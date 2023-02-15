الجمعة, فبراير 17, 2023
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في المقابلات الوظيفية..هذا ما يبحث عنه أصحاب العمل لدى المرشحين

المرونة والاستعداد من بين الأشياء التي يبحث عنها أصحاب العمل

كتب ايمان الباجي
في المقابلات الوظيفية..هذا ما يبحث عنه أصحاب العمل لدى المرشحين watanserb.com
مقابلات العمل
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وطن– خلال مقابلات العمل يتم اختيار مئات الموظفين، لكن القليل منهم من يمتلك بالفعل صفات أو خصائص استثنائية يمكن أن تستفيد منها الشركة.

نشر موقع “learning.shine” تقريراََ استعرض من خلاله مجموعة من الأمور التي يركز عليها أصحاب العمل في المرشحين المحتملين خلال مقابلات العمل.

الصدق والصراحة

يعتقد الشخص المتقدم للوظيفة، أن سنوات خبرته وشهادته قد تحدث فرقًا كبيرًا خلال مقابلات العمل وتجعله يظن أنه المرشح المناسب للوظيفة.

مقابلات العمل

لكن ما لا يعرفه هو أن الصدق والإخلاص من بين الأشياء التي يبحث عنها أصحاب العمل دائمًا. قد تكون شخصًا مؤهلًا، ولكن إذا كنت تفتقر إلى هذه الصفات، فسيتم استبعادك.

الرؤية المشتركة

خلال مقابلات العمل، دائمًا ما يحاول أصحاب العمل الاستماع جيداََ إلى الشخص المتقدم للوظيفة لمعرفة ما اذا كان قادراََ على القيام بالوظيفة على أكمل وجه.

لذا، عند التحدث مع الشخص الذي يدير المقابلة، لا يكفي أن تعرضك سيرتك الذاتية كمرشح مناسب فقط، بل في الواقع يجب أن تتحدث عن قدراتك ومهاراتك واحتياجاتك ورؤيتك المستقبلية مع الشركة.

التواصل الواضح

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يفضل صاحب العمل دائمًا الشخص الذي يفهم لغته دون كثير من المتاعب.

يبحث هؤلاء عن مرشحين يتحدثون نفس لغة العمل التي يتحدثونها، وهو ما يوفر عليهم العناء والوقت لشرح كل التفاصيل حول العمل والتنظيم، كما أنه يتجنب فرص سوء الفهم.

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الصدق والإخلاص من بين الأشياء التي يبحث عنها أصحاب العمل

المرونة والاستعداد

المرونة والاستعداد هما خاصيتان قويتان تساعدان على النمو في الشركة.

كن مستعدًا للعمل بكل جهدك وطاقتك، واستوعب جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالعمل، وكن منفتحًا على جميع على الأفكار والخبرات.

المقابلة الناجحة هي عملية متبادلة من الأسئلة والأجوبة الصريحة والمفتوحة. يجب أن يكون هدفك الشخصي في كل مقابلة هو القدرة على تسويق نفسك.

من ناحية أخرى، فإن هدف صاحب العمل في كل مقابلة هو تقييم مدى ملاءمتك للوظيفة، وتحديد ما إذا كنت أفضل مرشح محتمل لها.

المصدرموقع "learning.shine"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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