالي، مؤكداً أن الشتائم التي توجّه لكثير على السوشيال ميديا شيء سلبي جدًا.

وأضاف أن توجيه السبّ لبعضهم يعدّ عنفًا اجتماعيًا؛ حيث إن العنف الاجتماعي الآن يعيش بشكل فظيع في المجتمع، منوّهاً بأن المجتمع في أوقات الأزمات يعبر بعاطفته ومشاعره عن تناقض كبير في المشاعر ويتصرف بغرائزه وليس بعقله، حسب وصفه.

والاثنين، عاد محمد صلاح للتسجيل، وقاد هو والوافد الجديد الهولندي كودي خاكبو فريقهما ليفربول، إلى انتصاره الأول هذا العام في الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه في ديربي ميرسيسايد على إيفرتون بهدفين دون رد، في ختام منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة الـ36، وأضاف خاكبو الهدف الثاني للريدز مفتتحًا باكورة أهدافه مع فريقه الجديد في الدقيقة الـ49.

ويعيش محمد صلاح رفقة زوجته ماجي صادق وابنتيه، في إنجلترا منذ سنوات عقب انتقاله للعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ويشارك صلاح من آن لآخر متابعيه على مواقع التواصل جوانبَ من حياته الشخصية مع عائلته، عبر الصور والفيديوهات التي ينشرها والتي أحياناً تعرّضه للانتقاد مثل تلك الإطلالة الأخيرة مع الممثل الأمريكي ويل فيريل، وعلى سبيل المثال أيضاً الصور التي نشرها لاحتفاله بالكريسماس، نهاية العام الماضي، والتي عرضتها لانتقادات واسعة أيضاً.