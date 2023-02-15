في المقابلات الوظيفية..هذا ما يبحث عنه أصحاب العمل لدى المرشحين

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وطن– خلال مقابلات العمل يتم اختيار مئات الموظفين، لكن القليل منهم من يمتلك بالفعل صفات أو خصائص استثنائية يمكن أن تستفيد منها الشركة.

نشر موقع “learning.shine” تقريراََ استعرض من خلاله مجموعة من الأمور التي يركز عليها أصحاب العمل في المرشحين المحتملين خلال مقابلات العمل.

الصدق والصراحة

يعتقد الشخص المتقدم للوظيفة، أن سنوات خبرته وشهادته قد تحدث فرقًا كبيرًا خلال مقابلات العمل وتجعله يظن أنه المرشح المناسب للوظيفة.

لكن ما لا يعرفه هو أن الصدق والإخلاص من بين الأشياء التي يبحث عنها أصحاب العمل دائمًا. قد تكون شخصًا مؤهلًا، ولكن إذا كنت تفتقر إلى هذه الصفات، فسيتم استبعادك.

الرؤية المشتركة

خلال مقابلات العمل، دائمًا ما يحاول أصحاب العمل الاستماع جيداََ إلى الشخص المتقدم للوظيفة لمعرفة ما اذا كان قادراََ على القيام بالوظيفة على أكمل وجه.

لذا، عند التحدث مع الشخص الذي يدير المقابلة، لا يكفي أن تعرضك سيرتك الذاتية كمرشح مناسب فقط، بل في الواقع يجب أن تتحدث عن قدراتك ومهاراتك واحتياجاتك ورؤيتك المستقبلية مع الشركة.

التواصل الواضح

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يفضل صاحب العمل دائمًا الشخص الذي يفهم لغته دون كثير من المتاعب.

يبحث هؤلاء عن مرشحين يتحدثون نفس لغة العمل التي يتحدثونها، وهو ما يوفر عليهم العناء والوقت لشرح كل التفاصيل حول العمل والتنظيم، كما أنه يتجنب فرص سوء الفهم.

المرونة و الاستعداد

المرونة والاستعداد هما خاصيتان قويتان تساعدان على النمو في الشركة.

كن مستعدًا للعمل بكل جهدك وطاقتك، واستوعب جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالعمل، وكن منفتحًا على جميع على الأفكار والخبرات.

المقابلة الناجحة هي عملية متبادلة من الأسئلة والأجوبة الصريحة والمفتوحة. يجب أن يكون هدفك الشخصي في كل مقابلة هو القدرة على تسويق نفسك.

من ناحية أخرى، فإن هدف صاحب العمل في كل مقابلة هو تقييم مدى ملاءمتك للوظيفة، وتحديد ما إذا كنت أفضل مرشح محتمل لها.